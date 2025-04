Horóscopo de hoy jueves 24 de abril: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy jueves 24 de abril para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Dejarte aconsejar no significa mostrar debilidad, sino saber reconocer las propias limitaciones. En cualquier caso, lo inteligente es beber de las mejores fuentes. No temas que alguien con más experiencia y sabiduría que tú te marque el camino. Sólo pretende guiarte y, en cuanto hayas cogido impulso, te dejará seguir sólo. Orden y disciplina nunca han sido palabras que te hayan dicho mucho, pero ahora tomas conciencia de su importancia y estás empezando a exigirlas a los demás.

Tauro

A veces resulta necesario rechazar planes, aunque te cueste, si ello significa que vas a poder disfrutar de la tranquilidad y la paz interior que te hacen tanta falta. La energía positiva que llevas dentro está esperando que la canalices para salir disparada hacia los objetivos que persigues. Libérala en la dirección adecuada. Prepárate para afrontar un día poco amable. Todo te molestará y saltarás a la primera de cambio, incluso aunque te propongas con firmeza frenar tus impulsos.

Géminis

Cuidado con los matices, no los pases por alto. A veces, los detalles, por ínfimos que sean, determinan gran parte del resultado final. Hoy puedes encontrarte con este caso. Buen día para las actividades de tipo creativo, porque te reportarán muchas satisfacciones. La pintura, la escritura o la cerámica llenarán tu espíritu de paz y tranquilidad. Fechas muy apropiadas para cultivar la relación de pareja, vuestras almas se encontrarán en el mismo plano. Será muy fácil que contactéis, especialmente en el terreno sexual.

Cáncer

Una persona encenderá hoy tu pasión de repente. Si te dejas llevar alcanzarás ocasiones de gran satisfacción, pero puede que mañana te arrepientas. No agotes todas tus energías a lo largo del día y procura dejar algo para la noche. Será entonces cuando se produzcan los momentos más interesantes de la jornada. Te enterarás de algo que te venían ocultando en el trabajo, y no te va a sentar nada bien. A partir de ahora tendrás que pensar mucho cualquier decisión que tomes.

Leo

En ocasiones sientes deseos de jugar sobre seguro, aunque sea por una sola vez, pero te gana la curiosidad y al final te metes por caminos muy arriesgados. Todo no puede ser. O limitas tus actividades nocturnas o te olvidas de hacer grandes planes para las horas de luz. Las fuerzas no te dan para estar a todo en plenas condiciones. Te asaltan deseos de conocer otros lugares y no te vendría mal un viaje, pese a que fuese de corta duración. Necesitas conocer a personas que te enriquezcan.

Virgo

Buenos tiempos para los logros profesionales. Parece que no exista cosa que puedas hacer mal o hilo del que no puedas tirar para crear valor. Estás en muy buena racha. Hoy tendrás muchos problemas para localizar a la única persona que te puede ayudar en un asunto muy urgente. Prueba a hacerlo en sus lugares habituales de ocio. La jornada estará marcada por un acontecimiento inesperado que cambiará todos tus planes, pero esto no significa que vaya a ser a peor. Adáptate a la nueva situación.

Libra

Nubes de dudas se ciernen sobre tu futuro sentimental. Piensa que cambiar no es la peor opción, pero tampoco la única. A veces, sólo es necesario renovar compromisos. No dudes en enfrentarte a alguien si es parte de tus responsabilidades profesionales. No puedes rehuir siempre la pelea, porque en ocasiones resulta inevitable. Se avecinan tiempos muy positivos, de crecimiento económico y de excelentes posibilidades. Te ofrecerán un trabajo que te conviene, no te lo pienses dos veces.

Escorpio

No te sometas al dictado de nadie, actúa por tu cuenta. En todo caso, si dependes directamente de alguien, procura que la relación esté basada en el más estricto respeto. La conversación sincera y sosegada con tu pareja es la mejor terapia. No busques cosas raras y simplemente desahógate con quien te entienda mejor. La estabilidad y la seguridad se afianzan en la relación sentimental. Se abren nuevos caminos en el terreno laboral, pero no todos son demasiado aconsejables.

Sagitario

Personas que hace tiempo no ves, regresan a tu lado para compartir contigo algún tipo de evento social que te dejará satisfecho. Te recuperas en el aspecto financiero. Tu atractivo físico aumenta y una persona que no esperabas se sentirá atraída por esa sensualidad que proyectas. Puede convertirse en un gran problema si le das pie. Regresa a tu vida el buen humor, después de una temporada agobiado por las complicaciones que te han rodeado. Las relaciones sociales recuperan su anterior vitalidad.

Capricornio

Tú sabes que te mereces un descanso. Y si eso supone un gasto aparentemente excesivo, míralo como si fuese una inversión en tu futuro. Lo necesitas de verdad. No le eches más leña al fuego en un problema que tiene todo el color de enconarse él sólo. Dejar que las complicaciones se resuelvan con el tiempo a veces es la mejor solución. Los intereses en común son los que hasta ahora han mantenido en pie tu relación de pareja, puede que las cosas empiecen ahora a complicarse un poco.

Acuario

La suerte te acompaña hoy y los astros potencian tu capacidad para expresarte, para comunicar cómo te sientes. Aprovecha esta racha para declararte, te saldrá todo bien. Has encontrando tu verdad, lo que realmente te hará feliz y te ayudará a superarte en la vida. Tu círculo de amistades se expande. Despliega tu talento para atraerlas. Una oportuna reunión familiar traerá buenas noticias y se consolidará la excelente situación por la que atraviesan tus relaciones. Tu vitalidad se dispara.

Piscis

Si piensas un poco más en ti y menos en los demás alcanzarás el equilibrio que tanto has buscando sin éxito. ¿Tienes ahora mucho trabajo?, no lo dejes para luego. Busca en tu interior y encontrarás lo que durante tanto tiempo has estado buscando en los demás. Vive el presente, olvida el pasado y confía en tu propio futuro. Los celos pueden causar problemas en la relación, la desconfianza será el origen de una discusión que puede acabar mal. Cuidado con las caídas fortuitas.

Aparte del horóscopo diario puedes averiguar las predicciones mensuales del horóscopo o, también, los vaticinios de los astrólogos para este año 2025. Lee sin problemas toda la información al detalle sobre el amor, la salud, el trabajo y el dinero para cada momento. Prepárate con tiempo ante los los movimientos de los astros, las influencias de la luna y los elementos.

Más temas:

Astrología

Horóscopo