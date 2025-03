Horóscopo de hoy martes 14 de mayo: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy martes 14 de mayo para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para hoy: ¿será un buen día en la oficina o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Tienes idealizada a una persona y eso no es bueno para ninguno de los dos. Nadie es perfecto y a nadie se le debe veneración, lo mejor es sustentar la relación en el respeto mutuo. Sentimientos contradictorios sobre tu futuro cercano te envuelven en una especie de zozobra de la que tienes que salir cuanto antes. Tu fortaleza vital te ayudará a ello. ¿Sigues con los planes de cambiarte de piso? No pierdas más el tiempo y empieza a mirar, porque uno de estos días se puede presentar una oportunidad que luego no tendrás.

Tauro

Una mala noticia hará que pases buena parte la jornada preocupado. Intenta estar cerca de las personas que te pueden ayudar, y no dudes en compartir tus más sinceros temores. Tu dedicación al trabajo te está dando muy buenos resultados, pero tienes que empezar a pensar en ofrecer más tiempo a quienes te quieren. Hoy es el día apropiado. Te sientes muy inclinado a ponerte manos a la obra en casa para reparaciones o mejoras. Piensa bien lo que vas a hacer y medita si serás capaz de terminarlo con éxito.

Géminis

Es importante que te pongas de acuerdo con las personas que participan en tu trabajo diario. Si no empujáis en la misma dirección, el carro nunca cogerá la velocidad que necesitáis. Tu papel será hoy el de bisagra en la cuadrilla. Por estar en el medio, tu responsabilidad será la de templar gaitas y restaurar la paz entre amigos que se han enfrentado por una estupidez. Procura aplicar las experiencias de otros a los problemas por los que estás atravesando. Si te aconsejan, valora las opiniones y amóldalas a tu situación. Come más fruta.

Cáncer

Atraviesas por una etapa de dificultades para enfocar los problemas. O los dejas pasar sin fijarte en ellos, o les concedes mucha más importancia de la que tienen. Esto te perjudicará. La búsqueda de la paz interior va por muy buen camino. Has conseguido desbrozar algunas de las cuestiones más importantes de tu existencia y eso te hace sentir bien. En adelante crecerás. No dejes para más tarde lo que puedas hacer ahora. Establece bien las prioridades y no permanezcas inactivo, o perderás oportunidades que sólo se tienen una vez.

Leo

Algunas personas podrían tratar de aprovecharse de tu cansancio y poca actividad en el ámbito laboral para arrebatarte áreas de influencia que tradicionalmente han sido tuyas. Permanece alerta. Si tienes estudios pendientes, no los dejes para última hora. Lo tienes casi todo en contra para lograr la concentración que necesitas, haz un esfuerzo por organizarte y adelantar trabajo. No te faltará hoy el apoyo que buscas en otros. Si pides ayuda, alguien estará dispuesto a dártela. Las comidas fuera de casa van a terminar por fastidiarte el estómago.

Virgo

Desecha las dudas sobre tu capacidad para atraer a las personas del sexo contrario. Será una actitud de confianza en ti mismo lo que conseguirá despertar el interés de los que te rodean. Aprovecha el tiempo que ahora tienes para hablar con tu pareja, para hacer planes de futuro. Conseguiréis renovar la emoción de vuestra relación, últimamente afectada por la rutina. Buen día para intentar comunicarte bien con tus hijos o con tus padres. La conversación fluirá con facilidad y llegaréis a situaros en un plano muy parecido. Te sentirás muy bien.

Libra

Es momento de balances, de echar la vista atrás y valorar las cosas positivas y negativas que has hecho a lo largo de los últimos meses. Aprovecha el tiempo para reflexionar. Presta mucha atención a los avisos que te está dando tu cuerpo. Son señales de que algo no funciona bien y aunque las cosas todavía no son preocupantes, pueden serlo si no te cuidas. Si dentro de poco vas a tener vacaciones, vete preparándolas. Si lo tienes todo bien pensado podrás aprovechar mejor los días y disfrutar de mejores condiciones de ocio y diversión.

Escorpio

La mejor manera de que te entiendan es que hables con claridad. No te pierdas en explicaciones inútiles porque conseguirás que quien te escucha deje de hacerlo. Buen ambiente en el seno de la cuadrilla que contrasta con ciertos roces en el seno familiar. No intentes zanjar de repente asuntos que necesitan de más tiempo y dedicación. La distancia que te separa de la persona amada hace que la necesidad que sientes por ella se multiplique y afecte a todas tus relaciones con los demás. Procura liberarte de esa presión.

Sagitario

Un golpe de fortuna está a punto de entrar en tu vida como un rayo. Cambiará toda tu existencia y te convertirá en una persona nueva. Que los nuevos tiempos no te alejen de tus amigos. Día propenso a la diversión para los sagitario y todos aquellos que estén junto a vosotros. La energía que desprendéis arrastrará a toda la cuadrilla a una noche inolvidable. Aprovéchala. Huye de la depresión que te causa la soledad buscando la compañía de los que siempre te han prestado su apoyo. Aunque te resulte difícil, busca la diversión sin más consideraciones.

Capricornio

Buena época para dedicarte a tus actividades de ocio preferidas. Ir a pescar o al monte serán oportunidades para estar a solas contigo mismo y para reflexionar sobre tu futuro. Hoy se te presentará sin buscarla la oportunidad de entablar una relación inicialmente de amistad que pronto puede desembocar en algo más. Te espera la felicidad. No inviertas tantos esfuerzos en complacer a los demás, porque tú eres el que más ayuda necesita. Estar todo el tiempo pensando en los otros es sólo una manera de huir de tus problemas.

Acuario

Pasarás muy buenos momentos, relajados e interesantes, junto a tus mejores amigos. Por ratos como estos es por lo que merece la pena seguir manteniendo el contacto con la cuadrilla. Tu paciencia se pondrá a prueba desde primera hora de la mañana. Más vale que aguantes un poco para poder empezar el día conservando el buen humor. Sal de casa cuanto antes. Aunque algunas personas con las que estarás hoy te parezcan demasiado superficiales, te verás obligado a conversar con ellas. Trata de adaptarte y no te amargues demasiado.

Piscis

No es el momento para profundizar en tus relaciones sentimentales ni para compromisos duraderos. Te conviene un periodo de libertad que te permita encontrarte a ti mismo. Si eres demasiado exigente a la hora de elegir a tus posibles parejas, vas a estar mucho tiempo solo. Da alguna oportunidad a aquellas personas que se muestran sinceras y atractivas. ¿Por qué no cuidarte un poco más a ti mismo? Date el gustazo de hacer hoy lo que te dé la gana, sin depender de los demás y tu espíritu se llenará, al menos por unas horas, de libertad.

