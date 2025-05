Horóscopo de hoy martes 20 de mayo: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy martes 20 de mayo para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Todas las energías que puedas dedicar a mantener viva la relación amorosa serán necesarias, porque atravesáis por una crisis que podría suponer incluso una ruptura. No te enfades con quien habla claro sólo porque lo que oyes no te guste. Debes aceptar las cosas como son, engañarte no sirve de nada. En tus manos está solucionar problemas. Tu ritmo de vida te conduce por hábitos muy poco saludables, pero tú no haces nada por corregir esa tendencia. Al final, una crisis de salud te hará replantearte tu existencia.

Tauro

Obtendrás respuestas a algunas de las cuestiones que te preocupan últimamente. Quedarán muy claros algunos asuntos, así que no pierdas más tiempo con ellos. La sonrisa que permanentemente aparece en tu cara es un signo claro de que las cosas están muy bien por dentro y de que has recuperado la confianza en ti mismo. Es mejor que hoy no hagas una proposición arriesgada en materia amorosa, los astros no te apoyarán al cien por cien. Tienes buenas expectativas, pero no en este momento.

Géminis

Hoy conocerás a alguien que comparte tus gustos y que puede ser en el futuro una gran amistad. No pongas demasiado énfasis en los defectos que puedas notar a primera vista. En algunos momentos tienes que imponer tu autoridad en los ámbitos en que la posees. Ten en cuenta que un padre tiene que serlo, aunque sea también un amigo. En los últimos días has consumido demasiados productos nocivos para el organismo, especialmente alcohol. Ahora es la ocasión de reparar los daños causados.

Cáncer

Tu cuerpo te pide descanso, hazle caso y no te metas en aventuras que no te traerán sino problemas. Lo más adecuado para hoy será la lectura y también los paseos. Te resulta complicado sacar tiempo de tu apretada agenda para dedicárselo a tu pareja y eso acabará por afectar a la relación. Sal de la vorágine y demuéstrale tu amor. Te conviene reflexionar sobre los últimos acontecimientos ocurridos en tu entorno. Piensa bien en qué es lo que ha ocurrido y qué postura han tomado los demás ante los hechos.

Leo

La recién estrenada vida en pareja dará grandes satisfacciones a los jóvenes que, sin embargo, tendrán ciertas dificultades para avanzar en el trabajo. Aún así, gran felicidad. Lo más cuerdo es que te comportes con un poco más de humildad con los demás. El haber conseguido una posición dominante no tiene que influir en tu forma de ser. Las cosas no te están yendo tan bien como esperabas. No es un drama, pero te obliga a levantarte antes de lo normal para recuperar en poco tiempo todo el terreno perdido.

Virgo

Ciertos problemas en la empresa en la que trabajas te salpicarán a pesar de que no tienes ninguna responsabilidad. Procura aclarar las cosas y limpiar tu nombre pronto. Aunque tus gastos se disparan por inversiones que no puedes evitar, también tus ingresos se verán incrementados, con lo que dispones del equilibrio financiero asegurado. Si no paras nunca quieto, va a ser difícil que encuentres pareja, porque no das tiempo a que los demás te conozcan un poco. Si confías en los flechazos, espera sentado.

Libra

Este fin de semana tienes de cara toda actividad que tenga que ver con el deporte. Tu alma está en conjunción con tu cuerpo para alcanzar cotas elevadas de rendimiento. No te dejes intimidar por aquellos que se presentan ante ti como superiores. Dispones de capacidad suficiente para estar al nivel de las circunstancias de una manera autónoma. Revisa un poco tus finanzas, porque tienes más deudas de las que creías y pronto van a empezar a lloverte facturas que tendrás que hacer frente sin remedio. Modera gastos.

Escorpio

Para cuando quieras darte cuenta, ya te habrás enamorado de una persona que está todos los días muy cerca de ti. Además, lo más probable es que ella te corresponda. El entorno de tus amistades te resulta ahora demasiado agobiante. No tienes que pedir permiso para liberarte de compromisos que no deseas, haz lo que necesitas. Es el momento de aparcar los asuntos menores que tienes pendientes y centrarte en lo importante, si dispersas tus esfuerzos no conseguirás aprovechar la oportunidad.

Sagitario

Los problemas de los demás siempre te parecen más fáciles de solucionar. Eso es porque los afrontas con una perspectiva más alejada. Procura hacerlo con los tuyos. En el ámbito familiar te está esperando una gran sorpresa que te hará recapacitar y te abrirá los ojos a un nuevo futuro. Es momento de profundos cambios, todos positivos. Es importante que te tomes en serio los retos que te has fijado, pero ten mucho cuidado con los que te plantean otros, pueden perjudicarte y hacerte perder el tiempo.

Capricornio

Necesitas estar más en contacto con el aire libre, con espacios abiertos que os permitan lanzar la vista hacia el infinito. La compañía de tu pareja será especialmente agradable. Te encontrarás hoy ante una situación incómoda cuando sorprendas a un amigo haciendo algo indebido. No reacciones como si fueras su padre, pero tampoco te hagas el loco. Pasarás momentos muy gratos en el trabajo si consigues concentrarte en lo que estás haciendo y ver el lado positivo y creativo de lo que te han encargado.

Acuario

No es conveniente que le des tantas vueltas a las cosas. Tomar decisiones nunca ha sido tu fuerte, pero tienes que esforzarte para avanzar. Aunque a veces te equivoques. La salud te va estupendamente, aunque debes cuidar un poco más todo lo relacionado con el aparato digestivo, porque por ahí te pueden venir problemas. Si no te sientes a gusto con ninguna de tus compañías habituales lo mejor es que te refugies en la soledad para recuperarte de heridas recientes o para reflexionar sobre tu futuro.

Piscis

En el día de hoy te espera más trabajo del que habías pensado, así que prepárate para una jornada dura y prolongada. Procura no coger citas, porque podrías no cumplirlas. Si estás fuera de casa intenta estar en contacto con los tuyos, sobre todo si te ves en la obligación de resolver un problema urgente y puede ser incluso por teléfono. Aunque las cosas te van bien, no puedes abandonar las precauciones en relación con la salud. Encontrarás algo que buscas desde hace tiempo y eso te llenará de satisfacción.

