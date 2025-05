Horóscopo de hoy lunes 12 de mayo: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Hoy lunes 12 de mayo los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el dominio de movimientos astrales determinantes que van a afectar en algunos aspectos del lunes. Comprueba la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sustos. A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries

Los miedos que te asaltan deben servir para mantenerte alerta, pero no puedes dejar que te paralicen totalmente. Ante todo, tienes que seguir adelante, no puedes detenerte. Los problemas intestinales acechan especialmente a tu signo estos días. Cuida mucho lo que comes, y especialmente la higiene de los alimentos. Suerte en juegos de azar. Dispones de muy poco tiempo para desarrollar la revolución que pretendes llevar a cabo en tu trabajo. Pero la confianza que todos tienen en ti tiene un límite temporal.

Tauro

Las relaciones con tu pareja serán hoy el tema central del día. Las dificultades por las que atraviesa el vínculo necesitan de todo tu tiempo para tratar de arreglar las cosas. Es conveniente echar de vez en cuando una mirada al congelador, porque no puedes mantener ahí los alimentos eternamente. Esta tarde encontrarás la paz en un paseo. Si quieres llegar hasta el corazón de las cuestiones, deberás prescindir de lo anecdótico, aunque esto sea lo que más llama tu atención. Eres propenso a dolores en las piernas.

Géminis

Tus relaciones sentimentales se colocan en el centro de tu existencia. Tu pareja te pide mucho y tú, aunque lo intentas, no puedes estar a la altura de todas sus exigencias. Hoy te llegará la confirmación de que tus predicciones sobre un asunto relacionado con el trabajo eran ciertas. Lo malo es que no te has preparado para afrontarlo. Una persona te confesará hoy sus sentimientos hacia ti y te sorprenderá gratamente. Si ya estás comprometido y no correspondes a su amor, se claro y no des esperanzas.

Cáncer

Últimamente te estás identificando demasiado con una persona mayor que tú. Es muy posible que estés idealizando su figura y eso puede ser muy negativo para ambos. Si quieres resolver de una vez por todas los problemas que tienes en tu trabajo, debes tirar por elevación y dirigirte, de entre tus superiores, a quien tiene más capacidad de decisión. Las cosas te saldrán mejor en los ámbitos reducidos. Pocas posibilidades de triunfar en trabajos colectivos, en los que intervienen muchas personas. En casa te irá bien.

Leo

Necesitas más organización para conseguir tus objetivos. Es muy posible que sepas muy bien a dónde quieres llegar, pero no tienes tan claro cómo conseguirlo. Debes favorecer la libertad de movimientos de la persona con la que vives o mantienes una relación estrecha. Si pretendes atarla, sólo conseguirás que se vaya distanciando. Debes hacer uso de tu imaginación para resolver una situación complicada a la que te enfrentarás en el trabajo. No te valdrán las recetas de siempre, busca nuevos caminos.

Virgo

Necesitas tomar el aire y, si es posible, también el sol. Tu salud debe ser estos días una de tus principales preocupaciones, porque la debilidad puede hacerte enfermar. Las diferencias con tu pareja no son importantes de momento, pero conviene zanjar los asuntos con más que una reconciliación en la cama, o los problemas pueden crecer. Meter la pata en situaciones delicadas es tu especialidad y hoy es una jornada muy apropiada para que vuelvas a hacerlo. Ten más cuidado de lo habitual con lo que dices y haces.

Libra

A veces, tus ideas resultan demasiado raras para los demás y te sientes incomprendido. No te preocupes, algún día se reconocerá el valor de tus vanguardistas propuestas. Hoy tendrás la oportunidad de conseguir un trabajo con el que ganarás un dinero extra, pero debes pensar bien si merece la pena robarle tiempo a tu familia. Te espera una jornada sin sobresaltos. Aprovecha esa tranquilidad para poner en orden trabajos atrasados, en los días próximos no vas a disponer de tiempo para casi nada.

Escorpio

Ahora que tienes todas las cosas materiales con las que siempre habías soñado, deberías sentirte satisfecho y no es así. Quizá te enfrentes a una fuerte crisis de valores. Se cumplen tus sospechas sobre las actuaciones irregulares de uno de tus superiores. Tu situación se vuelve incómoda en el trabajo por esta razón, debes tomar medidas. El placer en compañía de tu pareja será la tónica de la jornada. Todo lo demás te parecerá accesorio. Presta atención a las noticias, alguna puede afectar a tu economía.

Sagitario

Debes reconocer que para tratar contigo se necesita más paciencia de lo normal en las últimas semanas. Procura moderar el tono de tus respuestas. Con un poco de esfuerzo y de organización ahorrarás mucho tiempo. Podrías aprovechar la jornada para pensar en la manera de sistematizar ciertas rutinas diarias. El día se presenta complicado y el dolor de espalda te lo dificultará un poco más, pero conseguirás acabarlo con una sonrisa en la boca y la satisfacción de haber cumplido.

Capricornio

Estos días no podrás evitar causar envidias entre los que te rodean. Algunas se acercarán más a la admiración, pero otras tendrán un poso de odio que puede causarte problemas. Tu vida social está muy activa y a veces parece que la jornada no tiene las horas suficientes como para que quepan en tu agenda. No olvides que tu familia también te necesita. Tu sistema inmunológico no está en su mejor momento, procura potenciarlo con una alimentación natural y un ejercicio moderado. Es una debilidad pasajera.

Acuario

Tienes muchas ideas en la cabeza, pero te faltan las herramientas para poder ponerlas en práctica. No tengas miedo a los detalles si realmente confías en tus posibilidades. Sigues buscando un apoyo en el ámbito de los negocios que no termina de llegar. Quizá es que no te mueves lo suficiente o lo haces en ámbitos que no son los más adecuados. No siempre puedes acertar en tus apuestas personales. Pero no por eso te debes echar atrás, sigue luchando porque te espera un futuro muy favorable.

Piscis

Si crees que tu vida está cambiando, todavía no has visto nada. Prepárate para una revolución en tu ámbito cercano, que te llevará por derroteros nunca antes pensados. Te sentirás muy cansado por los excesos del fin de semana y te preguntarás si merece la pena. Quizá deberías alternar las fiestas con otras actividades de ocio más relajadas. No recurras a la automedicación por mucho que te duela la cabeza. Las jaquecas te pueden volver loco, pero administrarte un medicamento inapropiado puede ser peor.

