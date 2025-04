Horóscopo de hoy lunes 14 de abril: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 14 abril de tu signo del zodiaco. Adelántate y consulta qué te preparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá su curso? Y el dinero… ¿cambiará la coyuntura?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Descubre si la fortuna va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no aventurarse y andarse con mesura. Según parece, hoy puede presentarse algo complicado para algunos signos zodiacales. Pero que no cunda el pánico, los movimientos de los astros siempre son fértiles y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Una de las mejores maneras de aliviar las tensiones diarias es la conversación. Procura hablar a menudo de tus problemas con las personas que te entienden. Ten mucho cuidado con alguien que parece y promete haber cambiado, porque solamente lo ha hecho con fines egoístas y pronto volverá a las andadas. Si afrontas las situaciones con un espíritu positivo estarás encarrilando tu vida en la vía correcta. A pesar de los parones temporales, llegarás a buen puerto.

Tauro

Los obstáculos relacionados con la salud que te estaban frenando desaparecerán muy pronto, permanece preparado para rendir al máximo en asuntos profesionales. No hay peor sorpresa que encontrarte con trabajos que creías terminados y que no lo están o lo están a medias. Puede pasarte hoy. Cuida un poco más la limpieza de tu boca. Tú tienes muy buenas intenciones, pero hay personas a tu alrededor que ocultan sus verdaderos planes y que podrían meterte en apuros sin que casi te des cuenta.

Géminis

Son necesarias todas las precauciones en el caso de que te vayas a embarcar en una aventura que te atrae mucho, pero de la que desconoces casi todos los detalles. Procura dormir un poco más, o al menos descansar y contar con espacios de relajación más amplios. El estrés llama a tu puerta y si le dejas pasar puede hacerte mucho daño. El romanticismo te ayudará a superar pequeños problemas de pareja que han surgido simplemente por el roce. Apuesta por la sensibilidad y el diálogo.

Cáncer

Pasas demasiado tiempo frente al televisor y no te das cuenta de que estás tirando las horas. De vez en cuando está bien para relajarte, pero en exceso limita mucho tu ocio. Hoy estarás rodeado de personas que desaparecen en cuanto los problemas hacen acto de presencia. Tenlo en cuenta a la hora de confiar responsabilidades en el futuro. Es muy posible que este año no sea el más favorable y sólo tendrás cierta tranquilidad en el terreno económico. Te harán falta grandes dosis de paciencia.

Leo

Se activa mucho el plano económico en el día de hoy. Los ingresos se prevén significativos, a través de movimientos de capital ajeno o de acceso a créditos inesperados. Si estás pensando en comprar vivienda, este es un buen momento para ti, porque tienes energía suficiente para afrontar todos los desafíos que supone un cambio de domicilio. A veces te muestras demasiado obstinado y orgulloso como para reconocer un error y eso hace que sigas adelante por un camino equivocado durante demasiado tiempo.

Virgo

Huye de los celos, tanto de provocarlos como de sentirlos. Muchas veces, la simple confianza el uno en el otro basta. En otras hay que hacer un esfuerzo suplementario. Una llamada telefónica cambiará hoy todos tus planes para lo que queda de mes. Puede que pronto se haya acabado trabajar para otros sin obtener apenas beneficios. En el ámbito laboral mejoran mucho las cosas gracias a la motivación que te ha invadido por el cambio de puesto. Sin embargo, tu pareja parece no querer ponértelo igual de fácil.

Libra

No te compliques la vida tratando de solucionar la de los demás. La paz mental no tiene precio y si te metes en los asuntos de otros sólo conseguirás cosechar problemas. Evita las críticas a tu pareja cuando estás con el resto. Una cosa es bromear y otra lavar trapos sucios en público. Sigues preocupado por tu situación económica. Este será un día especialmente negativo en lo referente a la salud porque te encuentras muy bajo de defensas y a merced de los agentes negativos externos. Procura cuidarte.

Escorpio

Si tienes la oportunidad de cancelar alguna deuda, no dudes en hacerlo cuanto antes, ahora que puedes. En asuntos de pareja, procura huir de posiciones tozudas. Hoy llegarán a tus oídos comentarios sobre un amigo tuyo, que sembrarán la duda sobre su lealtad hacia ti. No les prestes atención. Surgen posibilidades de viajar. No te olvides de tomar medidas de seguridad a la hora de lanzarte a una relación sexual que se te presentará y que podría darte muchas satisfacciones.

Sagitario

Ciertos fantasmas del pasado regresan de forma inesperada y te sorprendes a ti mismo asustado por lo que eso puede significar. Procura mirar hacia adelante y olvidar. Si hasta ahora has estado dependiendo económicamente de tu pareja, hoy te surgirá una oportunidad de trabajo con ingresos sustanciosos. No dudes en aceptar. Desde hace tiempo le estás dando vueltas a la posibilidad de cambiar de trabajo, pero no encuentras el momento. Puede que se presente uno de estos días y debes aprovecharla.

Capricornio

Si te pasas el día protestando, al final perderás un tiempo valioso para trabajar. Si tienes que quejarte no lo hagas por detrás. Hoy conocerás a alguien muy interesante. Cada paso que das hacia la reconciliación, por pequeño que sea, es importante. Tu equilibrio emocional depende de que consigas resolver tus enfrentamientos. Se te presentan buenas expectativas en lo relativo al aprendizaje. Es el momento para iniciar estudios, cursillos o preparar oposiciones. Tu capacidad de análisis crece.

Acuario

Si tienes trabajos pendientes, no los dejes para última hora. Aunque lo tienes difícil para lograr la concentración que necesitas, haz un esfuerzo por organizarte. El apartado económico será una de tus principales preocupaciones en los próximos meses. No lo tendrás fácil, pero si te esfuerzas los resultados resultarán espectaculares. Si tienes problemas para conciliar el sueño, procura hacer ejercicios de relajación una hora antes de meterte en la cama. En todo caso, que no sean agotadores.

Piscis

Uno de tus amigos está muy interesado en la persona que a ti te gusta. Lo mejor es que hables con él y dejéis las cosas claras, para que vuestra amistad no se rompa. Con las labores domésticas te aburrirás mucho. Tenderás a buscar otras formas de expansión ajenas al hogar, posiblemente recibas la visita de un buen amigo. Te apasiona el mundo de lo secreto, de lo oculto y cada día te acercas más a los sucesos que no tienen explicación. Para seguir por ese camino vete de la mano de un experto.

Además del horóscopo diario, en ABC también puedes descubrir la predicción mensual para tu signo del horóscopo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su predicción mensual disponible para averiguar al instante sus predicciones sobre la salud, el amor, vida laboral o el dinero. Y si también quieres consultar cómo te va a ir este 2025, también puedes echar un vistazo y adelantarte a los designios del destino.

