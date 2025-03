Horóscopo de hoy martes 1 de abril: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy martes 1 de abril para tu signo del zodiaco. Adelántate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para la jornada de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Pequeños inconvenientes en lo tocante a la salud influirán en tus relaciones sociales y puede que te estropeen algún plan. No te mediques por tu cuenta. Hoy no es un buen día para tomar decisiones sin meditarlas. Aunque en un principio podría parecer que no tienen importancia, igual la adquieren más tarde. La verdad es el mejor abono para que una relación crezca con fuerza. Si hay confianza, todo será más fácil. Puedes sufrir algún tipo de torcedura o tirón muscular.

Tauro

Es una buena época para aprovechar la tranquilidad y profundizar en algunos de los campos que más te interesan. La lectura te dará muchas satisfacciones. Saca tiempo para mostrarle tu agradecimiento a alguien que te ayudó en el pasado. En el horizonte aparecen nubes oscuras, prepárate para un chaparrón pasajero. No te des por vencido en la lucha por lo que más quieres. Si lo haces, habrás perdido algunas de las razones para vivir. Ahora puede ser más cómodo, pero luego te arrepentirás.

Géminis

Tu mente está acelerada, pero esa velocidad hace que tus creaciones no cojan cuerpo, que desaparezcan casi en el momento de aparecer. Serénate un poco. Despides hoy una fuerte atracción sexual. Es algo químico que no puedes evitar y que puede ponerte en una situación incómoda. Cuidado con el alcohol. La línea que separa lo profesional y lo personal cada vez es más fina en tu vida. Es una tendencia muy arriesgada que puede traerte muchos problemas en poco tiempo.

Cáncer

Trata de concentrarte un poco más en lo que haces, porque de lo contrario, el buen trabajo que estás realizando puede verse enturbiado por un error evitable. Momento de victorias. La confluencia de los astros te da ventaja en confrontaciones de tipo profesional, así que aprovecha para plantar batalla estos días. Buena ocasión para poner tus músculos en movimiento y declararle la guerra a las grasas. Procura que los esfuerzos sean acordes con tu forma física. No te pases.

Leo

Tu papel será durante el día de hoy el de bisagra en la cuadrilla. Tu responsabilidad será la de templar gaitas y restaurar la paz entre amigos que se han enfrentado. Lo negativo queda atrás y lo positivo se asienta en tu existencia. Ves las cosas mucho más claras, y aunque algunas no te gustan, sabes cómo cambiarlas. Si estás buscando pareja, no te sientas obligado a hacerlo en todo momento. Relájate un poco y pásalo bien sin más, la oportunidad aparecerá cuando menos te lo esperes.

Virgo

Evita los gastos exagerados, pero no te muestres agarrado, porque no lo eres. Las preocupaciones por tu situación económica están justificadas, pero no son alarmantes. Las estrellas te ponen cara a cara con tu yo más profundo a través de las palabras de un desconocido. A veces, no nos gusta oír la verdad, pero ahí está y no cambia. Mantén el control sobre tu temperamento, no puedes permitirte echarlo todo a perder por un enfado. Si expresas tus ideas con tranquilidad, serás escuchado.

Libra

Te convienen paseos y salidas agradables que fortalecen tu corazón. Las preocupaciones por asuntos amorosos serán en los próximos días lo más importante en tu vida. Aparece la suerte en los temas relacionados con el dinero, en las inversiones y en actuaciones de compraventa. En el amor, no corras riesgos y se más comprensivo. Se confirma sólidamente el entendimiento amoroso, porque tu pareja cede en oposiciones que se habían convertido en numantinas. El trabajo será hoy agotador.

Escorpio

Es muy importante que te pongas de acuerdo con las personas que participan en tu trabajo diario. Si no empujáis en la misma dirección, no llegareis a ninguna parte. Busca lo que te convenga en cada momento, por encima de los intereses de los demás. No hagas caso a consejos que podrían estar motivados por envidia insana. En el hogar la armonía y la comprensión se unen para que todo vaya a pedir de boca. Un malentendido con familiares cercanos puede favorecer discusiones subidas de tono.

Sagitario

Para que las cosas funcionen bien en el seno de la pareja se necesita comprensión y tolerancia, sólo así lograrás la felicidad. No seas impulsivo, frena esa tendencia. No trates de ir más allá de tus posibilidades, trata de actuar conscientemente, de ello dependen los éxitos y la mejora de las ya de por si buenas perspectivas laborales. Surgen imprevistos agradables, pero que aún así trastocarán tu agenda. Antes de cerrar un trato conviene consultar con aquellos que se verán afectados por el mismo.

Capricornio

El trabajo te desborda y te agota, y además, no te da el rendimiento económico esperado. Es posible que tengas que replantearte la forma en la que llevas el negocio. Día muy apropiado para hacer compras para el hogar. En el ámbito laboral no tomes decisiones que puedan afectar a terceras personas, sin antes haberlo consultado con ellas. Tendrás hoy un fuerte enfrentamiento por un asunto de dinero. Debes mantener tu postura contra viento y marea, lucha por lo que es tuyo y no dejes que te engañen.

Acuario

Momento para lanzarte en el terreno sentimental, tendrás la oportunidad de acercarte a la persona que amas. Darás pasos de gigante hacia una relación estable. Si pretendes desarrollar un plan ambicioso en el terreno laboral, te conviene hacerlo de manera reservada, sin que demasiada gente se entere de los pasos que vas a dar. Jornada muy favorable para tus intereses económicos, conseguirás avances muy importantes. No obstante, no te dejes llevar por la avaricia o podrías tropezar.

Piscis

Los problemas familiares se resuelven con éxito, a pesar de que hay alguien que no está interesado en que se les dé una salida demasiado inmediata. No te preocupes demasiado por complicaciones que, al menos de momento, no tienen ninguna solución. Invierte tu tiempo en sembrar, así en el futuro podrás recoger. Se ponen nuevas propuestas sobre la mesa y eso te anima a trabajar con más interés porque confiarás plenamente en los proyectos que se ponen en marcha. Te ilusionarás.

