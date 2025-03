Horóscopo de hoy jueves 27 de marzo de 2025

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy jueves 27 de marzo para tu signo zodiacal. Anticípate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Hoy amanece para ti un día muy favorable para retomar asuntos que en el pasado quedaron pendientes y con los que en esta ocasión tendrás más fortuna. Los planes de futuro son en este momento tu principal preocupación y se te pasa el tiempo volando construyendo castillos en el aire. No descuides tus obligaciones. No puedes ayudar a todo el mundo a la vez, así que céntrate un poco en las cuestiones de más urgencia y deja el resto para más tarde. Además, deja un poco de espacio para ti.

Tauro

Mejoran tus relaciones tanto a nivel profesional como personal. Esto favorecerá que entres en un terreno de innovaciones, de cambios en casi todo lo que te afecta directamente. Problemas personales o del hogar requerirán hoy de tu inmediata atención. Te toca a ti poner paz en tu círculo familiar, ya que serás el más capacitado para hacerlo. De vez en cuando salir de compras puede ser una terapia adecuada a algunas de las necesidades de tu espíritu, siempre que eso no perjudique seriamente a las de tu bolsillo.

Géminis

Los astros te inyectarán hoy la inspiración necesaria para crear cosas bellas. Tu intuición estará hoy sumamente activa, aguda y acertada, aprovéchalo. En poco tiempo te verás abocado a afrontar unas nuevas condiciones de vida, muy diferentes a las que hasta ahora habías conocido. Te dejarán expresarte con libertad. La creatividad te abrirá las puertas profesionales. Tienes que ser innovador en tus propuestas y no reproducir modelos que otros dominan mejor o están ya agotados.

Cáncer

No debes depender tanto de los demás en el aspecto afectivo. Aunque estás mejor cuando te sientes querido y aceptado, cuando no sea así debes mantener la autoestima. Es momento de hacer frente a los problemas, no puedes darles la espalda por más tiempo. La perseverancia será tu principal arma, si realmente crees en lo que haces. Del intercambio de ideas pueden surgir grandes proyectos en el ámbito laboral. Procura facilitar encuentros con tu pareja en sitios no habituales, será divertido.

Leo

Intenta arreglar las cosas que no funcionan en tu relación antes de profundizar en los compromisos a largo plazo. Entierra engaños y sentimientos negativos. Tus problemas intestinales te están agriando el carácter cada día más. No puedes esperar más para ponerte en manos de un especialista y acabar con el sufrimiento. Para obtener lo que tanto deseas tendrás que poner mucho empeño. Lo que la suerte no te facilita deberás buscarlo mediante horas y horas de trabajo muy intenso.

Virgo

Sientes deseos de dejar atrás gran cantidad de cosas que ahora te estorban en tu nuevo camino. Eso podría incluir una relación sentimental que ha sido muy importante. Gozas de buena salud y además están empezando a llegar los frutos de los esfuerzos que has realizado en el pasado. Sin embargo, el amor se pondrá a prueba y puedes sufrir. No te creas hoy las promesas de un recién llegado. Asegúrate de que la información que recibas sea cierta. Deberás buscar fuentes que corroboren todos los detalles.

Libra

Gente interesante se mueve a tu alrededor. Sólo hace falta que te aproximes a ella con ganas de intercambiar experiencias. De esta manera conseguirás renovarte. No dejes que te arrebaten lo que te pertenece, exige lo que es tuyo por ley en una situación en la que alguien pretende jugar con tus sentimientos para sacar tajada. Lo que comenzó como un idilio pasajero empieza a convertirse en una relación más íntima. Eso provocará en ti sensaciones indescriptibles. Te acercas a la felicidad.

Escorpio

Irradias estos días mucha sensualidad y esto te lleva a atraer mucho más al sexo opuesto. La participación en actividades relacionadas con los deportes te augura el éxito. Tu vida social está empezando a saturarse de reuniones y comidas. Procura dejar un poco de tiempo libre para tus cosas y prepara un fin de semana con tu familia. Entierra tu timidez aunque sea por un rato y lánzate hoy a la conquista de esa persona que tanto amas. Puede que ella esté esperando y valorará mucho tu valentía.

Sagitario

Necesitas estar en primera línea del escaparate, porque nadie va a quererte si ni siquiera te conoce. Aprovecha las fiestas y citas sociales para darte a conocer. Tu curiosidad aumenta y también tu facilidad para preguntar y comunicar ideas hoy. Eso hará que compartas tus conocimientos y tus experiencias con otras personas. A pesar de que te lo propones, no puedes complacer a todo el mundo. Defiende contra viento y marea tu independencia y elige la reflexión como manera de vivir.

Capricornio

Entras en un período de mejoras personales. Eres más fuerte y seguro que antes. En el terreno sentimental el amor te pone a prueba, pero la superarás no sin dificultad. Estás ante un riesgo real de caer en una depresión, tanto que deberías pensar en ponerte en manos de un profesional. Las cosas pueden mejorar mucho si te lo propones. Controla un poco tu mal genio en momentos críticos de tensión y abandona la discusión si ves que no te puedes moderar. Dale tiempo al tiempo para que las heridas sanen.

Acuario

Hoy quedará delante de tus ojos una cuestión relacionada con tu vida sentimental. Puede que descubras una infidelidad o una traición que pudieran ser definitivas. Si no sientes de verdad lo que dices es más adecuado que calles, que no digas nada por el momento. Resérvate cualquier comentario negativo que pueda llegar a herir. Asuntos de leyes que en un principio no te afectaban toman un giro inesperado, por lo que tendrás que estar pendiente. En el amor, las cosas no pueden ir mejor que ahora.

Piscis

Si te preocupa demasiado el qué dirán perderás gran parte de tus esfuerzos y energías en engordar las posiciones de los demás. Defiende tu propio estilo de vida ante todo. El amor se encuentra estancado y no parece que vaya a avanzar en las próximas fechas si no conseguís entre los dos que regresen las pasiones iniciales. Tienes en estos momentos el poder de la comunicación para crear un ambiente armonioso a tu alrededor. Los proyectos a corto plazo tienen buenas expectativas.

