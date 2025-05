Horóscopo de hoy jueves 11 de abril: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy jueves 11 de abril para tu signo zodiacal. Anticípate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para hoy jueves: ¿será un buen día en el trabajo o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Las ideas parecerán fluir hoy en tu cabeza como un manantial tras la lluvia. Trata de ordenarlas y, si hace falta, apúntalas para que no se pierdan. Tu creatividad puede darte muchos réditos. Tendrás muchas dificultades para hablar con personas nuevas en tu ámbito social. No encontrarás tema de conversación y no sabrás cómo entablar relación. Sé natural. Hoy el ambiente laboral será propicio a los roces. El consejo es que te distancies un poco de lo que ocurre a tu alrededor, y así conseguirás olvidarte de problemas que no te hacen falta.

Tauro

Es posible que una decisión importante que has tomado hace poco no haya sido acertada. Piensa en ello y, si estás todavía a tiempo, procura rectificar antes de que los daños sean mayores. Alguien te pedirá hoy un favor que te será difícil negar porque tu forma de ser no te lo permitirá. Sin embargo, ten cuidado puesto que te podrían estar engañando o aprovechándose. Si estás siguiendo un tratamiento médico que parece no hacer mejorar la situación de tu enfermedad, pide una segunda opinión, porque un cambio de tratamiento puede ser la solución.

Géminis

Últimamente muestras demasiado a menudo tu lado más caprichoso y eso está haciendo que algunos de tus amigos y amigas empiecen a cansarse de ti. Trata de reprimir esa faceta. La cuestión económica será hoy el motivo de una pelea con tu pareja. Trata de no realizar acusaciones a la ligera al calor de la discusión, porque se pueden volver en tu contra. A pesar de que delegar tareas y descargar en los demás trabajos que no puedes hacer tú sólo es una práctica aconsejable, no dejes en manos de nadie un cometido importante.

Cáncer

Revisa los objetos que protejas bajo llave, porque quizá te pueden estar desapareciendo poco a poco. No olvides tus cuentas o cosas que proteges con clave y mucho cuidado con internet. Hoy te hará falta mucha madurez emocional para resolver una situación especialmente complicada, en la que se pondrán frente a frente tus sentimientos y tus intereses. Hoy verás como alguien que no tienes en cuenta se acercará a ti y se mostrará agradable, haciéndote sentir importante. Es una buena oportunidad para empezar una nueva amistad.

Leo

Trata de mejorar tu relación con las nuevas tecnologías, porque si te quedas atrás, tardarás mucho en coger luego el ritmo y pronto notarás cómo hoy en día un ordenador es imprescindible. Tendrás un evento social del que te será difícil disfrutar porque te afectarán ramalazos de melancolía al recordar a alguien que no está contigo. Trata de superarlo y diviértete. Apóyate en las personas de confianza en tu entorno para poder llegar a quien te gusta. Será más fácil que en solitario. Pero cuidado, que no se te adelante alguien cercano.

Virgo

Llevas tiempo posponiendo una conversación importante, en la que puedes ganar o perder mucho. Afróntala hoy, pero juega con sinceridad porque en el menor descuido te pueden pillar. Los detalles serán hoy la principal fuente de satisfacción. Las cosas pequeñas te reconfortarán y te harán olvidarte de las pesadas responsabilidades que tanto te atosigan. Colaborar con los demás te abrirá puertas antes de lo que piensas, aunque a veces sientas que se aprovechan. Vigila los dolores en las piernas y, si es necesario, visita a un especialista.

Libra

Aunque los criterios estéticos no son los principales en tus negocios, tampoco tienes por qué menospreciarlos. Préstales un poco de atención, porque pueden ser de ayuda. Si sientes agobio en tu relación es el momento de replantearte un cambio. Es difícil que tu pareja modifique su manera de ser, así que valora la posibilidad de una separación temporal. Una fuerte pelea entre personas queridas para ti, quizá tus padres, te afectará mucho. Aunque te sientas muy preocupado, procura quedarte al margen e intervén sólo para calmar los ánimos.

Escorpio

Es posible que en el trabajo o en un ambiente relacionado con él te encuentres con una persona que te persigue rozando el acoso. Déjale las cosas claras y si no renuncia, toma medidas. Si no arriesgas un poco más, nunca vas a conseguir ganar nada en el terreno sentimental. Da un paso al frente y, si tropiezas, levántate e inténtalo de nuevo con más energía. Hoy puede ser el día adecuado para hablar de cosas tabú en el ámbito laboral. De una forma tranquila y relajada, comunica a quien corresponda tus preocupaciones y quejas. Saldrás ganando.

Sagitario

Deja de pensar constantemente que la persona que está a tu lado no es la que tú desearías. Sé consciente de que las cosas están así y más te vale buscar virtudes y no defectos. Los sentimientos o estados de ánimo de los demás te afectarán hoy de forma inusual. No es malo preocuparse de lo que pasa alrededor, pero no pierdas la pista a tus propios problemas. Algunas de las oportunidades que has estado esperando durante mucho tiempo están a punto de llegar. Trata de que no te pillen con la cabeza en otros asuntos, o te arrepentirás.

Capricornio

Ten muy claro que los amores platónicos son sólo eso y que si te cierras a otras posibilidades, quizá pierdas más de una buena oportunidad de encontrar a tu pareja. Alguien confiará en ti hoy de una manera inesperada pero sincera. Guarda con celo sus confidencias y cultiva una amistad que te puede proporcionar muchas ventajas. Día muy propicio para el estudio, porque tu mente absorberá como una esponja todos los conocimientos y datos que le proporciones. Sistematiza tu trabajo para aprovechar la racha.

Acuario

Casi todos los días tienes la sensación de que, a pesar de tu disciplina y fuerza de voluntad, los kilos que te sobran no te abandonan. No cejes en el empeño, porque pronto te sentirás mejor. El ambiente familiar está un poco enrarecido y hoy la situación se puede complicar por un malentendido. Piensa que tu pareja puede estar pasando un mal momento e intenta ayudar. Tu relación sentimental te está quitando más de lo que te aporta, está destruyendo tu personalidad. Si no consigues cambiar el rumbo, acabarás por romper a pesar del amor que existe.

Piscis

Es posible que hoy te fallen los nervios en una situación complicada que se presentará después de comer. Trata de hacer una comida ligera, porque eso te mantendrá más alerta. De vez en cuando es conveniente animar a lo demás, tener un par de palabras amables que mejoren el ambiente en el que te desenvuelves. Huye de las mojaduras y las corrientes. Camina como si anduvieses sobre cristales en el terreno sentimental, porque algo que has hecho recientemente puede provocar una ruptura inmediata y traumática.

