Horóscopo de hoy sábado 29 de julio: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy sábado 29 de julio para tu signo del zodiaco. Adelántate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos astrales para el día de hoy: ¿será un buen día en la oficina o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Comienzas a dar los primeros pasos en un camino que no sabes hacia dónde te puede conducir en el futuro. Es necesario que andes ahora con mucho tiento. Se te resiste la solución a un problema que te impide avanzar hacia tus metas económicas. Necesitas ayuda profesional, tú sólo no vas a ser capaz. Si cumples con tus obligaciones, aunque no te apetezca nada, al final de la jornada te sentirás lleno de satisfacción. Vence ese primer momento de pereza.

Tauro

Ten en cuenta hoy que en el trabajo no siempre podemos hacer lo que más nos gusta, y que en algunas ocasiones debemos asumir papeles que no nos corresponden. En algunos momentos de una larga pelea, es mejor pararse o retroceder ligeramente que avanzar a toda costa. Este puede ser uno de esos momentos para ti. Si haces las cosas paso a paso, sin atajos precipitados ni prisas injustificadas, terminarás mucho antes. Ten cuidado con el tráfico, especialmente si conduces.

Géminis

No te comprometas en asuntos en los que tengas que jugarte más de lo que es razonable, a pesar de las perspectivas de beneficios que se presentan. Hay zonas de sombra. Satisfacer plenamente tus necesidades es ahora tu objetivo más importante. No puedes dejar pasar la oportunidad de llenar el vacío que sientes por dentro. La soledad es ahora una fuente de inspiración, aprovecha para reencontrarte a ti mismo después de una temporada demasiado conflictiva. Buena salud.

Cáncer

Cuantas más decisiones tomes hoy, mejor te irán las cosas, porque los astros guiarán tu mano a la hora de firmar acuerdos. Confía en tus criterios personales. Una persona mucho más joven que tú te tentará para que tomes caminos poco juiciosos. Si son en el campo de la diversión, puedes probar. Si se trata de trabajo, niégate. A pesar de tus esfuerzos personales, si el panorama no varía, poco podrás hacer para avanzar hacia una relación sentimental. Como no lo puedes cambiar, ten paciencia y no desesperes.

Leo

Es el momento de empezar a concretar los planes que te rondan en la cabeza o se pasará la oportunidad que tanto has esperado. Sorpresa en el desayuno. No puedes estar protegiendo permanentemente a una persona que quieres, pero que se empeña en meterse en problemas siempre que puede. Díselo claro. Te conviene acelerar el paso, los que te persiguen están ganando terreno y en poco tiempo pueden ser una amenaza muy seria para tus intereses. No te puedes permitir dormirte ahora.

Virgo

Hoy crecerá tu popularidad en el ámbito de tu profesión. Quizá una aparición en un medio público o la concesión de algún premio o reconocimiento serán las causas. En el ambiente en el que hoy te moverás no será muy difícil que despuntes por los conocimientos que tienes sobre la materia que tratarás. No alardees aunque puedas. Los consejos de quienes más te quieren son los que, en caso de duda, debes seguir con mayor confianza. Aunque no lo parezca a primera vista, serán los más acertados.

Libra

Haz caso a tu intuición, las sensaciones que te invaden no son gratuitas, percibes que las cosas van a cambiar pronto y debes posicionarte en la dirección adecuada. La ausencia de una persona a la que quieres te llena de desasosiego. Procura mantener el contacto con ella para poder tranquilizarte y seguir adelante. Eres consciente de que cierta etapa de tu vida está llegando a su fin, a pesar de cierta nostalgia, te sentirás aliviado y, sobre todo, ilusionado. Empieza una nueva existencia.

Escorpio

Tu pareja tenderá a rebajar el clima de tensión que ha imprimido a la relación en los últimos días. Aunque seguirá en sus trece, sus exigencias se suavizarán. En los próximos días dedicarás todos tus esfuerzos a progresar en el trabajo, porque te preocupa tu bajo nivel de ingresos, algo que hasta el momento no había sido importante. Si alguien te pide consejo en un asunto de corte sentimental, trata de mantenerte al margen, porque no tienes todos los datos para emitir un juicio justo.

Sagitario

No te dejes llevar por la precipitación, y mucho menos por los consejos de personas que han demostrado antes ser demasiado alarmistas. Mantén la calma. Aún te falta mucho que aprender, no viene a cuento esa actitud de prepotencia que sacas a relucir con los que acaban de empezar. Siempre te ha importado mucho el bienestar de los que te rodean, pero ahora es el momento de cuidarte a ti mismo de especial manera. Lo necesitas de verdad.

Capricornio

Es conveniente que trates de diversificar tus fuentes de ingresos, porque centrarte en una solamente puede traerle un desastre total a tu débil economía. Una cosa es que dispongas de dinero y otra que lo puedas malgastar de forma irresponsable. Ten cuidado porque los fines de semana te pueden vaciar el bolsillo. A partir de hoy y durante varios días te verás envuelto en una serie de problemas que afectan a alguna colectividad en la que te mueves. Aporta todo lo que puedas.

Acuario

Las necesidades materiales son muy subjetivas, lo que hoy te parece imprescindible mañana puede haber perdido todo su valor. Piénsatelo antes de gastar. Las experiencias por las que estás atravesando te ponen la vida muy cuesta arriba, pero llenan tu mochila de sabiduría. Cada día que pasa eres más maduro. Se avecinan situaciones que ponen en peligro tu actual estabilidad vital. La mejor manera de afrontarlas es mantener la serenidad y nunca precipitarte.

Piscis

Hoy tendrás problemas para conciliar el sueño, así que no pierdas los nervios, bájate de la cama y dedícate a algo tranquilo, como ojear fotografías o mirar por la ventana. Llevas demasiado tiempo estancado en tu trabajo. Busca nuevas fórmulas que den más interés a tu vida laboral y que abran incluso nuevas expectativas económicas. Si has de enfrentarte hoy a un proyecto importante, trata de buscar ayuda, porque no estás en tu mejor momento intelectual y podrías cometer errores.

