Horóscopo de hoy martes 28 de octubre de 2025

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy martes 28 de octubre para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y descubre qué ... te deparan los movimientos astrales para el día de hoy: ¿será un buen día en la oficina o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Duerme todas las horas que sean necesarias, que las tareas que tienes pendientes en casa no te priven de descansar todo lo que te hace falta, o arrastrarás el agotamiento durante varios días. El descanso es fundamental para mantener tu energía y claridad mental, así que prioriza tu bienestar y deja para mañana lo que hoy no sea urgente. Permítete desconectar y recargar fuerzas, porque solo así podrás afrontar tus responsabilidades con mayor eficacia y buen ánimo. Recuerda que cuidar de ti mismo es el primer paso para cuidar de los demás y rendir al máximo en cualquier ámbito.

Tauro

En los momentos más encendidos y tensos es cuando debes medir un poco más la intensidad de tus palabras; si las utilizas de manera sabia podrás dominar fácilmente la situación. La comunicación asertiva será tu mejor aliada para evitar conflictos innecesarios y lograr que tus opiniones sean escuchadas y respetadas. No te dejes llevar por la impulsividad, respira hondo antes de responder y elige bien cada frase. Así, no solo evitarás malentendidos, sino que también ganarás el respeto y la confianza de quienes te rodean, demostrando madurez y autocontrol.

Géminis

Dale una oportunidad a tu relación, sé más tolerante y verás que las cosas se solucionan. Las tensiones desaparecerán si aflojas un poco la presión, está en tu mano hacerlo. A veces, basta con escuchar más y exigir menos para que la armonía vuelva a instalarse entre vosotros. No te aferres a las pequeñas diferencias y busca puntos de encuentro que os unan. La empatía y la comprensión serán las llaves para superar cualquier obstáculo y fortalecer el vínculo que os une. Recuerda que el amor crece cuando ambos ponen de su parte para cuidarlo.

Cáncer

Tu imagen es posiblemente la mejor de los últimos años y eso te hace muy atractivo a los ojos de los demás en el primer contacto. Luego, tus encantos se encargan del resto, facilitando nuevas relaciones sociales y profesionales. Aprovecha esta etapa para abrirte a nuevas oportunidades y dejar que tu carisma hable por ti. No subestimes el poder de una buena primera impresión, ya que puede abrirte puertas y ayudarte a alcanzar metas que antes parecían lejanas. Confía en ti, en tu presencia y en tu capacidad para conquistar cualquier entorno.

Leo

Te cuesta creer que te esté ocurriendo a ti lo que siempre habías pensado que ni siquiera se acercaría a tu existencia. Tu vida se llena de posibilidades nuevas, créetelo de una vez y atrévete a dar el paso hacia lo desconocido. No dejes que el miedo o la incredulidad te frenen, porque el destino te está regalando oportunidades únicas para crecer y reinventarte. Acepta los cambios con una actitud positiva y abierta, y verás cómo cada experiencia te enriquece y te acerca más a la vida que siempre has deseado.

Virgo

La suerte en el amor es la nota dominante del día, especialmente por la noche. Lo que comenzará como una interesante conversación puede acabar con una declaración de sentimientos o el inicio de una relación especial. Mantente receptivo y deja que las cosas fluyan de manera natural, sin forzar situaciones. La espontaneidad y la sinceridad serán tus mejores aliadas para vivir momentos inolvidables. Disfruta de la magia del presente y permite que el amor sorprenda y renueve tu corazón.

Libra

Estos momentos de libertad y falta de compromisos son los más adecuados para reflexionar sobre los planes de futuro. Es la hora de plantearte nuevos retos vitales, de soñar en grande y de diseñar el camino que quieres recorrer. Aprovecha este espacio para conectar contigo mismo y descubrir qué es lo que realmente deseas. No tengas miedo de cambiar de rumbo si así lo sientes, porque cada etapa trae consigo nuevas oportunidades de crecimiento y realización personal. Permítete explorar y reinventar tu vida.

Escorpio

Debes centrarte en satisfacer tus necesidades más fundamentales, aunque eso suponga dejar un poco de lado a los demás. Ahora te toca a ti disfrutar, lo necesitas con urgencia. Pon en primer plano tu bienestar físico y emocional, y date permiso para mimarte y hacer aquello que te hace feliz. No se trata de egoísmo, sino de equilibrio: solo cuando te sientes bien contigo mismo puedes dar lo mejor a los demás. Escucha tus deseos y necesidades, y haz de tu felicidad una prioridad innegociable.

Sagitario

No presiones a las personas con las que trabajas, porque necesitas que realicen su labor con el máximo de libertad posible para que los resultados sean los que tú deseas. Sé flexible y confía en las capacidades de tu equipo, permitiendo que cada uno aporte su talento y creatividad. El liderazgo positivo y la confianza mutua serán la clave para alcanzar los objetivos comunes. Recuerda que el ambiente laboral mejora cuando se fomenta la autonomía y el respeto, y eso se traduce en mejores resultados y mayor satisfacción para todos.

Capricornio

Esta puede ser una jornada de despedidas, afróntala con entereza y piensa que algunas cosas se acaban pero otras están a punto de empezar. Puedes salir ganando si te permites soltar lo que ya no te aporta y abres el corazón a nuevas experiencias. Cada final es también el inicio de una etapa diferente, llena de posibilidades y aprendizajes. No temas cerrar ciclos, porque la vida te recompensará con nuevas oportunidades que te harán crecer y evolucionar.

Acuario

Tu habitual capacidad para analizar las situaciones te ayudará hoy a captar un pequeño detalle que será fundamental para darte cuenta de una trampa que te han tendido. Mantente alerta y no pases por alto las señales, aunque parezcan insignificantes. La intuición y el análisis serán tus mejores aliados para evitar problemas y tomar decisiones acertadas. Confía en tu instinto y no temas actuar con firmeza si descubres algo que no encaja. Tu perspicacia te permitirá salir airoso de cualquier situación complicada.

Piscis

Tu sentido de la perfección te lleva a desechar relaciones que podrían ser beneficiosas. Aparca los detalles por una vez y quédate con lo esencial de las personas, con lo que llevan dentro. No permitas que las pequeñas imperfecciones te impidan ver el valor real de quienes te rodean. Aprende a apreciar la autenticidad y la bondad, y verás cómo se multiplican las oportunidades de establecer vínculos profundos y enriquecedores. La verdadera riqueza está en la diversidad y en la capacidad de aceptar a los demás tal como son.

Recuerda que en ABC.es también puedes consultar las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si lo deseas, también puedes echar un vistazo a tu animal del horóscopo chino y consultar cómo va a ser este año 2025 según el animal que seas (de los 12 que existen en la mitología china).