Horóscopo de hoy lunes 1 de julio de 2024

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy lunes 1 de julio para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la oficina o es mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Los niños son niños, pero cada día que pasa lo son menos. Ten en cuenta que los padres son el modelo en el que se fijan y mantén la atención, aunque eso te suponga un esfuerzo añadido. La jornada será muy propicia para conseguir nuevos clientes, así que prepara la red para una pesca muy fructífera. Por la noche tendrás que celebrarlo con los tuyos, no seas tacaño. Cada cosa requiere un tiempo, y hay un tiempo para cada cosa. Mezclar ambos conceptos sólo te puede llevar al caos y al fracaso en tus aspiraciones. Te falta tranquilidad y orden.

Tauro

Hoy sacarás mucha ventaja a tu lado más previsor, verás cómo las cautelas que habías puesto en el pasado dan sus frutos y te libran de un desastre que sí afectará a los que te rodean. Si es imprescindible pide ayuda a tus amigos para sacar adelante trabajos atrasados que tienes que terminar ahora. Pero no olvides que no es bueno abusar de la generosidad de los demás. Comienza una semana de fuerte actividad profesional que te apartará casi por completo de la vida social y también disminuirá mucho la relación con tu familia más cercana.

Géminis

Tómate el trabajo de realizar un chequeo completo a tu salud. Puede que te asuste lo que vas a encontrar, pero es mejor afrontar los problemas cuanto antes. Luego puede ser peor. Aparta las dudas que tienes sobre la relación que acabas de empezar, si no apuestas decididamente por ella nunca va a consolidarse. Debes confiar en tu pareja, aunque sea complicado. Si estás fuera de casa procura estar en contacto con los tuyos, porque podrías verte en la obligación de resolver un problema urgente que podrás atender incluso por teléfono.

Cáncer

A medida que pasan los años, es más necesario que veles por tu recuperación después de los excesos, porque a tu cuerpo cada vez le cuesta más regenerarse. El consejo es la moderación. Los nervios están a punto de adueñarse de tu persona. Procura mantenerte alejado de los conflictos y de las individuos cargados de energía negativa. Camina y lee un poco más. Si no te sientes a gusto con ninguna de tus compañías habituales lo mejor es que te refugies en la soledad para recuperarte de heridas recientes o para reflexionar sobre tu futuro.

Leo

Es importante que te tomes en serio los retos que te has fijado, pero ten mucho cuidado con los que te plantean otros, pueden perjudicarte y hacerte perder el tiempo. El dinero no será problema para lo imprescindible, así que te puedes permitir un regalo que haga feliz a la persona que quieres y le demuestre lo que verdaderamente sientes por ella. No dudes en celebrar junto a los que quieres los éxitos económicos y profesionales que has cosechado. Es el momento de unir y premiar también a tus colaboradores.

Virgo

Hacer tus sueños realidad no está ahora tan lejos, si sigues por el mismo camino irás cerrando etapas y alcanzando metas poco a poco. Programa nuevos objetivos ya. El entorno de tus amistades te resulta ahora demasiado agobiante. No tienes que pedir permiso para liberarte de compromisos que no deseas, haz lo que necesitas. No esperes a que otros te cuenten las cosas y vete tú en busca de la información que necesitas a las fuentes donde mana. Si esa información es de primera mano valdrá el doble.

Libra

No permitas que te sigan utilizando en contra de otras personas, eso no entra dentro de tus intereses. Si es preciso, saca el genio que llevas dentro y suelta las cosas como las piensas. Necesitas un poco de intimidad para resolver los problemas sentimentales por los que atraviesas. No te preocupes, pronto te recuperarás y podrás regresar a tu estado habitual. En el ámbito familiar te está esperando una gran sorpresa que te hará recapacitar y te abrirá los ojos a un nuevo futuro. Es momento de profundos cambios, casi todos positivos.

Escorpio

Elige un deporte en el que además de hacer ejercicio te diviertas, porque de lo contrario pronto te cansarás y lo dejarás. Tendrás suerte en el terreno sentimental muy pronto. No dejes pasar más tiempo y pon en marcha los planes que llevas preparando en los últimos meses. En el ámbito profesional tendrás luz verde esta semana, no permitas que se ponga en rojo. Es el momento de aparcar los asuntos menores que tienes pendientes y centrarte en lo importante, si dispersas tus esfuerzos no conseguirás aprovechar las oportunidades que ahora tienes.

Sagitario

Aunque las cosas te van bien, no puedes abandonar las precauciones habituales en relación con la salud. Encontrarás algo que hace tiempo estás buscando y eso te llenará de satisfacción. Tienes los pensamientos siempre en un sitio muy lejano, y por eso te cuesta mucho concentrarte en lo que haces y apenas eres capaz de atender a lo que ocurre a tu alrededor. Una buena racha se pasea por tu vida y parece que todo empieza a salirte como siempre has querido. Aprovecha la ocasión para tomar iniciativas que te consoliden para el futuro.

Capricornio

Tu organismo se resentirá hoy de los excesos del fin de semana, te faltará arranque y estarás deseando que llegue la hora de irte a la cama. Todo apunta hacia un día perdido. En términos generales la salud te va estupendamente, pero tienes que cuidar un poco más todo lo relacionado con el aparato digestivo, porque por ahí te pueden venir los problemas. El trabajo que has iniciado te trae muchas complicaciones y te exige esfuerzos a los que no estás acostumbrado, pero en el fondo supone para ti una fuente inagotable de satisfacciones.

Acuario

Te hará falta mucha paciencia hoy, y ese es un bien que no te sobra. Haz un esfuerzo por morderte la lengua y piensa dos veces antes de cerrar puertas que no puedas volver a abrir. Ahora te sientes con muchas energías, pero sería muy inteligente no gastarlas de golpe. Procura dosificarlas, porque te espera una semana muy complicada y las vas a necesitar. Puedes probar con los juegos de azar, porque se adivina una posibilidad de que la suerte te pase muy cerca. Si es así, será a la primera. No por mucho apostar vas a tener más fortuna.

Piscis

A media tarde recibirás una sorpresa, apenas un pequeño detalle que te alegrará el día. Son estas pequeñas cosas las que te hacen la vida un poco más entretenida y agradable. Mucho cuidado con las propuestas aparentemente inocentes en el terreno económico, porque pueden encerrar sorpresas muy desagradables que llegarán con el paso de los meses. Mala jornada en casa, es muy posible que tengas averías importantes que trastoquen la marcha normal del hogar. Perderás más tiempo del necesario si intentas arreglarlo tú, llama a un profesional.

