Horóscopo de hoy lunes 7 de abril: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Hoy lunes 7 de abril los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el dominio de movimientos astrales determinantes que van a supeditar algunos aspectos del día de hoy. Averigua la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sorpresas. A continuación, descubre los vaticinios para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries

Busca lo que deseas en perímetros más cercanos a tu vida cotidiana. Si te alejas de las cosas que dan sentido a tu vida, puedes encontrarte con una crisis de personalidad. Hoy te espera un feliz encuentro con alguien muy querido, seguramente un familiar que tuvo mucha influencia en tu niñez. Puede que lo encuentres muy cambiado. Es importante que no mezcles los ámbitos profesional y sentimental, a pesar de que hay una persona que pretende que cruces una línea que no debes ni siquiera pisar.

Tauro

Las noches empiezan a ser para ti muy cansadas. Tu actividad nocturna carga toda la jornada y apenas consigues sacar nada en limpio. Alterna tus salidas con descansos. Los silencios son muy reveladores en el terreno sentimental, pero hay que saber interpretarlos. En la salud, no hagas demasiado caso a las molestias, pronto pasarán. No es el mejor día para hacer caso a la intuición, no te dejes llevar por las emociones y piensa bien los pasos que das. Hoy tienes que pensarlo todo dos veces antes de actuar.

Géminis

Este es un buen día para recuperar terreno perdido en el aspecto profesional. Alguien conocido te dará la oportunidad de enmendar errores pasados. No la desaproveches. Jornada óptima en casi todas las áreas. Ausencia de problemas y preocupaciones y dedicación exclusiva a las cosas que verdaderamente te gustan. Suerte en el amor. Te darán buenas noticias relativas a un familiar muy querido, que está superando una serie de graves problemas de salud con satisfacción. Será para ti una enorme alegría.

Cáncer

Una serie de reveses sentimentales te hacen dudar de algunos de tus planteamientos. Antes de tomar decisiones, espera unos días, la suerte puede cambiar de repente. El camino hacia la reconciliación con tu pareja no va a ser fácil después de las cosas que os habéis dicho, pero si lo haces bien, la relación saldrá muy fortalecida. Las calumnias están empezando a convertirse en un problema para ti, aunque no tendría que ser así. No debe importarte lo que digan los demás si tú estás bien contigo mismo.

Leo

La sabiduría no consiste en acumular conocimientos, sino en saber administrar los que se poseen. Profundiza en esta línea y llegarás a controlar las circunstancias. No hay lugar para las emociones cuando se trata de cerrar tratos importantes. No se trata de tener misericordia o no, sino de mirar por los intereses de los tuyos. No caigas en la trampa de subir la apuesta en un reto que no tiene ni pies ni cabeza. Si entras al trapo, lo único que conseguirás será perder tiempo y dinero.

Virgo

La compañía de tus amigos es esencial para que hoy pases uno de los mejores ratos del mes. Tiendes a conectar muy bien y a compenetrarte con las personas más queridas. Tu personalidad radiante te ayudará a salir de una situación difícil en la que te has metido por culpa de alguien. Tendrás suerte, pero pon más cuidado la próxima vez. Procura pulsar con delicadeza la opinión que tienen los demás sobre las cosas que estás haciendo. Sus opiniones no te echarán atrás, pero te ayudarán a mejorar.

Libra

No debes realizar durante mucho tiempo grandes esfuerzos físicos, pueden resentirse partes importantes de tu cuerpo. Procura afrontar los trabajos poco a poco. Hoy te convendrá la estrategia de la sugerencia. Será mejor insinuar las cosas que decirlas abiertamente, así, los demás participarán más y te apoyarán sin tener que pedirlo. Es momento de compartir con el resto los proyectos que desde hace tiempo vienes mascando. Ya están lo suficiente maduros como para salir a la luz.

Escorpio

Te llegan mensajes confusos sobre los sentimientos de la persona a la que amas. Procura no hacer caso a ninguno y ten paciencia, la situación se aclarará. Si tienes que pedir consejo, hazlo a personas de solvencia. Y desconfía de quien te asegure las cosas con demasiada rotundidad. Puede esconder mentiras interesadas. Muéstrate paciente con los demás, a pesar de que alguno te saque de tus casillas. En la capacidad para aguantar estos tirones se demuestra la entereza.

Sagitario

Si lo tuyo son los estudios, es el momento de tomar una decisión sobre tu futuro. Si puedes, opta por estudiar y trabajar al mismo tiempo para ser independiente. El exceso de actividad en la noche de ayer te ha dejado el cuerpo tocado, pero aún así pretendes seguir con los planes que te habías trazado. Cuidado con los esfuerzos. Utiliza con sabiduría en los negocios todas las armas que tienes a tu alcance, especialmente tu inteligencia, pero también tu encanto personal y tu carisma.

Capricornio

Es momento de enfrentar y resolver aquello que te limita o te atrasa en tu desarrollo. En el amor te esperan días muy conmovedores, como nunca antes los habías vivido. El romance y la pasión cobran fuerza en tu vida. Si tienes pareja, expresarás tu amor con mucha creatividad. Tus experiencias pasadas te llevan a ser mucho más cauteloso. Nubes oscuras se acercan por el horizonte y pronto estarán sobre tu cabeza. Ponte a buen recaudo porque va a caer un buen chaparrón en tu ámbito de trabajo.

Acuario

Alguien que no te conviene en estos momentos y del que no sabías cómo librarte se aleja de tu vida sin más explicaciones. Céntrate en los estudios todavía más. Te atrae ahora todo lo que tiene que ver con tierras lejanas, con espacios y culturas diferentes. Pero ten mucho cuidado, porque no todo lo que reluce es oro. Los deseos de mejorar tus relaciones con el espacio próximo te llevan a esforzarte por estrechar los lazos afectivos con la familia, después de las desilusiones amorosas.

Piscis

Si no eres claro y sincero desde el principio para evitar pasar un mal rato, al final tendrás que afrontar la situación en peores condiciones. Di la verdad ante todo. Otro día de rutina asoma y se te volverá a hacer cuesta arriba enfrentarte a los trabajos diarios más aburridos. Mantente al margen de toda discusión política. El descanso debe ser una de tus principales prioridades. En todo caso, no hagas demasiados esfuerzos, porque tu organismo pasa por una pequeña crisis interna.

También puedes leer las predicciones mensuales del horóscopo o, incluso, las predicciones de los expertos para este año 2025. Averigua toda la información al detalle sobre el amor, la salud, el trabajo y el dinero para cada momento. Prepárate con tiempo ante los movimientos de las fuerzas astrológicas, las influencias de la luna y los elementos.

Más temas:

Horóscopo

Astrología