Horóscopo de hoy martes 28 de noviembre: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Hoy martes 28 de noviembre los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo la pujanza de movimientos astrales definitivos que van a limitar algunos aspectos del día. Comprueba la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sorpresas. A continuación, echa un vistazo los vaticinios para cada uno de los signos zodiacales:

Aries

A la hora de analizar las causas de que las cosas no funcionen tienes que reconocer tus propios errores. Es posible que así consigas arreglar las cosas. Al unir lo útil y lo agradable encontraras la fórmula para salir adelante tanto en el sector profesional como en el plano familiar. Se aproxima una buena etapa en ambos sectores. Analiza con mucho cuidado la situación a la que te enfrentas en el ámbito laboral. De las decisiones que tomes ahora dependerá tu futuro. Tendencia a cometer errores.

Tauro

Aprovecha las oportunidades que te brindan las ideas de los demás para mejorar tu propio trabajo. Procura acercarte a las posturas de quienes te apoyan de verdad. Plantea tus puntos de vista con honestidad, sin segundas intenciones. A la larga es una inversión mucho más segura en el futuro de las relaciones afectivas. El amor tiende a aparecer de manera caprichosa, puede presentarse allí donde menos lo esperas, así que no te preocupes demasiado por frecuentar ambientes en los que no pegas.

Géminis

Las situaciones complicadas se pueden sobrellevar mejor si aplicas un poco de sentido del humor. Busca en la lectura el complemento a tu tiempo libre. Tu necesidad de independencia y aislamiento interferirá negativamente en tu relación sentimental, pero no puedes renunciar a tus intereses más profundos. No soportas que los demás te critiquen, y mucho menos que corrijan tu trabajo, pero en ocasiones es la única manera de aprender. Tómatelo con buen talante.

Cáncer

Tu actual potencial productivo y creador está en un momento muy elevado, aprovéchalo al máximo. Quienes no te tenían en cuenta, lo harán a partir de ahora. Tu buen humor puede truncarse por la aparición de una persona con la que has tenido discrepancias profundas, y que incluso te ha podido hacer daño. Alguien te ofrecerá su corazón de manera inesperada pero sincera. Piénsalo dos veces, no es el momento para embarcarte en una relación demasiado exigente.

Leo

Las dudas en el amor no son buenas consejeras, crearán incertidumbres que pueden afectar a la relación muy seriamente. No te muestres condescendiente. Los resentimientos y el rencor son factores que no favorecen la construcción de un futuro feliz. Trata de olvidar cuanto antes para poder enfilar nuevos horizontes. Estás muy equilibrado en el terreno sicológico y eso te permitirá afrontar graves problemas con una entereza admirable. No obstante, no cargues tú solo con el peso.

Virgo

Si observas actitudes poco claras en tus compañeros de trabajo no dudes en preguntar para poder enterarte de lo que está pasando. Cuidado con el picante en la comida. Tu habilidad para relacionarte con las personas del sexo opuesto te dará hoy la oportunidad de iniciar una relación que podría calar mucho en ti. No tendrás ninguna limitación en el terreno profesional, todo es favorable para que avances a toda máquina parando en muy pocas estaciones. Haz más ejercicio.

Libra

Un solo dato erróneo está complicando mucho el resultado de todas tus cuentas. Revísalas con cuidado y no des por buenas conclusiones que están viciadas. Trata de acabar cuanto antes ese proyecto que lleva ya demasiado mucho en estado de letargo. Si no lo haces pronto, habrás perdido el tiempo. Día muy apropiado para llegar a acuerdos a largo plazo con tu pareja. No dudes en afrontar con valentía el reto, porque os está haciendo falta cada vez más a los dos.

Escorpio

Aparta un poco la tensión en las relaciones sentimentales y dale una oportunidad al amor. En algunas cosas es mejor que intentéis empezar desde cero. La situación económica por la que atraviesas puede condicionar mucho tus planes de hoy, pero piensa que merece la pena invertir en tu satisfacción. Trata de superar la sensación de aburrimiento, sal de la rutina y plantéate metas que te hagan sentir la vida con más intensidad. Puedes sacar grandes beneficios.

Sagitario

La flexibilidad que les pides a los demás debes mostrarla tú también. Acepta a las personas tal y como son, no trates de moldearlas a tu antojo siempre. Puede que los problemas que crees tener existan solo en tu mente. Trata de ver las cosas a través de un cristal más optimista, mejorará así tu ánimo. Tendencia a huir de las complicaciones laborales por la vía rápida. Piénsatelo dos veces, porque podrías incurrir en un grave error que no pasará desapercibido por los jefes.

Capricornio

Tu capacidad para adaptarte te ayudará a superar un periodo de cambios profundos en el ámbito laboral. Si trabajas en equipo los resultados serán mejores. Las situaciones financieras pueden afectar las decisiones que tomes durante estos días. En ciertas ocasiones las crisis están solamente en la mente. Un accidente poco grave puede alterar todos tus planes, tendrás que hacer frente a la situación con mucha sangre fría y también con grandes dosis de improvisación.

Acuario

El tiempo libre es para disfrutarlo, trata de olvidarte al menos en estos días de las tensiones en el trabajo. Percibirás una atracción sexual muy intensa. Aprovecha la influencia de la luna en tu signo para profundizar de manera franca y abierta en las relaciones con esa persona tan especial que no puedes quitarte de la cabeza. Tu hogar será el refugio ideal para encontrar la paz y la tranquilidad. Buscar ese espacio en el bar o en sitios de mucho jaleo será un error, te arrepentirás.

Piscis

Tu atención se centra en las actividades relacionadas con el aire libre, eso reconstruye tu mente y también tu cuerpo. Cuidado con los pequeños accidentes. Hay probabilidades de éxito en nuevas actividades que exijan análisis profundos. Pero las horas que inviertas es ese proyecto te pasarán factura en la pareja, debes mimarla más. Una persona que trabaja contigo, quizá tu propio socio o compañero de mesa, te propondrá compartir tiempo fuera del ámbito del trabajo. No es una buena idea.

