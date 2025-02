Horóscopo de hoy jueves 1 de agosto: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy jueves 1 de agosto para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos de los astros para el día de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Expresar tus opiniones de manera directa es un recurso que debes aprender a utilizar, no puedes ir de cara siempre. En casa se están acumulando problemas que debes solucionar. Buen día para las negociaciones, en las que sacarás muchas ventajas con muy poco esfuerzo. No descuides las defensas de todas maneras, porque hay alguien que espera a que falles. Aunque el día promete pasar sin pena ni gloria, será por la noche cuando te lleves una muy agradable sorpresa. En el terreno de la salud, no te vendría nada mal una revisión general.

Tauro

Aunque te sobra la energía incluso para malgastarla, procura emplear tus fuerzas en proyectos que en el futuro te puedan servir de apoyo, necesitarás más tarde lo que ahora siembres. Se te plantean cuestiones difíciles de resolver en el ámbito sentimental, es posible que, casi sin darte cuenta, te coloques en una situación muy cercana a la ruptura. Que los preparativos del fin de semana no te hagan perder de vista los trabajos que tienes pendientes, o un olvido importante podría amargarte la diversión. Cada cosa a su tiempo.

Géminis

Se potencia mucho tu sentido de la intuición, ella te conducirá por caminos acertados a pesar de la oscuridad en la que te mueves. Lo único que no puedes hacer es quedarte parado. Uno de tus amigos está en auténticos problemas, necesitará de tu ayuda para poder salir del atolladero. No le falles. Tu pareja te apoyará en todo lo que hagas, sin pedir contrapartidas. Las palabras se las lleva el viento, pero en ocasiones se quedan grabadas con fuego en el recuerdo de las personas. A veces es mejor callar que decir cosas a la ligera que pueden ofender.

Cáncer

Los problemas no deben superarte a la primera de cambio. No te des por vencido y enfréntate a ellos con decisión y valentía. No siempre vas a ganar, pero lo habrás intentado. Estás en disposición de tomar decisiones importantes después de haber aclarado todas las dudas que tenías sobre el futuro. Ahora es el momento de coger el camino más adecuado. Es posible que una vieja dolencia regrese a ti para estropearte el fin de semana. No te agobies, tómatelo con calma y busca la compañía de un buen libro, te hará las cosas más soportables.

Leo

Día marcado por las discusiones sin sentido, que tienen su origen más en los enfrentamientos personales que en verdaderos desacuerdos en cuanto a los contenidos. Procura razonar. Se acerca el final de un camino muy difícil por el que has transitado en los últimos tiempos. Es hora de recoger los resultados y de aprender de las experiencias. Te espera la paz ahora. Tu reputación se va a poner bajo sospecha por los rumores malintencionados que ha echado a rodar una persona que te tiene envidia. En casa, no en el bar, encontrarás el mejor refugio.

Virgo

Tu espíritu necesita destaparse y para ello no te queda más remedio que hablar claro con la persona que amas, sin rodeos ni posibles equívocos. Cuanto antes lo hagas, antes serás libre. Aunque tu ritmo de vida no te deja espacio para casi nada, la salud debe estar en lo más alto de tus prioridades, especialmente en estos días en que tu organismo está débil. Los cambios en tus sentimientos modifican un poco tu forma de ver la relación, pero no afectan al fondo. Con el paso del tiempo te darás cuenta de que ves fantasmas donde no los hay.

Libra

Surgen a menudo estos días diferencias de enfoque con tu pareja, que no significan nada, pero que alejan de vuestra relación la tranquilidad. Tendréis que hablarlo para solucionarlo. Te encuentras especialmente irritable en estos días y será difícil que puedas evitar alguna que otra pelea con los que te rodean. Procura que no paguen justos por pecadores. Se presentan oportunidades de establecer una relación de amistad que tarde o temprano se internará en el terreno de lo sentimental. Asegúrate de que viejas heridas están cerradas.

Escorpio

En la naturaleza encontrarás el ambiente de tranquilidad que te hace falta para buscar la paz interior. Necesitas reflexionar y madurar decisiones que tendrás que tomar muy pronto. No pierdas la esperanza en el terreno sentimental, pronto tendrás una nueva oportunidad de encontrar a una persona que llene el vacío que sufre tu corazón. Aparecerá de repente. Si estáis pensando en ampliar la familia, este puede ser un buen momento, no tengáis miedo por el futuro, porque está en vuestras manos que éste sea favorable para los vuestros.

Sagitario

Tu imaginación es un tesoro que no debes descuidar, pero a veces se desborda y te coloca en situaciones complicadas. Pon freno a impulsos que podrían considerarse infantiles. Los astros no terminan de ponerse de tu parte, las rachas de buena suerte se alternan con otras cargadas de malas noticias y nunca tienes un momento de tranquilidad. Permanece atento, porque está a punto de llegar el momento que durante tanto tiempo has estado esperando. Sería paradójico que ahora te pillara totalmente desprevenido.

Capricornio

Cambia de signo tu suerte en el aspecto económico y se puede decir que las vacas flacas están a la vuelta de la esquina. Ha llegado la hora de apretarse el cinturón. Debes confiar un poco más en ti mismo y en tus posibilidades, apostar por tus propuestas sin dudarlo y lanzarte a la piscina sin pensarlo dos veces. Tienes la suerte de cara. Tu cuerpo no se encuentra ahora en su mejor momento, así que no lo sometas a excesos nocturnos. Tienes que saber retirarte a tiempo para que tu organismo se recupere.

Acuario

Buscas expandir tu ámbito intelectual y eso te lleva casi sin darte cuenta a emplear muchas horas en leer y conocer cosas nuevas. Puedes ir muy lejos con el pensamiento. Huye de los ambientes demasiado tensos, tu espíritu necesita mucha tranquilidad y no discusiones continuas. Ante cualquier polémica, permanece pasivo y no entres al trapo. Las nuevas amistades están resultando ser muy poco compatibles con las viejas y eso te crea problemas a la hora de elegir. Procura aclarar malos entendidos antes de cerrarte puertas.

Piscis

Te recuperas poco a poco de las molestias que has sufrido en los últimos días y eso mejora mucho tu humor y tu capacidad para hacer cosas. Te sientes una persona nueva. No seas tan rígido en tu comportamiento, deja un poco de espacio para la diversión. A veces es conveniente modificar los planes, por estudiados que estén, para que éstos salgan mejor. Momentos de gran armonía siguen a otros de dudas peligrosas en tu relación amorosa, lo cual indica que estáis a las puertas de una crisis que se puede resolver e incluso prevenir.

Aparte del horóscopo diario, en ABC también puedes leer la predicción mensual de tu horóscopo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su previsión mensual disponible para descubrir al instante sus pronósticos sobre la salud, los temas del amor, trabajo o el dinero. Y si también quieres averiguar cómo te va a ir este año 2024, también puedes echar un vistazo y adelantarte a los designios del destino.

