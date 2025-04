Horóscopo de hoy lunes 21 de abril: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 21 de abril para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para el día de hoy: ¿será un buen día en la empresa o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Estos son momentos interesantes si lo que necesitas es la independencia personal. Puedes lanzarte sin miedo en busca de un espacio vital propio, antesala de tu nueva vida. No te tomes las cosas tan en serio y pasa por alto esos pequeños detalles que sólo podrán afectarte si tú les das demasiada importancia. Piensa un poco más en ti mismo hoy. Los pequeños fracasos en el terreno sexual de los últimos tiempos no quieren decir nada. Pronto recuperarás tu habitual pulso y volverás a disfrutar al máximo.

Tauro

Se impone la cooperación en el ámbito laboral. Si no colaboras con peces de tu mismo tamaño, el más grande os comerá a todos sin remedio. Asóciate cuanto antes. La persona por la que llevas mucho tiempo suspirando está empezando a fijarse en ti. Podrías pasar a una actitud más activa, lánzate a la conquista y lo conseguirás. Es momento para divertirte, salir y compartir con tu pareja las buenas ocasiones por los que atraviesas. Tu sensualidad se exalta haciéndote más atractivo y seductor.

Géminis

Los mensajes que te llegan a través de los medios de comunicación te hacen dudar de tus convicciones. Si dudas, contrasta con personas de tu entorno. Apaga la televisión. Soplan aires de renovación, y no puedes hacerte el sueco. Te costará esfuerzo, pero debes ponerte cerca de la cabeza del pelotón o te quedarás descolgado. Asumir riesgos innecesarios es algo que pertenece al pasado. Has madurado lo suficiente como para saber hasta dónde puedes llegar y a partir de dónde no merece la pena.

Cáncer

La pasión llama a tu puerta, no dudes en abrirla de par en par. Si lo haces vivirás en las próximas horas momentos de extrema vitalidad que se presentan muy pocas veces. Has adquirido en los últimos tiempos un nivel de conocimientos que, aunque no los tienes en cuenta, te servirán para salir hoy con facilidad de una situación difícil. Tu buen estado de humor se convierte ahora en el mejor remedio para toda enfermedad. Tu actitud positiva te ayudará a vencer cualquier mal de carácter físico.

Leo

Ponerte a la defensiva no te servirá hoy en una discusión que tendrá como origen la economía familiar. Si tienes seguridad en tu postura, defiéndela con valentía. Si no, rectifica. Estás cansado de estar sólo, a pesar de que esa situación ha sido de mucho valor para ti en el pasado. Pero ha llegado la hora de buscar la compañía de los demás, de divertirte. Todo lo positivo que hay en ti brilla en estos días con especial intensidad. Tu vida amorosa se estabiliza o se intensifica coincidiendo con una buena época de salud.

Virgo

Te siguen atribuyendo responsabilidades profesionales que no te pertenecen. La solución no es rechazarlas, sino asumirlas con naturalidad pero exigiendo que se reconozcan. Es momento de tomar las riendas de tu vida, arrebatárselas a la rutina y comenzar a hacer que tu trabajo produzca resultados positivos en el terreno económico. Supera miedos infundados y afronta tus inseguridades para que puedas superarlas. Pronto las cosas empezarán a salir como tú esperabas, si sabes esperar firme.

Libra

La calidad tiene que ser en el día de hoy tu prioridad. Procura fijarte en las cosas que compras y asegúrate de que no te dan gato por liebre. En caso de duda, rechaza la oferta. Estás consiguiendo abandonar una situación muy negativa que te mantenía paralizado emocionalmente. Tu generosidad será contagiosa a lo largo de la jornada. Atraviesas una época en la que el estado de tu mente influirá mucho en tu salud. Debes aprender a ver el lado positivo de las circunstancias, tu estado de ánimo es muy importante ahora.

Escorpio

La sinceridad será la clave a la hora de afrontar algunos de los problemas más peliagudos en el terreno sentimental. Si has metido la pata reconócelo y arrepiéntete. Te esperan nuevos logros a la vuelta de la esquina si eres capaz de seguir adelante con la fuerza que siempre has tenido. Quienes te rodean siguen apoyándote al máximo. Estás consiguiendo dejar atrás muchos de los complejos que en tiempos pasados te tenían atenazado y eso te ayudará a abrirte paso en tu profesión.

Sagitario

Pon hoy todo tu esfuerzo en ser amable, simpático con las personas a las que vas a conocer, pero no te pases de la raya. Conseguirás un afecto y un respeto que durarán mucho. Te sentirás hoy empujado a expresar todo lo que sientes. Ten cuidado de hablar o decir demasiado, especialmente sobre lo que toca a tus cosas más íntimas y secretas. Tu intuición será estos días una herramienta poderosa para resolver asuntos complicados. Fíate de ella aunque no tengas la seguridad material de que vas a acertar.

Capricornio

No es el mejor momento ahora para quejas o exigencias. No trates de imponer tu voluntad porque no es el período más propicio para algunas de tus aspiraciones. Olvidar rencores, cerrar heridas y mirar al futuro son los tres ingredientes para la medicina que pide tu alma. Si la tomas una vez al día, te convertirás en un nuevo ser. Exige aquello que crees que mereces y no dejes que los miedos infundados te frenen a la hora de plantear reivindicaciones justas. Mereces más reconocimiento y respeto.

Acuario

En el terreno laboral, huye de los consejos. No escuches demasiado los que te ofrecen ayuda de manera interesada. En lo sentimental buen momento para lanzarte. Tu papel será hoy el de puente entre personas que están enfrentadas. En materia amorosa tendrás muchas oportunidades. Proyectas una imagen de mucha seguridad. Una de las batallas contra las personas que pretenden relegarte en tu actual status se decantará a tu favor. El nuevo año se presenta lleno de atractivos cambios en tu trabajo.

Piscis

Hoy oirás cosas que te sorprenderán de tal forma que tenderás a negarles el crédito. Harás mal, porque por extraño que te parezca, será verdad lo que llegue a tus oídos. Los cambios recientes en tu ámbito profesional pueden provocar enfrentamientos con tus superiores. Si te retan no dudes en aceptar, porque tu experiencia te avala. Tus principales inseguridades tienen que ver con tu obsesión por tenerlo todo bajo control. Procura liberarte pronto de esa presión y vivirás con mucha más tranquilidad.

