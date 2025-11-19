Horóscopo de hoy jueves 20 de noviembre: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy jueves 20 de noviembre para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y prepárate con ... tiempo ante lo qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o será mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

En este periodo, tienes la oportunidad de experimentar avances y transformaciones muy positivas en distintas áreas de tu vida, siempre y cuando decidas prestarle una atención especial a cada señal y coyuntura que se presenten. El influjo favorable de los planetas se traduce en una especie de viento a favor: te asiste una energía distinta, mayor claridad y la posibilidad de que surjan puertas que antes parecían completamente cerradas. Aprovechar este clima astral requiere que actúes con determinación y sentido de responsabilidad, tanto en tus aspiraciones personales como profesionales.

Tauro

No debes confiarlo todo a la intuición. Aunque recientemente haya sido tu mejor herramienta, la realidad muestra que ningún método es infalible. La prudencia sigue siendo indispensable, especialmente en momentos de duda. Si una decisión importante ronda tu mente, apóyate en tu instinto, pero acompaña ese impulso con análisis, reflexión y, si es posible, una segunda opinión. Así te fortalecerás ante situaciones en que los resultados no sean inmediatos o en que una impresión inicial resulte no ser la más acertada.

Géminis

Es fundamental dejar de centrar tu atención en las experiencias negativas o en los errores cometidos en el pasado; cargar con esos recuerdos solo ralentiza tu avance y desgasta innecesariamente tus energías. Para aprovechar al máximo las oportunidades que ahora surgen, enfócate en tus metas claras y desarrolla un plan eficiente, que contemple tanto lo que ya has superado como los retos que puedan surgir en el presente. No temas solicitar ayuda o colaboración a personas en las que confías: el acompañamiento y el consejo oportuno resultan claves para diluir obstáculos mucho más rápido de lo que imaginas.

Cáncer

La libertad en el amor y en las relaciones afectivas está de tu lado, pero el último paso lo das tú: solo soltando viejas ataduras con la familia, prejuicios heredados o historias previas, conseguirás vivir los sentimientos con plenitud y autenticidad. Este proceso de liberación puede resultar desafiante, pero es esencial para priorizar tus propias ambiciones y permitir que tus vínculos futuros se construyan desde la genuinidad y no desde lo que otros esperan de ti.

Leo

Te sorprenderá descubrir que aquello que dabas por inalcanzable o lejano finalmente está a tu alcance. La sorpresa puede dejarte descolocado, creyendo que aún no estás completamente listo para ese avance, pero lo esencial es que te pongas en acción cuanto antes. Organiza tus ideas, ajusta lo necesario y prepárate para recibir aquello que tanto anhelabas, sin dejar cabos sueltos que puedan entorpecer tu progreso.

Virgo

La jornada puede estar teñida de dudas y cierta falta de confianza; cada decisión puede parecer más difícil de lo habitual. Es clave que trabajes en fortalecer la autoestima, reconocer los propios logros y dejar de lado la constante autocrítica. Así, convertirás la incertidumbre en una oportunidad para reafirmarte, aprender y crecer.

Libra

Renueva tu círculo social. Conocer nuevas personas estos días será especialmente terapéutico y liberador. Te permitirá cortar vínculos con emociones negativas del pasado y te abrirá la puerta a afectos distintos y potencialmente más sinceros. Con suerte, podrías incluso encontrar una nueva pareja, alguien que aporte a tu vida nuevas perspectivas y alegrías.

Escorpio

En lo que respecta a la salud física y emocional, mantente alejado de lugares cerrados o ambientes pesados. Tu organismo está particularmente sensible, por lo que elige actividades al aire libre y programas de descanso que te recarguen sin exigirte de más. Las señales físicas como pequeños mareos o debilidad son avisos que no debes ignorar; escúchalos y adapta tu ritmo antes de que tu cuerpo te obligue a parar por completo.

Sagitario

Ten presente que los cambios de humor pueden ser una trampa: podrían hacerte reaccionar exageradamente ante situaciones cotidianas. Mantén la serenidad, evita que los contratiempos o las diferencias menores se conviertan en dramas, y apuesta por la calma, tanto en el trato con los demás como contigo mismo.

Capricornio

No olvides que ningún logro es únicamente mérito individual: tu círculo de apoyo, los amigos o compañeros que te han acompañado en el camino, también han sido parte importante del proceso. Practica el agradecimiento y no te pongas todas las medallas; compartir el éxito refuerza los lazos y genera un ambiente más saludable en tu entorno.

Acuario

El momento es excelente para que reconozcas y ocupes el lugar que te corresponde gracias al esfuerzo, la preparación y el sacrificio acumulados a lo largo del tiempo. La llegada de este reconocimiento, el ascenso laboral o el paso adelante en tus objetivos personales será la confirmación de que los sinsabores vividos tuvieron, finalmente, una recompensa justa y merecida. Celebra este triunfo con la humildad de quien entiende que toda victoria es paso previo a nuevas metas y horizontes por descubrir.

Piscis

Puede presentarse uno de estos días una extraña dificultad que necesite algún tipo de ayuda especial para encontrar la solución. Servirá para ocasiones futuras. No te conformas con cualquier cosa y eso te lleva a buscar la perfección, descartando siempre otros valores que en ocasiones pueden ser más valiosos. No siempre es fácil vivir a la altura de tus ideales. Ser consecuente con ellos es una labor a largo plazo, pero no puedes pretender cumplirlo a diario a rajatabla.

Además del horóscopo diario, en ABC también puedes consultar la predicción mensual para tu signo zodiacal. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su pronóstico mensual disponible para leer al instante sus sobre la salud, los temas del amor, trabajo o el dinero. Y si también quieres leer cómo será este 2025, también puedes echar un vistazo y adelantarte a los designios del destino.