Horóscopo de hoy lunes 9 de septiembre de 2024

Averigua la predicción del horóscopo de hoy lunes 9 septiembre de tu signo del zodiaco. Adelántate y consulta qué te deparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá igual? Y económicamente… ¿cambiará mi situación?, ¿es buen momento para jugar a la lotería? Averigua si la suerte está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no jugársela y andarse con mesura. Según parece, el día de hoy puede venir algo complicado para algunos signos zodiacales. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son generosos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Sigues obsesionado con una persona que no te hace el menor caso, quizá no valga la pena. Lo mejor es que tengas una conversación clarificadora con ella para saber a qué atenerte. Tu salud es excelente y te permite realizar excesos que hasta hace poco te estaban vetados. En el trabajo surgen problemas que tendrás que resolver tú personalmente cuanto antes. No dejes que nadie se meta en tu relación, para ti es muy beneficiosa aunque a otros les pueda molestar o incluso causar envidia. Sigue adelante con tus planes sin tener en cuenta las habladurías.

Tauro

Necesitas hacer uso de todo tu tacto para conseguir que el grupo en el que te hallas se posicione a favor de las tesis que defiendes. No estás en un buen momento, requerirás de esfuerzo. Debes valorar con mucho detenimiento la posibilidad de cambiar de trabajo, aunque no consigas ganar más dinero ahora, podrían abrirse puertas de cara al futuro. Si tienes los pies en el suelo te darás cuenta de que las cosas no son realmente como tú habías soñado, pero tienes muchas posibilidades de cambiarlas para que se acerquen a tu ideal.

Géminis

En el día de hoy prácticamente no tendrás que hacer nada para conseguir lo que persigues, las estrellas te lo pondrán en bandeja. Sigues con la buena racha al menos esta semana. Necesitas mirar más a menudo y con mayor profundidad en tu interior, es la única manera de limpiar los traumas que arrastras y que están coartando seriamente tu existencia. Los astros te empujan hacia nuevas aventuras vitales y no puedes resistirte a ese empuje, pero ten en cuenta que no debes arrastrar a los demás hacia esos derroteros desconocidos.

Cáncer

No puedes huir de tu destino, es imposible. Si tratas de torearlo, al final recibirás una fuerte cornada. Lo mejor es enfrentarte a las circunstancias tal y como vienen, con valentía. Tienes que buscar personas que te ayuden a crecer, el círculo en el que te mueves ahora está demasiado estancado y no te permite extender tus alas para echar a volar. Tienes que dar tiempo a que los procesos maduren, no puedes pretender que todos los planes salgan bien a la primera. Con un poco de paciencia verás fructificar tus semillas.

Leo

Después de actuaciones nada afortunadas en el pasado reciente, entras en una fase de responsabilidad y plena madurez en la que dejarás sorprendidos a los que te rodean. La timidez puede echar a perder una oportunidad para iniciar una relación con una persona que parece muy compatible con tu forma de ser. Saca fuerzas de tu interior para dar el primer paso. Alguien que ha dejado una profunda huella en tu corazón desaparece de tu vida, al menos de forma momentánea. Es posible que en el futuro vuestros caminos se vuelvan a encontrar.

Virgo

Te enfrentas a una decisión de corte profesional que no te deja descansar ni en los días libres. Lo mejor es que te encierres para pensar y no salgas hasta haber tomado una decisión definitiva. Aunque la situación profesional por la que atraviesas es complicada, la solución es bastante sencilla, no te pierdas por caminos retorcidos ni en estrategias demasiado sofisticadas. No consigues que te guste una persona que está muy interesada en ti y que te colma de atenciones. Por mucho que lo intentas, no te puedes enamorar de ella y debes decírselo.

Libra

Si te callas tus sentimientos puedes perder una excelente oportunidad de conectar con una persona con la que podrías tener posibilidades. No tengas miedo, los astros te apoyan. El único itinerario para mejorar tu situación económica es la perseverancia. Debes seguir por el camino emprendido y trabajar duro, no caigas en la tentación de tomar atajos. Buena ocasión para acometer planes que tenías pendientes desde antes del verano. Tus fuerzas se encuentran en su momento más álgido y las circunstancias te empujarán al éxito.

Escorpio

Pronto verás con meridiana claridad cuál es tu verdadera misión en la vida, el futuro se abre ante tus ojos y te sentirás como si de verdad ahora acabases de nacer por segunda vez. Tienes que apartar cualquier sombra de rencor de tu espíritu si quieres que tu relación sentimental salga adelante después de los problemas por los que habéis atravesado. No es este el momento de mostrarte intransigente en el trabajo y de reclamar cosas que no te van a poder conceder. Debes esperar para conseguir lo que pretendes.

Sagitario

Se aproximan cambios fundamentales en tu vida familiar, que no te incumben directamente pero que sí influyen en tus relaciones de forma importante. A la larga será algo positivo. Conoces a personas que te abren puertas a nuevas realidades, aunque te conviene analizar más esas opciones desconocidas antes de lanzarte de lleno hacia su descubrimiento. Controlar tus impulsos no es nada fácil, pero con un poco de persistencia nada es imposible. Piensa que saldrás ganando mucho si consigues mantener la calma en momentos complicados.

Capricornio

En ocasiones eres demasiado severo contigo mismo, te exiges demasiado y eso puede conducirte al agotamiento además de a una especie de insatisfacción permanente. La sola idea de pensar en realizar cambios en tu vida, especialmente si son profundos y entrañan algún riesgo, te pone enfermo. Piensa que al final vas a salir ganando bastante. Aprovecha los momentos de tranquilidad que vives en la actualidad para fortalecer tu espíritu y también tu cuerpo a través del ejercicio físico. Necesitas cargar las pilas al máximo.

Acuario

Sabes escuchar a los demás, tienes un talento especial para ello y eso provoca que todos tus amigos acudan a ti cuando necesitan desahogarse. Pero ¿dónde puedes acudir tú? La relación de pareja no marcha por los derroteros que tú habías planeado, pero el amor subsiste. Procura adaptarte a las nuevas circunstancias o pondrás en peligro tu amor. La fatiga será hoy uno de tus peores enemigos, te sentirás cansado a las primeras de cambio porque tu organismo tiene muy bajo el nivel de energía. Procura alimentarte mejor.

Piscis

Has llegado a un punto de tu existencia en el que te hacen falta nuevos retos. Tu plan de vida sigue siendo el mismo, pero necesita urgentemente desarrollarse hacia otras esferas. El recuerdo y la nostalgia de semanas pasadas hacen que tu estado de ánimo esté más bien tristón, debes superar esta etapa cuanto antes y afrontar los retos que se te vienen encima. Tu disposición al diálogo hará que hoy las relaciones con los demás sean muy fluidas, funcionará muy bien tu sentido de la negociación y también el de la comunicación.

