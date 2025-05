Horóscopo de hoy jueves 22 de mayo de 2025

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 22 mayo de tu signo del zodiaco. Adelántate y descubre qué te preparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá su curso? Y económicamente… ¿cambiará mi tesitura?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Descubre si la suerte está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no aventurarse y andarse con diligencia. Según parece, el día de hoy puede presentarse algo complicado para algunos signos del zodiaco. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son fértiles y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Buenos auspicios para los que hoy pretendáis dar un paso importante en vuestra vida sentimental, los astros os acompañan y no os dejarán solos ante decisiones relevantes. Es un buen momento para rectificar y reconocer que te has equivocado. No tienes por qué cancelar todos tus planes por los problemas de dinero, trata de ajustarte. No plantees, por lo menos de momento, tu relación sentimental como un todo o nada. Trata de poner en su contexto los últimos sucesos y no sacar de quicio las situaciones.

Tauro

Tienes que cambiar algunos de los hábitos y conductas que perjudican tu salud, o te encontrarás muy pronto con problemas importantes. No lo dejes para más tarde. Trata de analizar con mayor objetividad tus preocupaciones. Has tenido varios desacuerdos con una persona cercana y no acabas de entender las razones. Hoy será un día muy propicio para las relaciones sociales. Se intuye un encuentro afortunado que ahora puede parecer intrascendente pero que no lo será en el futuro.

Géminis

En tu familia tienen muy en cuenta tus opiniones y eso supone para ti una responsabilidad de la que no eres consciente. Ten cuidado con lo que dices, puede tener consecuencias. Haz lo que puedas para mantener la cabeza fría. No dejes que las emociones no controladas dominen el día. Piensa que llegarán nuevas y mejores oportunidades. Hoy se te presentará una gran oportunidad para quedarte callado. Ante una situación compleja, comprometida y delicada, permanece con la boca cerrada y espera acontecimientos.

Cáncer

La diversión marca la jornada, especialmente para los que tengan una cita en la que participen muchas personas. Tendréis oportunidad de conocer a gente interesante. Hay posibilidades de que caigas en una especie de regresión hoy, por viejos sentimientos de ansiedad. Tu suerte está en casa, así que intenta pasar todo el tiempo que puedas en ella. Aprovecha las ganancias extra recibidas esta semana para invitar a tu pareja o a tus amigos a una cena, te hace falta liberar tensiones a través de la diversión.

Leo

Buenas perspectivas en el terreno económico. Si tienes pensado comenzar algún negocio, no tardes en hacerlo. Procura no confiar todos los ingresos en una sola fuente. Hoy es un buen día para quedarte en casa tranquilo leyendo un libro o viendo una película. No es una jornada en el que debas pensar demasiado, y la relajación es la prioridad. Ponte manos a la obra desde primera hora, aprovecha la ocasión para hacer cosas y no te pares ni un minuto, porque todo aquello que hagas será de mucho provecho para ti.

Virgo

Bueno es tener sueños, pero no tanto confundirlos con la realidad. Soñar despierto es saludable si se sabe despertar a tiempo, pon los pies en la tierra cuanto antes. Tenías una opinión sobre un tema y hoy vas a tener que cambiarla. Es necesario aclarar la cabeza y desprenderse de esa sensación de pesadez, para decidir con claridad. Mucho cuidado con excederte en tus pretensiones económicas, ajusta mucho tus peticiones si no quieres que otros salgan beneficiados gracias a tu avaricia.

Libra

Hay una persona que, sin que te des cuenta, te está causando mucho daño. Lo más probable es que se trate de alguien de tu trabajo que siente envidia de tus triunfos. Hoy es un día en el que te vas a liberar de muchas de tus obligaciones. Ten cuidado con situaciones que puedan desencadenar una tormenta emocional. Estarás un poco enfadado con algún amigo porque no quieres ponerle las cosas claras de una vez por todas. Si no le dices algo pronto harás daño a la persona equivocada.

Escorpio

Debes vigilar un poco más tus hábitos, porque no son los más adecuados para mantener la salud. Procura hacer más ejercicio y prívate de consumir alimentos muy pesados. Tu vida se parecerá hoy a una mala película, como resultado de meteduras de pata en el terreno de la comunicación o errores informáticos que afecten a asuntos financieros. No dudes a la hora de tomar una determinación que allana tu futuro y el de los tuyos, aunque eso pueda perjudicar ligeramente a otros. Tu familia es ahora lo importante.

Sagitario

Si estás esperando para afrontar una operación quirúrgica, este es la mejor ocasión para realizarla, porque tu organismo se encuentra en un momento de gran fortaleza. Si has de realizar hoy un trabajo importante, trata de buscar ayuda, porque no estás en tu mejor situación intelectual y podrías cometer errores y pasar por alto problemas relevantes. Vas alcanzando los objetivos que te habías marcado en lo relativo al amor, aunque en lo económico las cosas no van tan bien. La mala racha no tardará demasiado en pasar.

Capricornio

Alguien de tu entorno trata de contactar contigo para pedirte consejo acerca de un conflicto familiar. Lo mejor es que permanezcas al margen de disputas que no te afectan. En algunos momentos de una larga pugna, es mejor pararse o retroceder ligeramente que avanzar a toda costa. Este puede ser uno de esas ocasiones para ti. Date una tregua. Tienes que cuidarte un poco más, porque de lo contrario tu salud se va a resentir antes de lo que crees. Cuidado con las corazonadas en las apuestas, pueden ser traicioneras.

Acuario

En tu entorno laboral se pone en marcha un inmediato proceso de cambios que va a influir en tu futuro, pero debes esperar un poco más antes de tomar decisiones. Una persona mucho más joven que tú te tentará para que tomes caminos poco juiciosos. Si son en el campo de la diversión, adelante. Si se trata de trabajo, niégate en redondo. Aunque las cosas no están demasiado claras, es recomendable tomar una decisión definitiva porque no es sano estar mucho tiempo en una cuerda floja.

Piscis

Sigue con claridad tu línea ascendente en materia amorosa, a pesar de los desengaños recientes. No puedes elegir de quién te enamoras, pero procura huir de conflictos. En el ambiente en el que hoy te moverás no será muy difícil que despuntes y sobresalgas por los conocimientos que tienes sobre la materia que tratarás. No alardees aunque puedas. Eres un gran luchador, pero hoy tendrás que ser realista y afrontar una derrota cuanto antes. Si sigues peleando perderás el tiempo y demasiadas energías.

Aparte del horóscopo diario, en ABC también puedes echar un vistazo a la predicción mensual para tu signo del horóscopo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su pronóstico mensual disponible para echar un vistazo a al instante sus pronósticos sobre la salud, los temas del amor, vida laboral o el dinero. Y si también quieres leer cómo será este año, también puedes echar un vistazo y anticiparte a los designios del destino.

Más temas:

Astrología

Horóscopo