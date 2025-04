Horóscopo de hoy jueves 14 de septiembre: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy jueves 14 de septiembre para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para hoy jueves: ¿será un buen día en la oficina o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

No te arriesgues y sé hoy sincero a la hora de mostrar tus cartas. Si juegas con los sentimientos de otra persona puedes hacerle mucho daño innecesario. Tus ansias de encontrarte a ti mismo hacen que prefieras no tener que relacionarte con los demás en estos días. Dedícate más tiempo a ti mismo. Andar vagando de un lado para otro, sin parar demasiado en ningún sitio, no te va a llevar a ningún lado. Trata de frenar un poco tu ritmo y disfruta un poco más de las cosas.

Tauro

Dedica el día de hoy al reposo. Todo lo que suene a cansancio se tiene que quedar fuera de tu agenda. Tu salud depende de ello. La lectura es una buena alternativa. Un problema importante que late desde hace tiempo en tu familia saldrá hoy a la superficie y causará un profundo desasosiego entre los tuyos. Mantén la calma. Este es un buen momento para mostrar tu cariño a una persona cercana con la que te cuesta hablar de sentimientos. No pierdas la ocasión, no te arrepentirás.

Géminis

Tienes que librarte de un pensamiento negativo que da vueltas por tu cabeza una y otra vez sin dejarte disfrutar de la vida. Aléjalo de ti y notarás un cambio rápido. Trata de mantener el control de tus emociones y conseguirás que las decisiones que tomes en el terreno sentimental se apoyen en juicios acertados. A lo largo del día recibirás un dinero que te corresponde, pero que no esperabas tan pronto. Te alegrará mucho y te sentirás dispuesto a realizar nuevos planes.

Cáncer

Aprovecha el tiempo libre que tienes para analizar la marcha que lleva tu existencia. A poco que reflexiones encontrarás varios aspectos que se pueden mejorar. Pon un poco de flexibilidad en tu vida, o la rigidez con la que te conduces en la rutina diaria terminará por impedirte el propio progreso. Si puedes, coge vacaciones. La desconfianza gratuita no te traerá más que problemas con los compañeros del trabajo. Una cosa es la necesaria prudencia y otra el desprecio sin fundamento.

Leo

Si estás fuera de tu ambiente habitual ten cuidado con las personas que no conoces de nada, porque te pueden engañar. Mucha atención a las tomaduras de pelo. Se acerca el final de un ciclo vital para ti y pronto tendrás que afrontar retos para los que crees que no estás preparado. Si apartas el miedo verás grandes oportunidades. Debes cuidar un poco más tu imagen personal, porque a veces da mensajes equivocados. No tienes por qué cambiar de estilo, pero renueva un poco el vestuario.

Virgo

Día interesante para conocer a personas del otro sexo. Si te encuentras con alguien que te gusta, pero inicialmente no se fija en ti, trata de llamar su atención. Casi siempre es aconsejable separar el trabajo de las emociones, porque, en el caso de mezclarse, ambos terrenos se pueden contaminar y alterar tu equilibrio. En el horizonte se vislumbran notables mejoras en tu calidad de vida. Si estás enfermo o débil, las fuerzas volverán pronto y te encontrarás como nunca.

Libra

Hoy se prevé algún romance. Si no tienes pareja, servirá para despertar todos tus sentidos. Si la tienes, ten cuidado con los mensajes que envías o podrías crear confusión. Los astros te empujan hacia una aventura amorosa de la que desconfías. Aparta a un lado los recelos y déjate llevar por la pasión, le vendrá muy bien a tu espíritu. No hagas caso de los rumores que afectan a una persona en la que confías y, sobre todo, no pongas en duda su actuación. Alguien le quiere desacreditar.

Escorpio

Bastarán hoy un par de sonrisas para que las personas que están a tu alrededor te consideren irresistible. Aprovecha tu estado de gracia para dar rienda suelta a la creatividad. Pon en conocimiento de los demás tus ideas, exprésalas y defiéndelas con firmeza, pero no caigas en la tentación de imponerlas, aunque tengas razón. Una entrada de dinero inesperada llegará hoy mismo y te provocará una falsa sensación de bienestar. El dinero viene bien, pero no resuelve todos tus problemas.

Sagitario

Hoy será un día propicio a las discusiones. El mejor consejo es que te abras a propuestas externas, que no rechaces todo por cuestión de principios. La disciplina que exiges a los demás debe ser recompensada con tu propio esfuerzo personal. Si no das el ejemplo adecuado el sistema puede fallar. Tu buen humor es consecuencia de que por fin has asumido tu actual situación, por mala que antes te pareciera. Es el camino para recuperarte del todo.

Capricornio

Día muy apropiado para conocer cosas diferentes que te sorprenderán y que abrirán tus ansias de conocimiento a nuevas facetas de la vida. Buena suerte en el amor. Sientes la necesidad de analizar el camino por el que avanzas y modificar algunas de las rutinas que te agobian. Lánzate en serio a esa labor, es urgente. Hoy será un buen día para relajarte un poco en tus responsabilidades, porque tu cabeza necesita desconectar de la alta tensión a la que la tienes sometida.

Acuario

Hoy se presentará ante ti un plan interesante, casi una aventura. Lánzate sin pensarlo demasiado y conseguirás pasar momentos inolvidables con tus amigos. Se acercan muy buenas oportunidades para ganar dinero de una manera fácil. Hace falta que tengas tiempo para analizar las circunstancias y tomar decisiones adecuadas. Debes encontrar tiempo para la reflexión, sin abandonar las obligaciones diarias. Te vendrá bien repasar temas pendientes que pronto recobrarán su actualidad.

Piscis

La relajación que estás buscando se verá truncada por algo relacionado con la familia que te pillará hoy fuera de juego. Reacciona y no busques excusas. Antes de firmar un acuerdo o un contrato ponte al día sobre todo lo relacionado con el asunto en cuestión, porque algo puede haber cambiando hace poco. Si las cosas no te han salido hoy del todo bien, no tienes porqué echarte toda la culpa. La autocrítica debe servirte para mejorar y prevenir futuros problemas.

Ten en cuenta que en ABC.es también puedes descubrir las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si te gusta más, también puedes revisar las predicciones de tu animal del horóscopo chino y consultar cómo pinta este año según el animal que seas (de los 12 que existen en la mitología china).

Más temas:

Horóscopo

Astrología