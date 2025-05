Horóscopo de hoy lunes 19 de mayo: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Averigua la predicción del horóscopo de hoy lunes 19 mayo de tu signo del zodiaco. Adelántate y consulta qué te preparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo se mantendrá sin cambios? Y económicamente… ¿cambiará mi situación?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Descubre si la suerte va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no aventurarse y andarse con cuidado. Según parece, el día puede presentarse algo complicado para algunos signos. Pero que no cunda el pánico, los movimientos de los astros siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Si tienes que viajar por trabajo, ten mucho cuidado con los horarios, porque algún imprevisto podría provocar que te retrases, especialmente si vas en coche. Te llegan muy buenas noticias relacionadas con una actividad colectiva en la que llevas mucho tiempo invertido. Por fin comenzáis a ver los frutos de vuestros esfuerzos. Procura quitarte de la cabeza los problemas que se te vienen encima en el trabajo, conviene que olvides todas las preocupaciones. Los amigos te ayudarán a levantar cabeza.

Tauro

Entre las cosas que haces y las que te gustaría hacer hay un trecho muy grande, pero es el más pequeño de los posibles, dadas las circunstancias. No te debes quejar. La relación con tus vecinos empieza a empeorar por la incompatibilidad de vuestras costumbres. La única solución es llegar a acuerdos que os comprometan a todos. Ya va siendo hora de que le plantes cara a esa persona que te está acosando, o seguirá haciéndolo cuando le venga en gana. Muéstrate todo lo enérgico que puedes ser.

Géminis

La pasión con la que afrontas ciertos juegos hace que al final éstos pierdan su razón de ser. Tienes que aprender a perder con deportividad, te divertirás mucho más. No tienes razones para despreciar a uno de tus amigos simplemente porque últimamente dedica más tiempo a otras personas. Las cosas pronto volverán a ser como antes. Te preocupa mucho la realidad por la que atraviesa tu entorno, y eso te empuja hacia ámbitos de participación pública que te pueden dar muchas satisfacciones.

Cáncer

Hoy te encontrarás con un antiguo compañero de trabajo que hace tiempo que no veías. Puede que te ofrezca información que te haga reflexionar sobre tu posición laboral. Los problemas familiares te tienen absorbido y estás descuidando un poco tu cuerpo. Debes animarte a salir un rato y respirar aire fresco, tus pulmones lo necesitan. No se trata de que elimines totalmente el azúcar de tu dieta, porque eso significaría un castigo innecesario para tu paladar. Pero intenta moderar la cantidad que comes.

Leo

Conseguirás más a través de la comunicación y tu capacidad de convencer que con el recurso a la fuerza y a imponer las cosas solo porque estás en situación de dominio. La precaución te hace cerrar tu corazón a posibles romances. Piensa que estarás pagando un precio demasiado alto por tu tranquilidad si pierdes el cariño de los demás. No te vendría mal profundizar en tus conocimientos de idiomas, porque podría ser una buena baza de cara a oportunidades profesionales. Invierte el tiempo justo en ello.

Virgo

Necesitas recuperar tu estabilidad emocional cuanto antes, porque de ella depende directamente que el resto de las facetas de tu vida se desarrollen satisfactoriamente. Con sólo decir la verdad, aunque sea un poco violento, conseguirás los mejores resultados. Si no eres totalmente sincero, las cuestiones se pueden complicar peligrosamente. Es buen momento para empezar cosas, sean de la naturaleza que sean. La energía inunda tu espíritu y te proporciona las fuerzas necesarias para lanzar proyectos costosos.

Libra

No calles ante las injusticias que padecen los demás, algún día tú puedes verte en la misma situación. Aprovecha los cauces normales de protesta para denunciarlo. El lado positivo de los errores es la posibilidad de aprender de ellos. Limitarse a lamentarse ante un fallo no sirve de nada, debes analizarlo y tenerlo en cuenta en el futuro. Si has de emprender un viaje, hazlo con todas las posibilidades abiertas. En el camino encontrarás opciones atractivas para conocer nuevas formas de existencia.

Escorpio

Resulta muy difícil que algo te cause dificultades. Estas en un momento especialmente fuerte, a pesar de que no todo lo que te rodea funcione como a ti te gustaría. Si tus hijos son tu principal preocupación, hoy no es buen día para ti. Existe la posibilidad de que recibas una mala noticia y que tengas que asimilar situaciones complicadas. Si todavía no tienes pareja, ésta podría ser una jornada muy propicia para encontrarla entre las personas que habitualmente os congregáis en un local de ocio. Será un desconocido.

Sagitario

Se prevén grandes beneficios en el terreno económico, aunque estarán vinculados a que aceptes unas condiciones que pueden perjudicar tus relaciones con algunos amigos. El ambiente de trabajo no es el mejor de los posibles, así que procura salir cuanto antes de él porque será en tu hogar donde encuentres mayores posibilidades de alcanzar la paz. Si en tus planes entra algún viaje, procura que estén atados todos los detalles. Lo que ahora puede parecer una tontería, cuando llegues a tu destino podría ser un problema.

Capricornio

Mejora tu capacidad para conciliar el sueño y eso redundará en un aumento de tus energías para afrontar los esfuerzos que hoy te esperan. Debes mejorar tu alimentación. Explora un poco más en serio tus capacidades creativas y artísticas. Es más que posible que te sorprendas de lo que eres capaz de hacer. Pintar o escribir te llenará el alma. Tu capacidad para superarte ante las situaciones complicadas nunca deja de sorprenderte. Hoy te enfrentarás a una de esas situaciones, resuélvela con decisión.

Acuario

Los cambios de humor repentinos de tu pareja inciden mucho en la relación. Procura averiguar cuáles son las causas de esa inestabilidad y si tú tienes algo que ver con ellas. Para poder desarrollar tus planes debes estar en buena forma física, así que no descuides tus hábitos de salud, o te verás en dificultades por los esfuerzos que vas a realizar. Ha llegado el momento de responsabilizarte al cien por cien de tus actos, para lo bueno y para lo malo. Ya no vale echar balones fuera ni escudarte en otras personas.

Piscis

Necesitas apurar más tus recursos económicos y llevar al máximo el ahorro, antes de recurrir al endeudamiento. No es el camino para una economía como la tuya. Sientes una fuerte sensación de impotencia ante las cosas que te suceden en el terreno sentimental. No tires todavía la toalla, porque el signo de tu suerte cambiará. Has terminado el periodo de pruebas que te habías dado en relación con tus ambiciones profesionales. Mal momento para dar el paso definitivo, y ahora las cosas irán en serio.

