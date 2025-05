Horóscopo de hoy jueves 8 de mayo: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 8 de mayo para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la oficina o será mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Tienes tus pensamientos demasiado enfocados hacia las ganancias económicas, y eso puede llevarte a descuidar otros aspectos importantes de tu vida. Un sexto sentido te indica que se acercan cambios importantes para ti en un espacio corto de tiempo. Haz caso a los avisos y prepárate para lo que viene. La paciencia te dará mejores resultados de lo que piensas. Las cosas llegarán en el momento adecuando, mientras tanto, preocúpate de mantenerte activo.

Tauro

Recuerda que nadie es dueño de la verdad absoluta, ni siquiera tú mismo. Tienes que ser más humilde. Debes limpiar tu mente de sentimientos negativos. Ocurrirá algo que te hará dudar profundamente de tu pareja. No es positivo que te mantengas así durante mucho tiempo, trata de aclarar las cosas cuanto antes. Te surgirán propuestas laborales al margen de tu actividad habitual. Puede ser una buena ocasión para conseguir los ingresos extras que te hacen falta.

Géminis

Si piensas las cosas en frío, lograrás evolucionar. Dejándote llevar por la ira sólo conseguirás meterte en mayores problemas. Cuidado con la tensión arterial. Tu vitalidad te empuja en la pesada cuesta que te está tocando subir y a pesar de los obstáculos hasta ahora el balance no puede ser más positivo. En el terreno sentimental, paz. Un cambio de imagen puede ser de mucha ayuda a la hora de mejorar las relaciones con los posibles clientes. Déjate aconsejar sólo por personas con experiencia.

Cáncer

Mucho cuidado con excederte en tus pretensiones económicas, ajusta mucho tus peticiones si no quieres que otros salgan beneficiados gracias a tu avaricia. Puede que hoy las cosas se tuerzan, pero pronto volverán a su cauce. Por la noche trata de divertirte al máximo y busca la oportunidad de conocer a gente nueva. Si estás buscando un piso, mira bien cómo está el mercado y haz una proyección muy ajustada de tus ingresos a corto y medio plazo. No te pases en la inversión.

Leo

No te rindas antes de tiempo, si realmente estás interesado en una cosa, persíguela con empeño porque tienes muchas oportunidades de conseguirla antes de lo que imaginas. Debes revisar tu opinión sobre una persona a la que hasta ahora has marginado, puede que te hayas formado una imagen falsa de su personalidad. Dale una oportunidad. Pronto dispondrás de la capacidad de decidir en las circunstancias que te importan. No dependerás de los demás para tomar tu ruta. Eso, no obstante, te traerá dolores de cabeza.

Virgo

Aparece una energía que retrasa tus planes profesionales. Estás en espera de un proyecto que representará tu estabilidad, ten paciencia, al final lo conseguirás. Necesitas una renovación en tu entorno. No sería mala idea modificar el aspecto de tu hogar, o incluso un cambio de apariencia que te haga sentirte otra persona diferente. Si aplicas un poco de flexibilidad a tus relaciones con los demás cosecharás mejores resultados que por el camino de la rigidez. Firmeza no siempre es intransigencia.

Libra

En tu vida amorosa peleas por mantener la unión, pero te desespera la falta de entendimiento y comunicación con tu pareja, a pesar de los esfuerzos que realizas. Es ocasión de celebraciones que tienen que ver con el incremento de la familia. Quizá el anuncio de una boda o acaso el nacimiento de un bebe muy esperado por todos. En las próximas fechas vas a pasar mucho tiempo con los tuyos por razones que no esperabas. Te sorprenderá cuanto han cambiado algunas personas que quieres.

Escorpio

Día muy apropiado para vencer dificultades. A mediodía te enfrentarás a un disgusto fuerte, pero saldrás airoso gracias al apoyo de una persona que te quiere. Para poder resolver los problemas de pareja que tenéis, primero debéis ser conscientes los dos de que existen. Negarlos a toda costa sólo servirá para agravar sus consecuencias. Si estás hoy fuera de tu lugar de residencia, es probable que recibas alguna noticia relacionada con tu casa o tu familia que trastoque un poco tus planes. Atento al teléfono.

Sagitario

Una de tus preocupaciones tendrá hoy una noticia favorable, aunque no se resolverá del todo. Expectativas en el terreno amoroso, pero no eches las campanas al vuelo aún. Debes aclarar las dudas que te rondan por la cabeza. Una vez que lo hayas hecho, conseguirás avanzar con mucha rapidez hacia los objetivos que te has propuesto. Día muy apropiado para cultivar todo lo relacionado con las amistades. Es posible que recuperes la intimidad perdida con una persona que es muy importante para ti.

Capricornio

Te das cuenta de que estás entrando en un nuevo periodo de tu vida, caracterizado por la estabilidad económica pero con grandes incertidumbres en el ámbito sentimental. Procura hacer cuanto antes un alto en tus obligaciones y dedícale más tiempo a la familia, a ésa por la que tanto luchas, pero a la que al final terminas por no ver apenas. Hace mucho que llegó el momento de tomar decisiones respecto a tu futuro sentimental. Aunque te duela ahora, no puedes demorar más el mal trago que te espera.

Acuario

Todo pasa en la vida, incluso lo que piensas que nunca podrás superar será mañana sólo un mal recuerdo. Puede que esto no te libre del dolor que sientes, pero te ayudará. Esta temporada eres muy propenso a hacer tonterías por amor. Si sólo son eso, no pasará nada. Pero podrías dejarte llevar y cometer algún error importante. Mantente firme en lo que deseas para ti y los tuyos y nunca pierdas las esperanzas. Son muchos los ojos que están sobre ti y tú no les debes fallar a pesar del cansancio.

Piscis

Si corres demasiado, puedes tropezar con mayor facilidad. Lo más prudente, en el terreno sentimental, es que vayas poco a poco y que respetes los ritmos de tu pareja. Vas a tener que echar mano de los ahorros que tanto te ha costado juntar para hacer frente a un problema relacionado con la vivienda. No hay más remedio. Si echas un vistazo a tus cuentas te darás cuenta de que están temblando. Has conseguido llegar hasta hoy de milagro. La próxima vez, procura controlar más los gastos.

