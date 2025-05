Horóscopo de hoy lunes 26 de mayo de 2025

Ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy lunes 26 mayo de tu signo del zodiaco. Adelántate y consulta qué te deparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en en tu puesto de trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá igual? Y económicamente… ¿cambiará mi situación?, ¿es buen momento para invertir? Descubre si la suerte está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no arriesgar y andarse con mesura. Según parece, el día de hoy puede venir algo complicado para algunos signos del zodiaco. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son generosos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Se dispara en tu existencia todo lo que tiene que ver con lo espiritual y lo desconocido. Es una oportunidad para conocerte más a ti mismo y a lo que te rodea. Si has perdido algo que no encuentras y necesitas de forma inmediata, busca en los lugares más obvios, porque podría que uno de ellos se te haya pasado por alto. La jornada te deparará una intensa actividad social, puede que en un evento o una celebración colectiva. Aunque será muy cansado, merecerá la pena en todos los aspectos.

Tauro

Las estrellas facilitan que contactes hoy de manera muy profunda e íntima con las personas que quieres. Te dan la oportunidad de sellar con fuego tus relaciones. Aunque lo mejor es siempre ir de cara, uno de estos días alguien intentará aprovecharse de tu buena fe. Pon las precauciones para no ser engañado en un tema de dinero. Si no hablas muy claro, se pueden producir malentendidos innecesarios. Aunque la verdad pueda ser demasiado cruda, merece la pena llevarla por delante.

Géminis

Los planes de futuro son en este momento tu principal preocupación y se te pasa el tiempo volando construyendo castillos en el aire. No descuides tus obligaciones. Hoy amanece un día muy favorable para retomar asuntos que en el pasado quedaron pendientes y con los que en esta ocasión tendrás mucha más fortuna. Si no los corriges y los borras, los errores del pasado te perseguirán siempre. Ahora puede suponer un gran esfuerzo, pero después te ahorrará muchos dolores de cabeza.

Cáncer

Tu calendario está abarrotado, tienes más compromisos de los que puedes atender, así que en vez de tratar de llegar a todos tarde y mal, libérate de algunos con tacto. Los problemas de tu espalda no mejoran y te están impidiendo rendir a tope. Puede deberse a una simple contractura que conseguirás eliminar con un masaje. La moderación es la clave para conseguir el éxito tanto en el terreno laboral como en el económico. Tu fortaleza espiritual nace del amor que recibes de tu entorno.

Leo

En tu futuro cercano se prevé la aparición de una persona desconocida llena de vida, de inocencia, que te cautivará de una manera definitiva. Puede que eso te lleve a rupturas. El apoyo de tus compañeros de trabajo es fundamental para que puedas llevar adelante los proyectos en los que estás empeñado. Sin ese apoyo, nadarás contra corriente. Es tiempo de que las personas que te deben dinero te lo devuelvan, porque ahora te hace más falta a ti. En el amor, no esperes a que te rueguen y lánzate sin miedos.

Virgo

Problemas personales o del hogar requerirán hoy de tu inmediata atención. Te toca a ti poner paz en tu círculo familiar, ya que serás el más capacitado para hacerlo. Mejoran tus relaciones tanto a nivel profesional como personal. Esto favorecerá que entres en un terreno de innovaciones, de cambios en casi todo lo que te afecta directamente. Es posible que alguien te haga hoy un regalo que hace tiempo estabas esperando. Te sentirás feliz, muy afortunado por tener a personas que te quieren sinceramente.

Libra

Si tienes que organizar una reunión con invitados, cuida de todos los detalles. Es posible que estés pasando por alto algo importante o te hayas olvidado de alguien. Define bien tus próximos objetivos profesionales y procura romper con vicios adquiridos en los últimos tiempos en tu forma de trabajar. Ganarás más así. Tu pareja te ayudará mucho a consolidar uno de tus principales proyectos laborales, debes agradecérselo y reconocer que sin su apoyo no sería posible.

Escorpio

Se intuyen nuevas relaciones. Puede que incluso se te presenten las oportunidades a pares y eso te va a crear problemas a la hora de decidir. Vive, sin pensarlo dos veces. La madurez que has alcanzado a través de las últimas experiencias por las que has atravesado te hace afrontar la vida con más humildad. Empiezas a ser mejor persona. Tu buena salud económica puede aguantar de momento los excesos de estos últimos días, pero pronto te encontrarás con sorpresas si no te moderas.

Sagitario

Si tienes pareja, ten mucho cuidado con flirtear con una persona que cada día está más tiempo cerca de ti de una manera que parece casual pero que no lo es en absoluto. No dudes de alguien que trata de acercase a ti, porque lo hace con la mejor intención. Deja de fantasear y ponte manos a la obra, el trabajo se está acumulando. Lo más importante en tu vida es tu familia, la gente que nunca te ha fallado. Tenlo en cuenta a la hora de afrontar una decisión que se te presentará pronto.

Capricornio

No derroches el dinero en cosas que apenas utilizas una semana y luego dejas de lado. Es mejor que emplees el dinero de que dispones en hace felices a los que te rodean. Si sales al campo, ten mucho cuidado con las tormentas, puedes verte perjudicado indirectamente por una de ellas. El día se presenta favorable a la conversación agradable. Te será difícil mantener una jornada tranquila, porque la pasarás defendiéndote de los ataques de tus enemigos. Busca la ayuda de tus mejores amigos.

Acuario

No te obsesiones con la muerte, no tiene objeto llevar la reflexión sobre este tema a extremos que sólo te producen mucho desasosiego. Debes ser un poco más positivo. No te sientas raro sólo porque no eres como los demás, lo importante es que te conozcas a ti mismo y te aceptes como eres. Las personas que te importan te quieren así. Los problemas económicos vienen de la mano de la falta de previsión, te conviene hacer un presupuesto ajustado que equilibre los ingresos con los gastos.

Piscis

Tu inocencia puede ser aprovechada por otros para hacer que cargues con trabajos que no te corresponden. De vez en cuando saca a pasear un poco de mal genio. Poco a poco se irán disipando las dudas que se ponen en tu camino. Las cosas te van a ir mejor de lo que ahora piensas, con un par de golpes de suerte bastará. En ocasiones es demasiado fácil convencerte e incluso hacerte cambiar de opinión. Tú eres más feliz lejos de las discusiones y las broncas, pero a veces te engañan.

