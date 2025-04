Horóscopo de hoy jueves 14 de diciembre: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 14 de diciembre para tu signo zodiacal. Anticípate al azar y descubre qué te deparan los movimientos de los astros para hoy jueves: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Ayudar a quien lo necesita te procura muchas satisfacciones, pero en ocasiones también dolores de cabeza y pérdidas de tiempo que afectan a tu propia existencia. Estás ahora más maduro que la última vez que empezaste una relación que a final acabó mal. Cuentas con más posibilidades de triunfar en el terreno sentimental. Pon la misma atención en escuchar que énfasis en el hablar, la acertada combinación de ambos elementos hará que triunfes en el terreno de la comunicación.

Tauro

Te ofertarán la adquisición de un inmueble que, a primera vista supone una especie de chollo. Ponte en guardia ante posibles timos, no te dejes llevar por la avaricia. Tu confianza en ti mismo te da muchos puntos ante tus superiores, es posible que se esté gestando una modificación en tu contrato para darte más responsabilidades. Las suspicacias te pondrán en el disparadero en el ámbito laboral. Los celos provocarán que tu nombre circule de boca en boca, no reacciones de forma airada.

Géminis

Cualquier proyecto de crecimiento personal pasa primero por tu propio compromiso. Además, debes construirlo tú mismo, no hagas demasiado caso de fórmulas mágicas. Ahora tú eres el principal referente en la familia, y eso te confiere una responsabilidad especial. No descuides ningún detalle y dedica el tiempo necesario. Tendrás que ajustarte un poco más al presupuesto, hasta ahora los ingresos te han permitido gastar todo lo que has querido con alegría. No puedes seguir así.

Cáncer

Los dolores de cabeza vendrán hoy desde la relación de pareja, principalmente por desacuerdos relacionados con las vacaciones. Acepta la realidad, no tienes razón. Los errores cometidos en el pasado te pasan ahora una factura muy alta. Aunque te parezca un trago demasiado amargo, no te quedará otro remedio que soportarlo. Abre los ojos mucho antes que la boca, corres el peligro de encontrarte en una situación embarazosa por hacer comentarios sobre asuntos que no controlas.

Leo

Se impone hacer un balance general sobre lo que has hecho y lo que no en un asunto que al final no ha resultado como tú pretendías. Te servirá de lección para la próxima. Todo lo que has ideado en tu mente tiene que transformarse ahora en realidad. Eso te exigirá un esfuerzo de concentración muy difícil de compaginar con la familia. Si no quieres verte en el compromiso de tener que guardar un secreto, es mejor que desconozcas su contenido. Estarás más tranquilo. Pequeños problemas sexuales.

Virgo

Aumentan las posibilidades de que sufras una pérdida sentimental que no podrás evitar. Se acercan tiempos complicados en este terreno. Económicamente, mejoras. Aparecen personas nuevas en tu vida. Ten mucho cuidado con aquellas que te alaban demasiado pronto, sin apenas conocerte. Te vendrá muy bien desconfiar. En el terreno económico las cosas te van bien y aún te van a ir mejor, pero evita correr riesgos innecesarios animado por la buena suerte. Confórmate con lo que llega.

Libra

Te conviene estar muy pegado a la realidad, no es momento para ponerte en manos de la fantasía. Tu participación activa mejorará los resultados de la colectividad. No te faltarán oportunidades para viajar y puede que el problema sea elegir un destino. Opta por la elección que te aporte mayor enriquecimiento cultural. A veces dar demasiadas explicaciones te hace parecer poco seguro, procura explicar las cosas de forma certera pero concisa. Te harán un regalo que te comprometerá.

Escorpio

Las complicaciones en el trabajo vendrán a causa de la falta de profesionalidad de uno de tus compañeros. Todos dependéis de todos, no dejéis que nadie se descuide. No dejes que los problemas emocionales afecten tu vida laboral. Tienes que hacer un esfuerzo por separar ambos terrenos. Económicamente estás estancado. Tendrás que decidirte entre la seguridad y el amor, y no será una elección fácil. Mira en tu interior para escoger el camino que más le conviene a tu espíritu.

Sagitario

Tendrás que atender hoy a demasiados asuntos, el teléfono te mantendrá ocupado más tiempo del habitual y eso te descompensará la jornada. Terminarás muy tarde. Desarrolla con pasión todo lo que hace que tu vida sea más agradable y deja de lado lo que te frena o te provoca preocupaciones. No es momento de sufrir, sino de disfrutar. A veces eres demasiado sensible a las cosas que no te afectan directamente, y eso te vuelve vulnerable. Sufres más de la cuenta por hacer tuyos los problemas de otros.

Capricornio

Cuidado con las deslealtades, las envidias pueden causarte mucho daño o al menos alguien lo intentará. En casa te echan de menos, pasa más tiempo con los tuyos. Cuentas con la suerte de cara y las energías no te faltan, es el momento de lanzarte a por lo que tanto deseas y hasta ahora no has podido conseguir por su dificultad. Conseguirás resolver problemas antiguos sin demasiadas dificultades, anímate a hincarle el diente a conflictos larvados durante muchos meses. Hoy será el mejor día.

Acuario

Los horizontes se amplían cada día más y con mayor rapidez. Las posibilidades de emprender nuevos caminos son tantas que pueden acabar por confundirte. Cuidado. Estás aún demasiado lejos de una meta que ya deberías haber alcanzado, te lamentarás ahora del tiempo perdido en cosas que no te han servido para nada. No es el mejor momento para poner en marcha proyectos de carácter conflictivo, podrían complicarte la vida y estropear incluso otros asuntos que ahora son estables.

Piscis

No te sientas responsable de las cosas que no has hecho, aunque podría haber estado en tu mano mejorar los resultados. No siempre puedes atender a todos los frentes. No temas a las dificultades, simplemente afróntalas con el empuje suficiente. Una de las claves estará en tomar decisiones ágiles, con análisis rápidos pero certeros. No digas que no a todo lo desconocido, a veces merece la pena dar unos cuantos pasos en tierra extraña para descubrir cosas muy interesantes y también valiosas.

