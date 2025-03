Horóscopo de hoy jueves 19 de diciembre: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Hoy jueves 19 de diciembre los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales categóricos que van a subordinar algunos aspectos del día de hoy. Averigua la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sustos. A continuación, consulta los augurios para cada uno de los signos del horóscopo:

Aries

Buen día para lanzarte a la conquista amorosa. Sin demasiados esfuerzos aparecerás ante los demás como una persona segura y atractiva, capaz de enamorar. Trata de ponerte en sintonía con tu pareja, llegar a acuerdos en las diferencias y pactar asuntos espinosos. Si vais en la misma dirección avanzaréis mucho más rápido Cuando las palabras no sirven, puedes probar con otros tipos de comunicación más directa, más sensual. Pruébalo esta misma noche y verás cómo funciona.

Tauro

Cuando dejas volar la imaginación terminas creando en tu mente situaciones que nada tienen que ver con la realidad. No las confundas con lo que pasa a tu alrededor. Hay ciertas cosas que hoy sólo podrás hacer tú y no vale la pena dejarlas en manos de los demás porque terminarán saliendo mal. Aunque te suponga un esfuerzo. La semana que entra te traerá momentos difíciles que no podrás sortear, lo mejor es que hoy te dediques a cargar bien las pilas y huyas de cualquier preocupación.

Géminis

Las novedades que se asoman a tu vida sentimental te mantienen en un estado de excitación poco habitual pero muy interesante. La velocidad de tu vida se acelera. Habitualmente eres sensible con las necesidades de las personas que te rodean, y eso hace que los demás te aprecien. Hoy alguien puede aprovecharse de tu buena disposición. A veces, incluso sin pretenderlo, adoptas una actitud que resulta amenazadora para los que te rodean. Trata de relajarte y actúa con naturalidad, sin presiones.

Cáncer

Debes superar la inercia de los últimos días y despertar del letargo. Si no lo haces, habrás perdido otra jornada más tumbado y sin hacer nada de un mínimo interés. Es el momento de expresar tus sentimientos por la persona que quieres, es la única manera de saber si puedes avanzar en el camino que te has trazado o si has de parar. Las circunstancias te llevarán hoy a discutir por un tema relacionado con el dinero con alguien que respetas y con el que corres el riesgo de romper tu relación.

Leo

A lo largo del día serás testigo de una injusticia y te sentirás tentado de intervenir. Mide bien lo que haces y no te metas donde no puedas salir. No será bueno para nadie. Jornada marcada por las inseguridades y por las indecisiones. Te costará elegir a la hora de entablar conversaciones con personas del sexo opuesto. Lánzate sin pensarlo. Impulsa hoy algún plan con tus hijos para poder hacer cosas juntos. Eso no quiere decir que lo organices todo sin dejarles participar. Es mejor que se sientan protagonistas.

Virgo

Momento propicio para planear, para diseñar tu propio futuro y para conseguir apoyos externos que hagan realidad esos proyectos. Si crees en ello, saldrás adelante. Si las cosas van mal en tu relación de pareja, afróntalas con valentía y sinceridad, en lugar de refugiarte en la cerrazón y el rencor. Todavía hay una oportunidad. Ten mucho cuidado con lo que dices cuando te acaloras más de la cuenta, porque te muestras demasiado rotundo y alguien puede sentirse dolido por tus palabras.

Libra

Si deseas impresionar a alguien, no hagas uso de medias verdades, porque si consigues que la relación cuaje al final se va a descubrir el pastel. Sé sincero. En el día de hoy nadie se mostrará indiferente ante tu presencia. Unos se opondrán frontalmente a tus propuestas y otros las apoyarán sin dudarlo ni un momento. Busca una alternativa novedosa para escapar de tus competidores. Hoy la tendrás delante de ti, así que no la dejes pasar. Te la propondrá alguien sin darle ninguna importancia.

Escorpio

Tienes tantas cosas que decir, que tu capacidad de expresión a veces se queda corta. Trata de comunicar las ideas de forma ordenada y una por una o no te entenderán. Cuida mucho hoy la manera con la que te comportas en público, porque si tienes una cita social de alto nivel puedes quedar en ridículo por una cuestión de protocolo. Aprovecha la primera parte del día para estudiar ciertos asuntos de tipo comercial que tienes entre manos. Hay algo que no cuadra y puede que hayas metido la pata.

Sagitario

Esa actividad de ocio que llevas desarrollando durante muchos años podría ser una gran oportunidad de negocio si sabes reorientarla de la manera más adecuada. Hoy llegarán noticias importantes. No serán directamente para ti, pero influirán de manera muy positiva en el ambiente general. Podríais ir a celebrarlo todos juntos. No dejes en manos de las pasiones las decisiones importantes que hoy se te plantearán en el terreno sentimental. Lo más aconsejable es que no te lances a la aventura.

Capricornio

Hoy vivirás un día marcado por la inestabilidad. Las cosas que parezcan ir bien se pueden torcer por la tarde, así que no des nada por cerrado hasta el final de la jornada. Buscar lo bueno de las personas es siempre más difícil que dejarse llevar por las primeras impresiones, pero da mejores resultados a la hora de conocer a gente interesante. Tendrás la sensación de que te enfrentas todos los días con los mismos problemas. Puede que sea porque nunca terminas de solucionarlos del todo y se repiten.

Acuario

El equilibrio que mantienes entre la intuición y la razón se romperá hoy a favor del primero con resultados más que satisfactorios, pero no lo tomes como norma. Tu preocupación por las molestias que no cesan debe llevarte hasta la consulta del médico, no puedes dejar pasar más el tiempo. Podría agravarse el problema. Tu situación económica te provoca más dolores de cabeza de lo que la realidad merece. Haz bien las cuentas y verás que las cosas no están tan mal y se pueden controlar.

Piscis

Necesitas cambiar de amistades, o por lo menos buscar alguna nueva, porque con las actuales cada vez te aburres más. Busca gente de tus mismas inquietudes. Buen día para salir de compras, si tienes claro lo que quieres adquirir. Encontrarás las cosas que buscas a precios razonables, e incluso alguna sorpresa agradable. Tu sentido de la responsabilidad está consiguiendo que trabajes más de lo que aconseja una forma racional de entender tu profesión. No deberías exigirte tanto.

