Horóscopo de hoy lunes 31 de marzo de 2025

Explora la predicción del horóscopo de hoy lunes 31 marzo de tu signo del zodiaco. Adelántate y consulta qué te deparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en en tu puesto de trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo se mantendrá sin cambios? Y el dinero… ¿cambiará mi tesitura?, ¿es buen momento para jugar a la lotería? Averigua si la suerte va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no aventurarse y andarse con cuidado. Según parece, el día puede venir algo complicado para algunos signos del zodiaco. Pero que no cunda el pánico, los movimientos de los astros siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Tras las últimas dificultades que has pasado, prepárate para vivir una etapa muy favorable, con tendencias más positivas en todos los terrenos, aunque con alguna sorpresa. Recibirás un dinero que no por esperado será menos gratificante. El consejo es que lo pongas a buen recaudo y no te apresures a gastarlo porque luego lo necesitarás. Dedica algunas horas a poner orden en tus herramientas de trabajo o en tu ordenador. Una pequeña inversión de tiempo te ahorrará después más problemas de los que crees.

Tauro

Esta jornada será muy apropiada para olvidar de forma definitiva las decepciones y dudas sentimentales que tanto te han marcado. Se abren hoy nuevos horizontes. Se cruzarán en tu camino muchos intereses. No podrás atenderlos todos, decide por los que apostarás a corto plazo y cuáles se quedarán para más tarde. El espejo no es tu enemigo, sólo un amigo demasiado sincero que no se calla ni a tiros. No te agobies mucho y pon los medios para sentirte más a gusto contigo, es parte de la felicidad.

Géminis

Amanece un día en el que te costará mucho tomar algunas decisiones trascendentes. Si finalmente te lanzas, te verás inmerso en proyectos que cambiarán mucho tu vida. Te sientes con ganas de crear, pero todo en un día no puede ser y las obligaciones diarias están antes que tus aficiones y deseos de conocer cosas nuevas. Tienes pendientes algunos compromisos familiares. Aprovecha el día para atenderlos o para prepararlos si aún no han llegado. No muestres tacañería, merece la pena gastar algo de dinero.

Cáncer

Todo lo relacionado con el dinero vendrá marcado por un optimismo exagerado. No obstante, las actitudes positivas te ayudarán a superar situaciones comprometidas. Hoy te plantearán retos que a primera vista te parecerán insuperables. Una vez analizados, podrás ver clara la manera de afrontar la situación con garantías de éxito. Te molesta ocuparte de asuntos que no son de tu responsabilidad. Quizá visitas a enfermos o cuidar de animales ajenos. La paciencia siempre es buen consejo.

Leo

Los planetas te colocan ante la vida con un alto nivel de independencia, por lo que estará en tu mano cambiar las circunstancias que rodean tu existencia con cierta facilidad. Aunque tienes muchas posibilidades de avanzar rápidamente, te conviene decidir con acierto qué camino tomar. Tómate un tiempo para poder reflexionar. Estos días encontrarás una especial fuente de satisfacción en el ámbito familiar. La celebración o conmemoración de una fecha especial te hará feliz. Estar cerca de los tuyos te llena.

Virgo

Los últimos días han traído a tu signo la estabilidad que en estos tiempos te ha faltado. Quizá esto implique cierta pérdida de libertad personal, pero crecerás. Las líneas para tu desarrollo personal ya están marcadas, pero ahora te toca a ti ponerlas en práctica. Puedes elegir un camino difícil, porque tienes buena racha. Piensa que el control que ejercen tus padres sobre ti está cargado de buenas intenciones. Así que, aunque debes seguir reivindicando tu independencia, no recurras a la ruptura.

Libra

La primera mitad del día no será muy favorable para tus intereses, debes aprovechar la tarde para preparar el terreno a un estado de armonía que alcanzarás muy pronto. Hoy vivirás un día ilusionante, con gran aportación a tu bienestar por parte de los amigos. No caigas en la tentación de intentar cobrar aprisa viejas deudas. Hay labores y obligaciones familiares que ni puedes ni debes eludir, aunque te cueste. No trates de engañar ni a los demás ni a ti mismo con excusas falsas, porque te conviene cumplir.

Escorpio

En las últimas semanas has realizado despilfarros económicos injustificables. Te sorprenderás de hasta dónde has llegado con la tarjeta de crédito. Comienza a ahorrar. Es posible que en estos días te preocupe mucho la salud de una persona muy cercana. Trata de dedicarle más tiempo, porque os vendrá bien a los dos. Te asaltan deseos de cambiar radicalmente tu dieta alimenticia. No es conveniente, por lo menos de momento, porque podrías debilitarte. Modera tus comidas y espera un poco.

Sagitario

Con demasiada frecuencia reaccionas a tus inseguridades tratando de controlar a quienes te rodean. Cuidado, porque se puede descubrir tu estrategia con el tiempo. Las cosas van cogiendo mejor color. No obstante, no eches las campanas al vuelo demasiado pronto y empieza a buscar aliados para consolidar tu situación. Como siempre, te replantearás tus rutinas y te propondrás eliminar los vicios que tiene tu comportamiento. ¿Lo conseguirás? Al menos te conocerás mejor a ti mismo, que no es poco.

Capricornio

Los próximos días serán propicios para aumentar notablemente tu patrimonio, especialmente el inmobiliario. De todas formas, no te precipites, tienes mucho tiempo por delante. En los últimos días has adquirido compromisos que ahora, pasada la oportunidad y con un poco de reflexión sobre el asunto, te van a causar más de un dolor de cabeza. Es momento para relaciones amorosas intensas en el terreno sexual. Si las pasiones te van, enhorabuena, lo pasarás en grande. En caso contrario, nunca viene mal probar cosas nuevas.

Acuario

Hoy puede sorprenderte alguna mala noticia económica, fruto de un error de cálculo bastante importante. No obstante, es una buena oportunidad para aprender. Estos días son muy propicios para la melancolía. Notarás cómo te invade cierta desgana, pero es pasajero. Mantén las distancias con perros que no conozcas. Te ha durado poco la intención de cuidar tu cuerpo. Haz un esfuerzo por recuperar ese deseo y ponerlo en práctica. Cuida especialmente tu hígado, últimamente lo has maltratado.

Piscis

Cuidado con las gangas, sobre todo si éstas te suponen un fuerte desembolso económico. Un poco de paciencia al sacar la cartera te puede librar de un mal paso. Tus nuevas amistades te resultan demasiado simples. Modera tu natural arrogancia si quieres sacar algo positivo de esta situación. Trata de renovar tu vestuario. ¿Estás seguro de haber elegido la dieta que más te conviene en este momento? Los consejos de los amigos, aunque tengan buenas intenciones, no siempre son los más acertados.

Aparte del horóscopo diario, en ABC también puedes leer la predicción mensual para tu signo del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su predicción mensual disponible para descubrir al instante sus sobre la salud, los asuntos del corazón, trabajo o el dinero. Y si también quieres descubrir cómo va a ser este año 2025, también puedes echar un vistazo y anticiparte a los designios del destino.

Más temas:

Horóscopo

Astrología