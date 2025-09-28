Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud Libra, Piscis, Tauro, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Virgo, Leo, Géminis, Aries, Virgo…. Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy sobre salud, amor, trabajo y dinero de los signos zodiacales

Explora la predicción del horóscopo de hoy lunes 29 septiembre de tu signo del zodiaco. Adelántate y averigua qué te preparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá igual? Y económicamente… ¿cambiará mi situación?, ¿es buen momento para jugar al Euromillones? Explora si la suerte está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no aventurarse y andarse con diligencia. Según parece, hoy puede venir algo complicado para algunos signos. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Ciertos fantasmas del pasado regresan de forma inesperada y te sorprendes a ti mismo asustado por lo que eso puede significar. Procura mirar hacia adelante y olvidar lo que ya no puedes cambiar. Este enfoque te permitirá liberarte de las cargas emocionales innecesarias y concentrarte en construir un futuro más positivo.

Tauro

Hoy tendrás muchos problemas para localizar a la única persona que puede ayudarte en un asunto muy urgente. Prueba a buscarla en sus lugares habituales de ocio o en sitios donde suele frecuentar. La paciencia será clave para resolver esta situación y conseguir el apoyo que necesitas para avanzar.

Géminis

El incremento de la tensión en el ambiente familiar te impide descansar con tranquilidad en casa. Considera buscar alternativas, como paseos al aire libre o actividades relajantes, mientras dure esta situación. Dedicar tiempo a tu bienestar emocional te ayudará a manejar mejor los conflictos personales.

Cáncer

La compañía de tus amigos será esencial para que hoy pases uno de los mejores ratos del mes. Tiendes a conectar muy bien con las personas más queridas, así que aprovecha este momento para fortalecer tus relaciones y disfrutar de su apoyo incondicional. Este tiempo compartido será muy reconfortante.

Leo

Entenderte a ti mismo es una de tus asignaturas pendientes. Aunque no es fácil avanzar por ese camino, el día que lo consigas te habrás acercado mucho más a la felicidad y a la realización personal. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus emociones y prioridades para conocerte mejor.

Virgo

No siempre es aconsejable desvelar tus planes ni cantarlos a los cuatro vientos. Esto podría dar bazas decisivas a quienes te envidian o desean perjudicarte. Mantén la discreción sobre tus proyectos y actúa con prudencia para proteger tus intereses personales y profesionales.

Libra

Dice el refrán que la mejor defensa es un buen ataque, pero no lo tomes al pie de la letra. Procura mantenerte alerta y tomar la iniciativa siempre que esté a tu alcance, especialmente en situaciones críticas. Este enfoque proactivo te ayudará a manejar mejor los retos del día.

Escorpio

Tu alimentación no está siendo la más apropiada estos días, así que procura mejorarla a pesar de las dificultades. Si comes fuera de casa, evita las salsas y los picantes, ya que podrían afectar tu bienestar físico. Opta por opciones más saludables que te ayuden a sentirte bien.

Sagitario

Conseguirás hoy un ambiente inmejorable para el estudio, así que aprovéchalo para avanzar en tus objetivos a corto plazo. Dedica la tarde completamente al ocio y la diversión para equilibrar tus esfuerzos académicos con momentos de relajación. Este enfoque te permitirá terminar el día con satisfacción.

Capricornio

A veces resulta necesario rechazar planes aunque inicialmente te cueste hacerlo, especialmente si ello significa disfrutar de la tranquilidad y paz interior que tanto necesitas. Prioriza tu bienestar emocional sobre compromisos innecesarios y busca actividades que te ayuden a desconectar.

Acuario

Busca alternativas imaginativas para solucionar los problemas que enfrentas hoy. Si intentas utilizar los mismos métodos de siempre, llegarás al resultado esperado solo con mucha dificultad. La creatividad será clave para encontrar soluciones efectivas y superar los obstáculos con mayor facilidad.

Piscis

Lánzate a la piscina, aunque no sepas si hay agua, en una situación relacionada con el amor. Si actúas con decisión y confianza, todo saldrá bien. Sin embargo, presta atención a posibles problemas relacionados con la boca o salud oral; considera una revisión si notas molestias.

Además del horóscopo diario, en ABC también puedes explorar la predicción mensual para tu signo del horóscopo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su previsión mensual disponible para descubrir al instante sus predicciones sobre la salud, los temas del amor, trabajo o el dinero. Y si también quieres leer cómo te va a ir este 2025, también puedes echar un vistazo y anticiparte a los designios del destino.

Más temas:

Astrología

Horóscopo