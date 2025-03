Horóscopo de hoy lunes 2 de diciembre de 2024

Ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy lunes 2 diciembre de tu signo del zodiaco. Anticípate y averigua qué te deparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá su curso? Y económicamente… ¿cambiarán mis circunstancias?, ¿es buen momento para invertir? Averigua si la suerte está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no jugársela y andarse con mesura. Según parece, la jornada puede presentarse algo complicado para algunos signos. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son fértiles y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Tus amigos te darán hoy más de un dolor de cabeza. Sigues sin ver adecuadamente algunas de las decisiones que toman y que te afectan a ti, pero no haces nada por el entendimiento. Combina los caminos imaginativos y poco conocidos con las recetas que siempre te han dado resultados. La mezcla, bien hecha, no te puede fallar nunca. Estos son días muy apropiados para salir de situaciones de baja intensidad emocional, de baches que han durado ya demasiado tiempo. Tendrás energía a raudales.

Tauro

La diferencia de intereses en cosas sin demasiada importancia te llevará a una fuerte discusión con tu pareja. Trata de averiguar si detrás hay algo profundo. El crédito profesional que tanto estabas buscando llegará de golpe hoy. Ese reconocimiento te supondrá bastante más trabajo, pero lo harás con mucho gusto. El ámbito profesional te exige toda tu atención, porque de lo contrario se te podría escapar de las manos algo importante que ya das por hecho. Cuida bien los detalles.

Géminis

A pesar de que nadie te escuchó en su momento, el tiempo te dará la razón y hoy verás cómo hasta los más críticos con tu postura reconocen tus aciertos. No te compliques la vida innecesariamente, que bastante compleja es por sí misma. Huye de los líos y de los compromisos que no sean inevitables. Ganarás salud. Las decenas de ideas que hierven en tu cabeza no acaban de salir a la luz por falta de oportunidad para ordenarlas y ponerlas en funcionamiento. Trata de ir poco a poco.

Cáncer

Riesgo de fracaso en el terreno laboral. Uno de tus proyectos está a punto de derrumbarse y debes dar la oportunidad de abandonarlo antes de que te arrastre. Las cosas te van bien y llegas a pensar que eres dueño de tu destino y que puedes controlar lo que sucede a tu alrededor. Se trata de una sensación falsa y poco duradera. Utilizar el crédito es un recurso tan fácil como peligroso. Más vale que intentes ajustar tus compras a tu liquidez, o te empeñarás más de lo que ahora puedes soportar.

Leo

Ten mucho cuidado con las apariencias, porque hoy te pueden gastar una mala pasada. Trata de rascar en la superficie para poder ver bien el verdadero color. Los astros te acercan a una unión sentimental inminente, te arrastran hacia una boda o compromiso similar del que, sin embargo, no estás seguro. Decide sin interferencias. Intenta superar las dificultades que te provoca la incomprensión por parte de tu pareja. Habla con total sinceridad y obtendrás mejores resultados y un mayor apoyo.

Virgo

Un nuevo equilibrio de fuerzas en tu pareja puede dejarte mal parado si no actúas con rapidez y te mueves en la dirección apropiada. Cuídate de las mentiras. Cada día te es más difícil ceder ante los deseos de los demás y eso te está llevando a un estado de ansiedad que no puedes controlar. Corta por lo sano. Merece la pena arriesgarse un poco más, porque de lo contrario podrías perder una gran oportunidad que te llegará desde donde menos te lo esperas.

Libra

Si sigues en los juegos de azar, terminarás por tener un grave problema. En vez de huir sistemáticamente, afronta las dificultades cuanto antes o fracasarás. Tus intentos por mejorar la dieta no han dado resultado quizá porque tu estado emocional no ha sido el más adecuado para la disciplina. Prueba con más empeño. Momentos de inestabilidad financiera, de incertidumbre económica que te causarán gran desasosiego. Pon en orden tus cuentas y busca soluciones sólidas y duraderas.

Escorpio

Las personas que te rodean están desde hace mucho reclamando que les prestes una mayor atención. Si no cuidas tus relaciones, éstas se pueden estropear pronto. Si tienes problemas de relación con un familiar o amigo cercano, evita su contacto en unos días. El enfado se enfriará. De lo contrario, los roces pueden ir a más. Ten hoy un poco de paciencia y no muestres tus cartas antes de tiempo o tendrás la partida perdida en pocas manos. Malas noticias con respecto a una inversión.

Sagitario

Si sigues perdiendo el tiempo en entretenimientos inútiles, no conseguirás nunca tus propósitos. Cada día que pasa se va una oportunidad de avanzar. Un asunto relacionado con la salud que parecía no tener remedio conocerá en estos días una mejoría inimaginable hasta ahora. Tu fortaleza emocional lo favorecerá. Este es un buen momento para huir de los enfrentamientos y recuperarte bien de tus heridas. Pronto podrás volver a la pelea con ilusiones y fuerzas renovadas.

Capricornio

Procura vivir la realidad tal y como es, y no inventarla continuamente según tus gustos e intereses, porque llegará un momento en el que se te caerá todo encima. Se aproximan buenas fechas para cambios de entorno. Quizá un largo viaje, un cambio de domicilio o incluso de localidad pueden ser el motivo de una nueva vida. Aunque te parezca extraño, si tu intuición te lleva a lugares extraños no te frenes, porque allí puedes conocer a la persona que has estado esperando.

Acuario

Las relaciones afectivas serán hoy tu principal fuente de satisfacción. Vives un momento dulce en la relación, disfruta de él y potencia tu faceta más cariñosa. No comentes tus problemas personales con personas que no saben guardar secretos, o lo lamentarás mucho. El silencio te reportará más beneficios. Algunos de los contactos que has realizado te traerán hoy alguna propuesta muy interesante. Tómatela en serio y estudia si te conviene asumir más trabajo.

Piscis

Forzar la situación no será hoy el mejor camino. Será más aconsejable que no intervengas y sobre todo que dejes que las cosas sigan su orden natural. Tu falta de paciencia te puede llevar hoy a tomar decisiones sin pensarlas lo suficiente. Trata de esperar un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Intenta juzgar a las personas no por lo que dicen sino por lo que hacen, es posible que quien está a tu lado te esté perjudicando, aunque luego se disculpe dulcemente.

