Horóscopo de hoy jueves 13 de abril: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Descubre la predicción del horóscopo de hoy jueves 13 abril de tu signo del zodiaco. Adelántate y consulta qué te deparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá su curso? Y económicamente… ¿cambiará la coyuntura?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Explora si la fortuna está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no arriesgar y andarse con diligencia. Según parece, la jornada puede venir algo complicado para algunos signos zodiacales. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son generosos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Huye de los excesos, especialmente los que te supongan un cansancio excesivo en lo físico. Necesitas muchas fuerzas para renovar tu espíritu y salir de la crisis que atraviesas. Para ser honesto, tienes que empezar por serlo contigo mismo. Debes reconocer tus limitaciones para poder mejorar y escaparte de tus vicios. Pero será poco a poco. Defiende lo que es tuyo a capa y espada, especialmente tu ámbito privado. No permitas que nadie pretenda meterse en tu vida y molestar a los tuyos. Es lo más sagrado.

Tauro

Las relaciones con las personas del sexo opuesto toman mucha importancia en los días que se avecinan. Tendrás más de una oportunidad de entablar relaciones interesantes. No es la primera vez que te pasa, pero podrías volver a hacerlo: no prometas aquellas cosas que luego no vas a poder cumplir, incluso cuando lo hagas con buenas intenciones. Estás consiguiendo dejar atrás muchos de los complejos que en tiempos pasados te tenían atenazado y eso es positivo, pero no olvides que debes mantener tu propia personalidad.

Géminis

Todos los condicionantes que tú misma te autoimpones en materia sentimental descartan a un montón de candidatos que son realmente interesantes para ti. Libérate. No seas correa de transmisión de cotilleos sobre una persona de tu ámbito de trabajo sólo porque ésta no te caiga bien. Siempre has sido enemigo de los chismes. Tu intuición será estos días una herramienta poderosa para resolver asuntos complicados. Fíate de ella aunque no tengas la seguridad material de que vas a acertar. Lo harás.

Cáncer

Libera tensiones descansando, relajándote, bien sea oyendo música, leyendo o meditando. Si además el tiempo acompaña, piensa en salir al monte a caminar en soledad. Resérvate tus opiniones sobre los demás y no te ganes enemigos gratuitos. Si tienes que decir algo de alguien, más vale que lo hagas a la cara, sin miedos y con sinceridad. Es más importante de lo que tú piensas contar con el apoyo de los demás. Es cierto que tú solo puedes hacerlo todo, pero te costará mucho más que si trabajas en grupo.

Leo

No es mal momento para que realices un análisis general de tu salud. Acércate al médico y procura que te haga una revisión en profundidad. Luego estarás más tranquilo. Tu imaginación se estimula al máximo en estos días. Aprovecha para avanzar en aquellas tareas que necesiten de un fuerte componente de creación. Surgirán ideas nuevas. En estos días se mezclan en tu vida el amor y el deporte. De alguna manera estos dos aspectos tienden a unirse. En el terreno económico, pequeños problemas que se resolverán.

Virgo

Es tiempo de realizar nuevos planes para el futuro, apoyado en la calma y la sabiduría que te da la experiencia. Los problemas desaparecerán muy pronto si te preocupas de ellos. Sé directo, no recorras caminos tortuosos para decir lo que piensas, porque al final pueden entenderte mal. Si alguien se siente ofendido, procura limar asperezas, pero no cedas. Exige aquello que crees que mereces y no dejes que los miedos infundados te frenen a la hora de plantear reivindicaciones justas. Mereces más reconocimiento y respeto.

Libra

La jornada de hoy estará cargada de trabajos, así que terminarás agotado. Pero cuando llegues a casa sentirás el aprecio y el cariño de los que te rodean y sabrás apreciarlo y disfrutarlo. Tienes una necesidad imperiosa de controlar tus gastos. El fin de mes amenaza y tus números están empezando ya a ser preocupantes. No te excedas en lujos o diversiones. Una de las batallas contra las personas que pretenden relegarte en tu actual estatus se decantará a tu favor. Pero no cantes victoria demasiado pronto, porque pronto habrá nuevas.

Escorpio

En tus planes para el día de hoy no olvides incluir a tu familia. Proponte ser tú el que establezca el ejemplo organizando actividades en donde todos puedan expresar sus inquietudes. Cuanto antes pongas en marcha tus proyectos de futuro, más posibilidades tendrás de que salgan adelante. Todo lo que ahora te preocupa mañana será cosa del pasado. Debes planificar hoy muy bien la jornada, porque tienes demasiadas cosas importantes que hacer y puede que alguna de ellas se te pase por alto. Al final del día, sal a la calle, no te encierres.

Sagitario

Hoy serás el centro de atención de aquellos círculos en los que te muevas. Todos quieren hablar contigo porque tienes el don de atraer y de entretener con mucha facilidad. Tienes la mente especialmente abierta y receptiva al aprendizaje de nuevas habilidades. Todo lo relacionado con los estudios será un acierto, aprenderás mucho en poco tiempo. La impaciencia es muy mala consejera, así que no te dejes llevar por la precipitación a la hora de iniciar nuevos proyectos. Cada cosa tiene un tiempo y un ritmo, no fuerces la máquina.

Capricornio

Este no es el momento de dar marcha atrás en tu vida, porque los resultados, aunque han tardado, están a punto de llegar. El final feliz por el que has luchado está muy cerca. Tú no estás en este mundo para complacer a los demás, aunque a veces lo parezca. Haz lo que tú crees que es justo pero no sacrifiques tu salud ni tu tranquilidad por las otras personas. Tu entorno profesional está realizando una fuerte presión sobre ti y esto te mantiene al borde del agotamiento. Procura liberar estrés hoy, porque la presión se mantendrá mucho tiempo.

Acuario

Las personas que te han estado criticando tendrán hoy que callarse la boca y rendirse ante la evidencia de tus aciertos. No actúes movido por la venganza y celebra tus triunfos con modestia. No te amargues la vida con pensamientos negativos, o al final terminarás atrayendo a la mala suerte hacia tu persona. Simplemente deja que las cosas ocurran y afróntales con entereza. El ciclo de prosperidad por el que atraviesas está a punto de verse amenazado por cambios estructurales contra los que nada puedes hacer. Deberás afrontar problemas serios, prepárate.

Piscis

La paz mental regresa a tu ser después de tiempos más que tormentosos. Comenzarás el día con nuevos ánimos y mucha energía que te permitirán solucionar problemas. Puedes sentir cosas que los demás no perciben, y que tú mismo nunca habías experimentado hasta ahora. Buscas inconscientemente personas y lugares positivos. Algo acaba a la vez que algo comienza en tu vida. Se avecina una transformación física y emocional. Casi sin quererlo, te estás acercando mucho a una persona que te conviene.

