Horóscopo de hoy viernes 7 de julio: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy viernes 7 de julio para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para hoy: ¿será un buen día en la oficina o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Tu salud es buena, pero puede empezar a desmejorar mucho si desatiendes las pautas que hasta ahora has seguido en materia de alimentación y descanso. Los elogios que te llegan no deben nublar tu capacidad de análisis. Lo estás haciendo bien, pero no todo está terminado, quedan muchas cosas por hacer. No trates de calcularlo todo en tu relación sentimental, no conseguirás resultados positivos. Es mejor que te dejes llevar por el instinto y actúes con el corazón.

Tauro

Buen momento para todo aquello que tenga que ver con el trabajo. Surgen nuevas oportunidades que sabrás aprovechar porque estás capacitado y preparado. Se acercan tiempos de grandes satisfacciones, especialmente en el ámbito del ocio. Si practicas algún deporte, tendrás hoy muchas posibilidades de triunfar. No obstante, hace tiempo que en tu relación la diferencia entre lo que das y lo que recibes es muy negativa para ti. Al principio no te importaba, pero ahora te pesa demasiado.

Géminis

Tus esfuerzos se verán muy pronto recompensados por la fortuna que hasta ahora se te ha negado en los aspectos que tú deseabas. Estás de enhorabuena. Te muestras demasiado susceptible con una persona que trata de acercarse a ti. No tienes razones para desconfiar de ella, al menos dale la oportunidad de demostrarlo. Si te han fallado, la venganza no es una salida para tus problemas. Céntrate en mejorar tu delicada situación, y olvídate de momento de las personas que te han hecho daño.

Cáncer

Tu posición es muy apropiada para convencer a los demás de que tus proyectos y puntos de vista son los más adecuados para hacer frente a todos los problemas. Los sinsabores de estos días te ayudarán a comprender que no todo lo que reluce es oro; en adelante procura asegurarte de ver lo que hay, no lo que quieres ver. Aléjate de energías negativas que frenan tu desarrollo. Hay una persona cerca de ti que no deja de influirte de una manera equivocada, líbrate de ella cuanto antes.

Leo

No puedes librarte de la servidumbre de tu fuerte carácter, que hoy te puede meter en un lío por falta de mesura. Haz lo posible por pensar antes de reaccionar. Regresa a ti un viejo problema que nunca terminaste de resolver y que ahora reaparece multiplicado en su intensidad. Puede que tenga que ver con la salud. Necesitarás más que buena voluntad para resolver los problemas que se te avecinan. Busca ayuda cualificada, tus conocimientos no son suficientes ahora.

Virgo

Si te sientes ofendido, no dudes en hacérselo saber a la persona que te ha molestado, puede que no haya habido intención por su parte y lo podáis arreglar. No tienes ningún motivo para desconfiar de tu pareja y, además, no tiene sentido que lo hagas. Céntrate en resolver los problemas económicos que te afectan. Tus ambiciones te empujan a una decisión de la que te puedes arrepentir. Mira un poco más allá de tus intereses económicos, el corazón te lo está demandando.

Libra

Se avecinan problemas con un amigo de toda la vida, que podrían llegar a poner en peligro una amistad que tanto os ha beneficiado a los dos. Buscad puntos de encuentro. La impuntualidad, si es reiterada, no tiene excusa y supone una profunda falta de respeto por el tiempo de los demás. Organízate mejor para no llegar tarde a tus citas. Modera un poco tu temperamento y conseguirás más apoyos que con los ataques frontales, por muy efectivos que sean. Son pan para hoy y hambre para mañana.

Escorpio

No abuses de tu apariencia en los asuntos importantes. Puedes aprovecharte de ella para el primer contacto, pero tienes que tener preparados todos los detalles. Los desmanes de semanas pasadas afloran ahora en forma de problemas de salud. Puede que te esperen unos días de malestar e incluso de permanecer en cama. Lo que necesitas ahora no lo vas a poder comprar en ninguna tienda. Busca en tu interior, navega por tu propio yo y hallarás la medicina para tus males.

Sagitario

Sentirás atracción por una persona cuya principal cualidad es la vitalidad y la sinceridad. Si consigues acercarte sin hacer mucho ruido, tendrás opciones. Las oportunidades en el terreno del amor se limitan hoy al terreno sexual, puede que te encuentres con una relación de este tipo que no tendrá mucho futuro. No todas las cosas tienen la importancia que tú les das, tómate la vida con un poco más de alegría, tu espíritu te lo agradecerá.

Capricornio

Una persona que siempre has contemplado con respeto y desde cierta distancia, pondrá sus ojos en ti y te tomará bajo su protección. No le falles y trabaja. Las ideas espectaculares no son siempre las más adecuadas. A veces, dependiendo de las circunstancias, funcionan mucho mejor las recetas más sencillas. Tienes que apostar decididamente por unos hábitos de comportamiento más beneficiosos para tu salud, especialmente en lo que toca al ejercicio físico semanal.

Acuario

No puedes dejar pasar las oportunidades que se te presentan ahora, aunque eso signifique un poco de trabajo añadido. Los esfuerzos merecerán la pena en el futuro. Mucho cuidado con las personas que aparentan ser lo que no son ni de lejos, pueden influir de manera muy negativa en tu vida ahora. Profundiza antes de confiar. Estás ahora al más alto nivel en lo que se refiere a desarrollo intelectual, aprovecha este momento para desarrollar tus principales proyectos personales.

Piscis

La honestidad debe ser ahora tu principal valor, no eches por la borda todo tu prestigio por un puñado de monedas. No rechaces una invitación para salir de noche. Aunque da la impresión de que tu vida ha cambiado sustancialmente, en el fondo todo sigue igual en lo que se refiere a las líneas básicas. Vas bien, no te preocupes. La seguridad con la que encaras tus problemas son una gran parte de tus opciones de victoria, no dejes que las dudas te hagan retroceder ni un paso. Tienes las de ganar.

