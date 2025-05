Horóscopo de hoy martes 13 de mayo de 2025

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy martes 13 de mayo para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y descubre qué te deparan los movimientos de los astros para hoy: ¿será un buen día en la oficina o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

La percepción que tienes de la realidad que te rodea se está distorsionando un poco a causa de la relación sentimental por la que atraviesas. Baja un poco los pies a la tierra. Te atraen mucho los trabajos artesanales y puede ser un buen ejercicio para tu salud mental. Pero no pretendas que te salgan las cosas a la perfección a la primera. No bajes la guardia en el aspecto sentimental. Parece que lo tienes todo atado, pero si descuidas las atenciones a tu pareja tal vez se lo piense antes de comprometerse.

Tauro

Posees gran capacidad para ver el futuro, para prever el desarrollo de los acontecimientos. Aprovecha mejor esta capacidad para adelantarte a tus competidores. Tienes una importante influencia en las personas que te rodean y eso te confiere una especial responsabilidad. De lo que hagas dependerán las acciones de los demás. No hagas de la crisis sentimental por la que atraviesas un drama vital, las peleas entre amantes son una cosa normal y la vuestra es sólo una consecuencia más de los roces.

Géminis

No atraviesas por tu mejor momento de forma física ni tampoco intelectual. Se trata de un ciclo que debes superar con un poco de paciencia y un esfuerzo extra. Hay muchas maneras de decir las cosas y tú siempre eliges la más directa. Procura mantenerte así, aunque en los temas familiares te vendría bien un poco de mano izquierda. Protege a toda costa tu vida privada, porque el ámbito laboral amenaza con comerse parte de esa parcela. Si no consigues separar ambos ámbitos, naufragarás.

Cáncer

No te dejes llevar por el conservadurismo, tienes que ser más audaz en tus decisiones para poder alcanzar nuevos campos de actuación que te darán muchas oportunidades. No esperes a la aprobación de los demás para desarrollar tus ideas. Si tú crees en tus posibilidades, no te hace falta el permiso de nadie. Pero escucha los consejos que te den. Tienes pocas posibilidades de que fructifique la relación sentimental que pretendes establecer con una persona del entorno laboral. Procura cuidar tu alimentación.

Leo

Necesitas cuidar los detalles de las cosas importantes, es la única manera de que te sientas totalmente a gusto con lo que haces cada día. Una sorpresa te espera en casa. No debes despreciar expresamente los consejos bienintencionados que vienen de tus amigos. Aunque no los vayas a poner en práctica, agradécelos de igual manera. Tienes que potenciar tu mentalidad más ahorrativa y pensártelo dos veces antes de gastar dinero alegremente, porque de tu economía dependerá pronto tu tranquilidad.

Virgo

No puedes juzgar a una persona solamente por las apariencias. Estás cometiendo una injusticia y además pierdes la oportunidad de conocer a gente muy interesante. Conservas gran parte de la frescura juvenil que siempre te ha caracterizado, pero no debes olvidar que ya eres un adulto y que tus decisiones deben responder a ese estatus. Aunque la situación económica no es la mejor de los últimos tiempos, pronto se corregirá con unos ingresos pendientes que llegarán desde tus socios o colaboradores.

Libra

Aprovecha todo lo que tienes a tu alcance, los recursos que puedes exprimir para conseguir las metas que te has propuesto a corto plazo. No pidas favores innecesarios. Tu sentido del pragmatismo te ayuda a salir con éxito de los problemas en que te meten otros, pero debes adelantarte a los acontecimientos para que no vuelva a ocurrir. Los de tu signo tenéis estos días una tendencia especial hacia la congestión, y eso entorpecerá el desarrollo de vuestras labores diarias. Cuidado con la automedicación.

Escorpio

La relación sentimental que mantienes pasa por tiempos de gran emotividad, propensos a momentos de gran cariño seguidos de otros de peleas por las razones más tontas. Tiendes a mostrar excesivo temor ante las personas que no conoces. Aun manteniendo el respeto para con todo el mundo, procura aparecer tal y como eres. Pon los pies en el suelo y abandona los sueños en los que te has instalado. La realidad es tozuda y, si no lo haces tú ahora, pronto lo hará ella por ti, y de golpe.

Sagitario

No te apresures en las decisiones que tengan que ver con la economía. Tienes que pensar mucho qué es lo que más te conviene antes de firmar nada. Estudia bien si merece la pena seguir luchando por una persona que ha dado sobradas muestras de que no se interesa por ti. A veces es mejor tomar nuevos caminos. Tu relación de pareja tiene muy buena cimentación: una mezcla de amor y respeto que supera todas las dificultades. Pero cuida esa mezcla añadiéndole pasión cada día.

Capricornio

La persona que quieres se muestra escurridiza y parece no querer encontrarse contigo. No tiene por qué ser necesariamente una mala señal, pueden ser motivos pasajeros. Es tiempo de comenzar a planificar, pero no debes apresurarte. Hazlo con calma y da pasos seguros para que no tengas que repetir trabajos más tarde. Procura ser más congruente y actúa con seriedad ante las circunstancias adversas. Si das palos de ciego, los demás perderán la confianza que tienen en ti.

Acuario

No sigas esperando a que las cosas lleguen a ti en el plano laboral, toma la iniciativa para ir en busca de lo que necesitas. Abre las puertas de tu corazón, la felicidad te espera. Tu sensibilidad está a flor de piel, así que cualquier circunstancia que pueda afectarte lo hará de una manera más agresiva de lo normal. Cuida especialmente tu garganta. No te metas en asuntos que no te conciernen o podrías salir escaldado, a pesar de que tus intenciones sean buenas. En lo tocante a la salud, recuperas las fuerzas perdidas.

Piscis

No permitas que pase de largo ninguna oportunidad en el trabajo, si juegas bien tus cartas puedes colocarte en poco tiempo en una situación algo más cómoda. Tu vida se ve sacudida por una serie de sucesos que afectan de forma paralela a los ámbitos sentimental y económico. La única manera de capear el temporal es el orden. No te dejes vencer por las circunstancias adversas, enfréntate a ellas sin miedo. Tus capacidades dan para eso y para mucho más. Mejora y equilibra tus comidas.

