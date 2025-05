Horóscopo de hoy jueves 22 de junio: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Hoy jueves 22 de junio los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo los influjos de movimientos astrales categóricos que van a limitar algunos aspectos del día. Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sustos. A continuación, explora los augurios para cada uno de los signos zodiacales:

Aries

Haz un esfuerzo por recuperar a personas que has perdido en las últimas semanas por tu cabezonería. Cambios profundos en tus creencias que modifican tu manera de ver la vida y que te proporcionan una mayor libertad. Mucho cuidado con los accidentes de tráfico. Las diferencias con las personas de tu entorno laboral se multiplican hoy y alcanzan el grado de enfrentamiento verbal. Se avecinan tiempos movidos. Tu hígado no pasa por su mejor momento, cuídalo.

Tauro

Estos días no puedes dejar en manos de los demás tareas importantes, ni siquiera un momento, debes afrontarlas tú mismo si quieres tenerlas bajo control. Vigila los dolores en las piernas y, si es necesario, visita a un especialista. La solución a un problema importante se retrasa y eso provoca en ti cierta desesperación. Ten un poco más de paciencia y no andes dando palos de ciego.

Géminis

Es fácil quitar importancia a los problemas ajenos, pero muy complicado valorar exactamente el alcance de los propios. Puedes llevarte hoy alguna sorpresa negativa. Algunos movimientos sospechosos de personas que se relacionan con tu ámbito laboral te darán pistas de por dónde pueden venir novedades interesantes. En el trabajo te tocará arreglar lo que se ha estropeado por culpa de otros. Tómatelo con filosofía, no merece la pena perder los estribos por algo sin mayor relevancia.

Cáncer

No cedas terreno a las personas que pretenden inmiscuirse en tu terreno profesional. Si hoy das tu brazo a torcer, en el futuro tendrás que hacer nuevas concesiones. Ante la avalancha de noticias, procura seleccionar las que pueden tener más interés para ti y desecha las que, aunque llamativas, no tienen que ver contigo. En esta ocasión, aunque escuches a los demás, tendrás que dar prioridad a tu propio criterio. Ahora mismo tú eres el más fuerte y tú debes decidir.

Leo

Apóyate en las personas de mayor confianza de tu entorno, todo será más fácil que en solitario. El trabajo crece y tus fuerzas son bastante limitadas. El respeto que pides a los demás tienes que mostrarlo tú mismo. Es tiempo de aprender, de conocer a través de la lectura. Un buen libro será tu mejor amigo hoy. Terminarás la jornada agotado, con muchas ganas de tirar la toalla. No desesperes, después del descanso verás las cosas de otra manera y se abrirán posibilidades.

Virgo

Tendrás que solucionar un grave problema que venías evitando en los últimos tiempos. Cuando hayas avanzado, sentirás un alivio muy grande en tu interior. Arriesgar es una actitud que hoy debes evitar al máximo. Procura mantener las cosas como están y no hagas caso de consejos demasiado aventurados. En vez de buscar excusas a tus problemas prueba con las verdaderas soluciones, avanzarás mucho más rápido y con el mismo esfuerzo. Te conviene organizarte mejor.

Libra

Aunque tú sabes perfectamente que tus intenciones son las de ayudar, otras personas pueden interpretarlas como intromisiones ilegítimas. Anda con cuidado. El objetivo principal de tus preocupaciones en el seno de la pareja deben dirigirse a compartirlo todo, pero cuidando mucho el respeto de las diferencias. Piénsatelo dos veces antes de aceptar una proposición de fiesta que puede terminar a altas horas de la mañana. Puede perjudicar seriamente a tu salud.

Escorpio

Recibes señales contradictorias de una persona que te gusta desde hace tiempo. Trata de aclara cuáles son sus intenciones y no dudes en desvelar las tuyas. Cuando las cosas estén en su peor momento, surgirá un elemento que lo cambiará todo de forma radical. La clave está en saber aguantar al máximo. El intercambio de experiencias os conviene a todos, pero especialmente a ti. Tienes una gran capacidad de absorción de las cosas que aprendes y puedes utilizarlas bien.

Sagitario

No tienes que esforzarte para parecer lo que no eres, mejor te irá si te muestras sincero contigo mismo y con los demás. Tienes mucho que ofrecer a los demás. No puedes tirar por la borda todo lo que tanto te ha costado construir. No te dejes aconsejar por pensamientos repentinos y fíate más de las reflexiones pausadas. Desaparecen todas las limitaciones que hasta ahora te mantenían atado al pasado. Disfrutar de la felicidad de estar junto a tu pareja es ahora lo fundamental.

Capricornio

Los cambios que últimamente has realizado a tu imagen han acertado de lleno. Tienes mucho mejor aspecto y eso te beneficia especialmente en tus relaciones sociales. Tu prepotencia es casi siempre involuntaria, pero eso no evita que se produzca de hecho. Trata de suavizar tus modales para parecer algo más amable. Día propicio para trabajar en grupo. Procura que quienes te escuchan pongan toda la atención y comprendan todas tus propuestas, no será difícil conseguirlo.

Acuario

Las reacciones emocionales pueden llegar a frustrar lo que hasta ahora había sido una relación perdurable. Procura siempre actuar y hablar con prudencia. Tu signo tiene en este día una clara tendencia a recibir un castigo de tipo económico, así que podrían ponerte alguna multa si no andas con mucho cuidado. Cuida tu espalda, porque los dolores influyen últimamente en tu estado de ánimo. Puede que los problemas tengan que ver con el descanso nocturno.

Piscis

Las continuas complicaciones en el terreno personal no pueden ser fruto de la casualidad. Ten mucho cuidado con un personaje con intereses opuestos a los tuyos. Tus hábitos de salud se van relajando poco a poco después de los logros conseguidos en el pasado. Mucha atención al exceso de grasas y alimentos fritos. Controla los frecuentes accesos de ira a los que te empujan las actuaciones de los demás. Tus reacciones pueden provocar respuestas que no te convienen.

