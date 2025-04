Horóscopo de hoy lunes 28 de abril: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Explora la predicción del horóscopo de hoy lunes 28 abril de tu signo del zodiaco. Adelántate y consulta qué te deparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo se mantendrá sin cambios? Y el dinero… ¿cambiará mi tesitura?, ¿es buen momento para jugar a la lotería? Consulta si la suerte va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no jugársela y andarse con diligencia. Según parece, el día de hoy puede venir algo complicado para algunos signos. Pero que no cunda el pánico, los movimientos de los astros siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Algunos proyectos que están en fase de espera salen de su letargo y te encontrarás de repente con más trabajo del que puedes asimilar. Pide ayuda. Te sorprenderás a ti mismo tratando de acercarte a alguien que te atrae, procurando pasar el mayor tiempo posible con ella. Podría cambiar tu vida. No permitas que personas ajenas a la pareja influyan en ella. No hagas caso de aquellos consejos que te empujen a desconfiar de la persona a la que quieres.

Tauro

Necesitas un poco más de confianza en ti mismo, fíjate objetivos asequibles para ir consiguiendo pequeños triunfos. Así irás escalando en la autoestima. En lo fundamental, tus proyectos son correctos. Sin embargo, necesitan de retoques que los conviertan en atractivos para aquellos que los deben apoyar. Atiende las cuestiones prácticas y las tareas domésticas, las tienes bastante abandonadas. Inicias una etapa de recuperación económica muy interesante.

Géminis

Todas las cosas necesitan un periodo de maduración, no puedes pretender cosechar nada más terminar la siembra. Con paciencia, los resultados serán mejores. Busca tiempo para dedicárselo a los temas que aún están sin resolver. Puede que estés agotando plazos y que luego tengas que pagar sobreprecios por ello. No pierdas la firmeza y apuesta por las cosas en las que crees, ese es el único camino posible para construir un futuro acorde con tu verdadera forma de ser.

Cáncer

Apuesta por una vida social más activa e intensa, que te proporcione los contactos que necesitas para despegar en tu ámbito laboral. El amor está un poco apagado. Has pasado demasiado tiempo trabajando por cuatro perras, es hora de que reclames lo que te corresponde con firmeza. No dejes que te engañen. Un clima íntimo se impone en tus relaciones afectivas y favorece la profundización en los compromisos importantes. Puedes recibir pronto noticias que esperas desde hace mucho.

Leo

Los consejos que no pidas no serán los más afortunados. Haz el caso justo a los comentarios de personas que analizan tu trabajo, confía en tus propias posibilidades. Hoy no será buen día para adquirir compromisos, porque luego te será muy difícil cumplirlos en el futuro. Muérdete la lengua antes de dar tu palabra en asuntos laborales. No te dejes guiar ni por las apariencias ni por las primeras impresiones y apuesta por profundizar antes de tomar decisiones. Perspectivas económicas favorables.

Virgo

Tendrás que soportar comentarios negativos, pero no estarás en disposición de defenderte por las circunstancias adversas. Procura aguantar el chaparrón. El estrés puede jugarte hoy una mala pasada y poner tu organismo contra las cuerdas. Intenta dejar trabajos para más tarde cuanto antes y no agobiarte en exceso. Tus proyectos son muy ambiciosos, aunque de momento no se dan las condiciones como para conseguir éxitos a corto plazo. Sigue madurando tus ideas y lo lograrás.

Libra

El aburrimiento está durando demasiado, ha llegado el momento de pasar a la acción y ponerte manos a la obra para salir del tedio en el que te hallas inmerso. Están cambiando los parámetros que hasta ahora has dominado en el terreno profesional. Deberás adaptarte a los nuevas épocas cuanto antes, no puedes quedarte atrás. Las confusiones pueden llevarte a defender una postura equivocada. Plantéate lo que proteges, porque puede que no merezca la pena hacerlo por más tiempo.

Escorpio

Transmite lo que sientes con palabras y sin lugar a confusiones, no basta con dejar entrever tus sentimientos. La relación amorosa surge de lo más íntimo. No entres en el juego de las personas que pretenden sembrar la semilla de la discordia en tu pareja. No desconfíes y apuesta por quien realmente amas. Encuentra pronto la manera de conseguir nuevas fuentes de ingresos, porque alguna de las que ahora tienes se va a secar de golpe y podrías tener problemas.

Sagitario

Desarrolla tus proyectos pensando que tienes el éxito al alcance de tu mano, si desconfías demasiado las malas vibraciones te podrían crear problemas. Ahora que tienes los objetivos claros, es el momento de pisar el acelerador sin más miramientos. Tienes todas las de ganar, no merece la pena esperar más. Tendrás que repensar posiciones ambivalentes y hacer que cada una actúe en la ocasión correcta. Los conflictos internos se pueden trasladar a distintas áreas.

Capricornio

Las cuestiones relacionadas con el amor casi nunca resultan fáciles y tú lo estás comprobando ahora. No dejes que las adversidades te empujen a la depresión. Presta más atención a las cosas relevantes, parece que todo funciona por sí solo, pero siempre es conveniente preocuparse por lo que realmente importa. Hoy te notarás más nervioso que de costumbre. Procura relajarte y evita que sean otros los que paguen tu mal humor. Pronto acabará tu racha de mala suerte.

Acuario

No te tomes con excesivo dramatismo las cosas que están ocurriendo a tu alrededor, no son tan importantes como parecen y pronto desaparecerán del mapa. Te encontrarás con una persona que te cautivará enseguida por ser un fantástico narrador capaz de atrapar a su audiencia con la más nimia de las anécdotas. No te sentirás cómodo con la gente con la que te tocará trabajar en estos días, pero no te quedará otro remedio que poner buena cara al mal tiempo.

Piscis

Sigue los dictados de tu corazón, porque con esa conducta acertarás de lleno en los asuntos del amor. Olvida las culpas y afronta el presente sin mirar atrás. Eres de esas personas que no paran hasta que ven cumplidas sus metas y hoy es un día perfecto para que hagas planes y te fijes nuevos objetivos vitales. Tendrás que estar alerta ante la actuación de enemigos celosos de tus éxitos profesionales. Posibles contactos con superiores que serán muy provechosos.

