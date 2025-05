Horóscopo de hoy jueves 15 de mayo de 2025

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy jueves 15 de mayo para tu signo zodiacal. Anticípate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para el día de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Las discusiones por temas absurdos son el origen de una crisis en la relación. Buscad puntos de encuentro, áreas de coincidencia en las que podáis recuperar la armonía. Los fallos del noviazgo se producen por imprudencias provocadas por la falta de reflexión, puede que hayas tomado decisiones demasiado precipitadas. Tienes la autoridad suficiente como para poner en marcha proyectos importantes, aprovecha ahora la oportunidad antes de que tu influencia pueda disminuir.

Tauro

Tu carácter o los cambios drásticos de temperamento pueden ocasionarte problemas. Hoy te enterarás de la mala salud por la que atraviesa una persona muy cercana. Tu espíritu de lucha te sacará a flote de todas las dificultades. Mantendrás un conversación con alguien que te dará la oportunidad de escuchar un buen consejo. Se aleja alguien que aprecias mucho, pero eso será lo mejor para todos, especialmente para quien se marche. Evita actuar de una manera egoísta.

Géminis

Necesitas hacer una pausa, porque de lo contrario vas a acabar demasiado cansado. Dentro de pocos días vas a tener la oportunidad de triunfar en lo que más deseas. La vida te sorprenderá con una ocasión que ya dabas por perdida, pero a cambio te pedirá un sacrificio difícil de aceptar. Se valiente y no digas que no. El amor verdadero es el que se construye con bases sólidas, no intentes maquillar las situaciones, la verdad es la verdad y la mentira es siempre mentira.

Cáncer

Aunque tu organismo no corre peligro de sufrir enfermedades graves, cada día que pasa se debilita un poco más por los efectos de la vida sedentaria. Haz más ejercicio. Un asunto de dinero puede provocar discusiones de consecuencias importantes. Piensa que no merece la pena perder amigos por cuestiones demasiado materialistas. Tienes que encauzar tu energía hacia los campos que tienen que ver con la investigación o la renovación. Avanzarás muy rápidamente en ese terreno.

Leo

Mientras en los negocios mantengas al margen a terceros, más estabilidad vas a tener porque evitarás los abusos. Podrías sufrir problemas circulatorios. Las iniciativas serán bienvenidas en el ámbito laboral en el que te desenvuelves. Actividades ocasionales comenzarán a transformarse en algo más concreto ahora. Si tu pareja pretende confirmar la solidez de tus sentimientos, no la defraudes. Tómatelo como un halago y no dudes ni por un momento en entrar en el juego de seducción.

Virgo

Te encuentras con una oportunidad inesperada, y eso te descolocará un poco. Procura reaccionar rápidamente, o podrías perder en relación a tus competidores. No te preocupes por el qué dirán, encárgate de tus proyectos sin pensar en las críticas sin demasiado fundamento. No gastes dinero en cuestiones innecesarias. Hoy sufrirás problemas de salud que tendrás que atender cuanto antes. Si lo dejas para más tarde podrían agravarse las consecuencias. Procura ver las cosas en tono positivo.

Libra

Cuestiones inesperadas te colocan en un lugar importante en la dirección de un proyecto. Tus decisiones serán acertadas y beneficiarán a quienes te rodean. Las tensiones te hacen mantenerte un poco distante de tu pareja, pero las cosas terminarán por arreglarse. Organiza un poco tu lugar de trabajo, es un desastre. Se cumple un anhelo con respecto a tus aspiraciones económicas, pero eso no quiere decir que hayas alcanzado la meta. Todavía te queda mucho camino.

Escorpio

Debes recuperar cuanto antes el tiempo perdido, no puedes seguir como si nada hubiese ocurrido. Dispones de mucho trabajo por delante, pisa el acelerador. Aprovecha la ocasión que te brindan para poner en práctica tus mejores habilidades. Si tienes claros tus objetivos lo de menos será conseguir la financiación necesaria. Hay una persona que te puede envolver o confundir con su comportamiento, no hagas promesas de las que te puedas arrepentir. Mucha cuidado con lo que dices.

Sagitario

Tendrás que mantener el ritmo de trabajo, a pesar de los problemas que te encuentras en el camino. En la relación amorosa, disfrutas dando lo mejor de ti a tu pareja. Es imprescindible una mayor comunicación en el hogar para mejorar el ambiente. Permanece atento a la firma de un documento, no te dejes engañar. Piensa en las personas que quieres antes de tomas decisiones que les pueden afectar de forma importante. Si te comportas como un egoísta no te apoyarán.

Capricornio

Mantendrás hoy una conversación muy sincera con una persona que respetas y te abrirá los ojos en una situación en la que te han estado engañando. No atraviesas por tu mejor momento, pero pronto las cosas cambiarán. Aunque ahora no consigas ver la luz del túnel, la salida está cercana. Procura resistir un poco más. En el trabajo se te presentará una oportunidad que te brindará estabilidad, pero no será gratis. A cambio tendrás que renunciar a parte de tu tiempo libre.

Acuario

Todo estará hoy muy tranquilo, y notarás que la paz se adueña de tu hogar. Te servirá para reparar tu mente y tu cuerpo, muy maltratados por el trabajo. No le des más importancia de la que tiene a un asunto que te tiene preocupado. Simplemente pon lo que está a tu alcance para solucionarlo, pero no te obsesiones. Los pequeños problemas no deben atascar tu actividad diaria, preocúpate de solucionarlos, sin más. Las soluciones que buscas están más cerca de ti de lo que piensas.

Piscis

Ten mucho cuidado con las formas en las que actúas, porque los demás te pueden pagar en el futuro con la misma moneda. Expresa tus sentimientos con respeto. La mejor herramienta para afrontar el conflicto al que te enfrentas es la paciencia, no te precipites y verás que llegan las oportunidades que esperabas. Gozas de una lucidez mental extraordinaria, que dejará sorprendidas a personas que no te conocen y con las que tendrás que lograr acuerdos que comportan ingresos.

Aparte del horóscopo diario puedes averiguar las predicciones mensuales del horóscopo o, incluso, los pronósticos de los astrólogos para este 2025. Echa un vistazo a toda la información al detalle sobre el amor, la salud, el trabajo y el dinero para cada momento. Prepárate con tiempo ante los movimientos de las fuerzas astrológicas, las influencias de la luna y los elementos.

