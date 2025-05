Horóscopo de hoy lunes 9 de octubre: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 9 de octubre para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y averigua qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Cuida un poco más tu aspecto. No es necesario que cambies de forma de vestir, pero no sería mala idea renovar un poco tu viejo vestuario y pasarte por la peluquería. Aunque tienes toda la razón en un asunto familiar que ha suscitado enfrentamiento, puede que los argumentos que utilizas en tu defensa no sean los más adecuados. Si tienes la posibilidad, improvisa un viaje corto de fin de semana. Será una sorpresa muy agradable y un activo importante en la relación sentimental.

Tauro

Cada día te sientes mejor contigo mismo. Estás atravesando una racha de mejora en la autoestima y es el momento de sembrar para cuando empeoren las cosas. Todo lo que se refiere a lo sentimental tiene muchas posibilidades de crearte complicaciones. Evita discusiones con personas con más experiencia que tú. A veces piensas que pasas demasiado tiempo haciendo cosas que no te gustan o no te interesan y estás al borde de una crisis de identidad.

Géminis

Si un amigo o amiga te propone un plan para el próximo fin de semana, no dudes en aceptarlo si no estabas comprometido antes. Sacarás mucho provecho intelectual. El amor y tu vida social empiezan por fin a ser compatibles y poco a poco esto dejará de ser un problema para ti. Tendrás suerte en la elección de las amistades. Ten mucho cuidado con lo que quieres, porque lo puedes conseguir. A veces es muy fácil reclamar cosas, pero luego hay que se capaz de afrontarlas.

Cáncer

Si te has quedado sin trabajo o estás a punto de hacerlo, no te sientas abatido, porque puede ser la oportunidad de encontrar una opción mucho mejor. Te ofrecen un arreglo pacífico para un asunto en el que hasta ahora ha reinado la confrontación. Es la oportunidad de resolver el tema, no rechazas la propuesta. Mucha atención a todo lo que tenga que ver con el mundo inmobiliario, tanto si vas a comprar como si vas a vender. Desconfía de los intermediarios.

Leo

No busques disculpas y, sobre todo, no culpes a los demás de tus fracasos. Debes reconocer que en las últimas semanas tiendes a abandonarte y no dedicas el tiempo suficiente al estudio. Posible demora en la llegada de algo que estás esperando con mucha ansia. En el amor, es mucho mejor escuchar que hablar en estos días. Muéstrate comprensivo. La búsqueda del cariño te está sentando muy bien. Tu disposición a agradar y tu simpatía hacen que te sientas bien y que los que están cerca de ti disfruten.

Virgo

A pesar de que te empleas a fondo, sigues sin conseguir los resultados que esperas. Puede ser un problema de focalización: procura dirigir toda tu fuerza en una sola dirección. Espera hasta el final para dar tu opinión en un asunto en el que no estás muy seguro. Escucha primero a los demás para procurar hacerte una idea sólida de lo que se trata. Poner en marcha todos tus proyectos a la vez no es una buena opción. Invierte un tiempo en ordenar tus ideas y activa un plan que escalone tus iniciativas.

Libra

No es lo mismo oír que escuchar. Pon más atención a lo que dicen los demás y no estés todo el día pensando en tus cosas, así conseguirás evitarte más de un problema engorroso. Día sin sobresaltos al que tendrás que ponerle un poco de emoción para que no se convierta en aburrido. Cuenta con la complicidad de tus amigos para pasarlo bien. Procura encauzar con inteligencia tus deseos de ayudar a los demás. Puede causarte frustración si lo diriges a las personas equivocadas.

Escorpio

Pequeñas desavenencias familiares harán que te vayas alejando de algunas personas de las que siempre has estado muy cerca. Procura reconducir la situación con cariño. Tienes que pensar en cambiar de actitud en relación con tu pareja, no puedes seguir permitiendo que la relación sea sólo un reflejo de lo que ella quiere en todo momento. Los resultados de tu trabajo a lo largo de esta semana no han sido los que esperabas. No desesperes y analiza las causas de este pequeño fracaso.

Sagitario

Evita hoy ser el centro de atención, tu reserva de energías está un poco baja y puedes decepcionar a los que estén pendientes de ti. Espera hasta mañana para tomar iniciativas. Busca espacios sosegados para descansar y huye de propuestas que puedan significar esfuerzos, especialmente intelectuales. Te conviene mucho airear tu mente. Hay una persona en tu entorno familiar que te tiene muy idealizado. Procura hablar con ella y mostrarte como eres de una manera amable.

Capricornio

Controla tu agresividad hoy, porque pelear no te va a valer de nada. Si tienes que liberar tensiones o energías negativas, hazlo mediante el ejercicio físico. No es momento para iniciativas arriesgadas, apuesta por la paciencia y verás que todo sale mejor, aunque más despacio. Procura comer un poco menos y más variado. Lo erótico y sensual te traerá hoy de cabeza. No conseguirás quitártelo del pensamiento y eso puede influir en tu relación con los demás.

Acuario

Es un buen momento para los cambios en tu hogar. Si tienes tiempo, planea una pequeña revolución en el aspecto de tu casa. Te llenará de ilusión una buena temporada. Te espera mucho trabajo en los próximos días, no pierdas el tiempo con cosas que no te llevan a ninguna parte. Todos esperan de ti que estés a la altura de las circunstancias. A pesar de los últimos fracasos sentimentales, debes recuperar la fe en tu persona. Hoy tendrás una oportunidad con una persona que se acercará a ti.

Piscis

Hoy comienzas una fase de gran fortaleza física. Aprovéchala si tienes pendiente algún esfuerzo o alguna operación, te recuperarás pronto. Te llegará un ingreso inesperado. Si en tu relación sentimental falta el diálogo, el camino por el que discurre no es el más apropiado. Trata de reconducirlo. Paciencia, lo que ahora es difícil será luego fácil. Si te proponen un ascenso, piénsatelo dos veces. A pesar de lo apetecible que parece, puede que esconda aspectos negativos para tu futuro.

Recuerda que en ABC también puedes explorar las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si lo prefieres, también puedes echar un vistazo a tu animal del horóscopo chino y consultar cómo va a ser este año según el animal que seas (de los 12 que existen en la mitología china).

Más temas:

Astrología

Horóscopo