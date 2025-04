Horóscopo de hoy jueves 17 de abril: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Hoy jueves 17 de abril los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el dominio de movimientos astrales determinantes que van a afectar en algunos aspectos del día. Sumérgete en la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sustos. A continuación, echa un vistazo los vaticinios para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries

Te hace falta reírte, de lo que te rodea y de ti mismo. Evita los ambientes y las personas que te pueden hundir en una depresión y acércate a los que irradien optimismo. Atraviesas un momento emocional en el que no te conviene en absoluto iniciar una relación sentimental. Procura protegerte de amenazas, debes fortalecerte primero. Cada día que pasa acumulas más conflictos personales. Aunque tú no los buscas y no son de tu agrado, es posible que tu actitud de los últimos tiempos tenga algo que ver.

Tauro

No consigues superar tu tendencia a irte por las ramas, incluso en cuestiones que sabes que son importantes. Concéntrate y vete a lo concreto, te comprenderán. Los dolores de cabeza pueden tener que ver con el estrés, por el ritmo de vida que llevas, pero si persisten deberías hacerte pruebas. No puedes seguir automedicándote. Mejorando los vínculos evitarás sentirte expuesto a la falta de comprensión, cuantas más personas estén cerca de ti, mayores posibilidades de triunfar.

Géminis

Cuantas más vueltas le des a un problema que te ronda por la cabeza, más posibilidades tendrás de equivocarte. Lo mejor es que tomes una decisión cuanto antes. Te encontrarás hoy con una amiga que ya hace tiempo que no veías y te darás cuenta de que con ella ya no tienes en común más que los buenos recuerdos de vuestra juventud. La risa puede ser una muy buena terapia para curar todos tus males. Las preocupaciones te agobian, pero en realidad no tienes ningún problema importante.

Cáncer

Los dolores de espalda que te atenazan durante el día pueden tener varias causas, entre ellas las posturas que adoptas en el trabajo. Tampoco el sobrepeso te ayuda a mejorar. La conjunción planetaria te facilita el ser más flexible, propicia que mantengas tu mente más abierta a otras percepciones de la vida diferentes a la tuya. Se avecinan cambios. Aunque tus ingresos han aumentado, aléjate cuanto antes de la exageración en los gastos. Puedes darte algún que otro capricho, pero debes pensar antes en invertir tu dinero.

Leo

Tu carácter generoso te hace disfrutar del favor de los demás con facilidad, pero también provoca que algunos se aprovechen de ti sin miramientos. Que no te tomen por tonto. Los deseos de divertirte que te asaltan demuestran que estás más vivo que nunca. Tu espíritu está satisfecho y debes aprovechar la circunstancia para conocer gente. Hoy llegarán a tus oídos comentarios sobre un amigo tuyo, que sembrarán la duda sobre su lealtad hacia ti. No les prestes atención. Surgen posibilidades de viajar.

Virgo

Son días favorables para las relaciones con las personas mayores. Aprenderás de ellos mientras mantienes conversaciones agradables y se te pasará el tiempo volando. Los problemas dentales no se van a resolver con la automedicación. Lo mejor es que te pongas en manos de los profesionales, acércate a urgencias. Se activa mucho el plano económico en el día de hoy. Los ingresos se prevén significativos, a través de movimientos de capital ajeno o de acceso a créditos inesperados.

Libra

La inspiración parece haberte abandonado por una temporada, así que tendrás que dedicar tus esfuerzos a tareas mecánicas, que no necesiten de la imaginación. La alegría que invade hoy tu existencia se extenderá a todos los que te rodean. Vives momentos muy favorables, aprovéchalos para llenar tu espíritu de energía positiva. Entras de lleno en un periodo de paz interior que favorece mucho el equilibrio con tu pareja. En el ámbito familiar las cosas están tensas, pero conseguirás relajarlas.

Escorpio

Tu interés por mantener tu energía y tus recientes cambios de hábitos alimenticios a veces son motivo de burla por parte de los que te rodean. No les hagas caso, sigue adelante. Si te enfrentas a una decisión complicada en la que colisionan tu conciencia y tus intereses económicos, haz caso a la primera. Habrá más ocasiones de ganar dinero. Las labores en equipo tienen hoy buenas expectativas. Si te toca liderar el grupo, procura repartir el trabajo de una manera equilibrada para aprovechar todo el potencial.

Sagitario

Sabes exactamente lo que necesitas para triunfar, así que no pierdas más tiempo y ponte manos a la obra. En el terreno sentimental se prevé una fuerte tormenta. Ten mucho cuidado con una persona que se dice tu amiga y que, sin embargo, está demostrando serlo tan sólo de si misma. Si es necesario, rompe con la relación. No tienes razón para pagar más de lo necesario por servicios que puedes obtener a un precio más ajustado. Olvídate de prejuicios y aprovéchate de las ventajas del mercado.

Capricornio

A veces eres más intransigente de lo que tú mismo puedes llegar a comprender. Procura no enfrascarte en controversias sin fin sobre temas etéreos. Conseguirás agotarte. Procura no agotar los plazos para realizar gestiones relacionadas con el terreno inmobiliario. Puede que al final te haga falta tiempo y no dispongas del suficiente margen. La nostalgia te ofrece interesantes momentos para el recuerdo. Volver atrás, aunque sea con la mente, te proporciona un placer que te hace olvidar tus problemas.

Acuario

Hoy sentirás de repente la necesidad de mostrarte muy complaciente con tu pareja. Ella agradece y valora mucho esos momentos de pasión y tus arranques románticos. La solución a tus problemas pasa por un cambio de actitud ante el trabajo. Si consigues sacarle el máximo provecho sin quemarte, estarás en el buen camino. Jornada propicia para los accidentes domésticos, así que ten cuidado con los aparatos eléctricos. Si has de elegir entre dos personas, opta por la más sincera.

Piscis

Ten cuidado, porque aunque te sientes muy satisfecho ayudando a los demás te puedes llevar una gran decepción al descubrir que hay alguien que intenta aprovecharse. Deja correr libremente la imaginación. No te ates a ideas preconcebidas si tienes opiniones propias sobre cómo deben hacerse las cosas. La suerte va en alza. No puedes esperar que los demás te resuelvan siempre los problemas, debes afrontarlos tú en primer término, aunque luego puedas recibir o no la ayuda de tus amigos.

Aparte del horóscopo diario, en ABC también puedes averiguar la predicción mensual para tu signo del horóscopo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su predicción mensual disponible para echar un vistazo a al instante sus pronósticos sobre la salud, el amor, trabajo o el dinero. Y si también quieres consultar cómo te va a ir este 2025, también puedes echar un vistazo y adelantarte a los designios del destino.

Más temas:

Horóscopo

Astrología