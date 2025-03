Horóscopo de hoy martes 27 de agosto: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy martes 27 de agosto para tu signo del zodiaco. Adelántate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos astrales para hoy: ¿será un buen día en la empresa o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Si trabajas por tu cuenta, tienes que ir reduciendo poco a poco la carga de trabajo y buscar espacios de descanso más prolongados. De lo contrario tu salud se acabará resintiendo. Estos momentos de libertad y falta de compromisos son los más adecuados para reflexionar sobre los planes de futuro. Es la hora de plantearte nuevos retos vitales. Debes centrarte en satisfacer tus necesidades más fundamentales, aunque eso suponga dejar un poco de lado a los demás. Ahora te toca a ti disfrutar, lo necesitas con urgencia.

Tauro

Aunque te cuesta mucho ocuparte del hogar, se está haciendo imprescindible que pongas un poco de orden en tu casa, o al final el caos se adueñará de tu existencia. Hazlo poco a poco. Esta puede ser una jornada de despedidas, afróntala con entereza y piensa que algunas cosas se acaban pero otras están a punto de empezar. Puedes salir ganando. No presiones a las personas con las que trabajas, porque necesitas que realicen su labor con el máximo de libertad posible para que los resultados sean los que tú deseas. Sé flexible.

Géminis

Tienes una gran influencia sobre las personas que te rodean, esa es una posición cómoda pero que debes tomar muy en serio por las responsabilidades que conlleva. No tengas miedo a los compromisos, si accedes a ellos de motu propio. Ha llegado el momento de dar pasos hacia el asentamiento de una relación que hasta ahora ha estado en el aire. La jornada estará llena de acontecimientos, no tendrás ni un momento de aburrimiento. Por la tarde, busca la tranquilidad, porque por la noche seguirá el movimiento a tope.

Cáncer

Todavía no tienes demasiado claro quién es quién en tu vida, tiendes a confundir los papeles de quienes te rodean y eso te lleva a equivocaciones que resultan desconcertantes para todos. A veces, los consejos en vez de ayudar contribuyen a enrollar todavía más las cosas. En el día de hoy te conviene aplicar tus propias fórmulas, sin injerencias externas. Tus emociones están fuera de control, tu cerebro es incapaz de poner los medios para encauzar tus sentimientos, por poco adecuados que parezcan. Se adivina un triángulo amoroso.

Leo

Paciencia y perseverancia son las palabras claves en tu forma de proceder hoy en un asunto que debes resolver a pesar de la oposición de personas que no se fían demasiado de ti. No caigas en el error de mezclar tus reflexiones con los sentimientos, estos últimos deben quedar a un lado a la hora de resolver un asunto del que depende tu futuro profesional. Te espera una jornada muy fructífera en el terreno amoroso. Conocerás a una persona que pronto va a significar mucho en tu vida. Cuida tu aspecto, te facilitará las cosas.

Virgo

Presta atención especialmente a tu corazón antes de decidir, es la única manera de que, aunque te equivoques, seas fiel a tus sentimientos. Eso te hará crecer como ser humano. Debes hacer un esfuerzo por comprender la actitud de la persona que amas, aunque parezca que te ha traicionado, puede que tenga razones poderosas para actuar como lo hace. Debes cuidar un poco más las cosas que comes, la tendencia en estos días es a pasarte de la raya y eso no le conviene en absoluto a tu organismo. Frena los impulsos y contrólate.

Libra

Tus estudios o tu trabajo se enfrentan a momentos de incertidumbre que debes resolver cuanto antes. Todavía tienes un plazo razonable, pero cuanto antes te lo quites de encima, mejor. Te enfrentas a cambios en los que personas que has apreciado mucho en las últimas semanas se quedan atrás. No te preocupes, la relación se mantendrá, merece la pena. En la innovación está el secreto del futuro de tus negocios, si te quedas estancado corres el riesgo de perder lo que tanto esfuerzo te ha costado conseguir. Ponte manos a la obra.

Escorpio

No puedes librarte de las preocupaciones, especialmente de las que emanan de la gran cantidad de trabajo que tienes atrasado. Traza un plan para avanzar y luego olvídate hasta mañana. El viaje que estás a punto de emprender marcará un antes y un después en tu existencia, prepárate para afrontar experiencias que te convertirán sin darte cuenta en otra persona. Para bien o para mal, no ocultes tus sentimientos a las personas que te quieren. La sinceridad te ayudará a seguir tu camino con la cabeza bien alta. Si los ocultas crearás sufrimiento.

Sagitario

Las fantasías, los sueños son beneficiosos para el alma y en ocasiones nos liberan de las tensiones diarias, pero no hay que olvidarse de regresar al mundo real y poner los pies en la tierra. La inteligencia siempre es la mejor estrategia, muy por encima de la imposición. Procura que tus opiniones convenzan y no trates de obligar a los demás a pensar como tú. El rumbo del día dependerá mucho de las compañías que elijas; si aciertas en la elección podrás disfrutar de una jornada agradable y cargada de oportunidades de aprender y divertirte.

Capricornio

Hay una persona que últimamente se pasa con los comentarios y las valoraciones de las cosas que haces o dices. Es el momento de ponerle en su sitio y dejarle las cosas claras. Cualquier plan que organices para el día de hoy te saldrá a pedir de boca. Procura alejarte de las aglomeraciones de gente y fúndete con la naturaleza, tu mente te lo agradecerá. El intercambio de ideas será hoy muy beneficioso para ti, te abrirá campos hasta ahora desconocidos que pueden servirte en el futuro. La perseverancia también es esencial.

Acuario

Te cuesta creer que te esté ocurriendo a ti lo que siempre habías pensado que ni siquiera se acercaría a tu existencia. Tu vida se llena de posibilidades nuevas, créetelo de una vez. Actúa con prudencia en una situación comprometida en la que te puedes ver enfrentado a personas de tu entorno laboral. No te conviene romper relaciones con nadie. Los amigos te tientan a realizar planes muy atractivos, pero que es posible que no se ajusten a las necesidades que tu relación de pareja tiene en este momento. Has de hilar muy fino.

Piscis

La suerte en el amor es la nota dominante del día, especialmente por la noche. Lo que comenzará como una interesante conversación puede acabar con una declaración de sentimientos. Huye de las personas poco equilibradas y busca los ambientes más adecuados a tu estado de ánimo. La diversión es una de las opciones más acertadas para estos días. No te encierres en ti mismo ante las adversidades, no es la opción más inteligente. Si escondes la cabeza, no podrás ver lo que sucede a tu alrededor. Afronta la situación de cara.

