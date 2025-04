Horóscopo de hoy sábado 26 de agosto de 2023

Echa un vistazo a la predicción del horóscopo de hoy sábado 26 agosto de tu signo del zodiaco. Adelántate y descubre qué te preparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá igual? Y económicamente… ¿cambiará mi situación?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Explora si la suerte va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no arriesgar y andarse con cuidado. Según parece, la jornada puede venir algo complicado para algunos signos. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Ir solo por la vida es, además de cansado, poco interesante. Trata de buscar hoy apoyos, aunque a veces tu personalidad te ponga muy difícil relacionarte con ciertas personas. Días muy favorables en el terreno sentimental. Ocasión para fortalecer relaciones debilitadas o para iniciar nuevos romances que bien podrían ser duraderos. Tendrás la oportunidad de cobrar alguna deuda o recobrar un dinero invertido. Será un balón de oxígeno para tu economía, que hasta ahora te obligaba a ahorrar.

Tauro

Se te presentará un asunto con aspecto de gran problema. Al final todo quedará en un susto y la normalidad regresará a tu ámbito. La suerte se aliará contigo de manera que se resolverá uno de tus principales problemas de una manera poco menos que casual. Te servirá para sentirte más optimista. Hacer frente al estrés con la comida, y especialmente con la cena, es un grave error. De la alimentación depende directamente tu estado de salud y la estás descuidando.

Géminis

Hoy será un buen día para negociar o buscar acuerdos difíciles. Tu firmeza te dará unos buenos resultados que, a la larga, lo serán también para el ámbito en el que te mueves. Uno de estos días te llegará una noticia que hará que se facilite la posibilidad de ver cumplido uno de tus mayores sueños. Que la euforia no te haga perder el norte. Un familiar o quizá un amigo te plantará cara en un asunto con implicaciones económicas. Es probable que trate de aprovecharse de una situación en la que te verás atado.

Cáncer

No le vendría mal un poco de organización a tu actividad diaria, habitualmente un poco caótica. Es cierto que así te arreglas y no te va mal, pero te podría ir mejor. A veces piensas que nunca lograrás ganar el dinero que piensas que necesitas. Tus aspiraciones se posponen constantemente, pero ten paciencia, todo llegará. Hoy podrás sacar mucho provecho de unos conocimientos adquiridos hace tiempo y que hasta ahora no te habían servido. Esto te puede dar rendimiento económico.

Leo

Se avecina, si no ha llegado ya, una crisis en tu sistema de valores. No huyas de este proceso, pero tampoco te dejes influir fácilmente por personas con malas intenciones. Sentirás deseos de entretenerte con cosas no relacionadas con tu trabajo, te despistarás demasiado y al final recibirás una merecida bronca por no terminar a tiempo. Si te sientes confuso en un asunto económico, no dudes en ponerte en manos de profesionales. Si te empeñas en resolver tú sólo el problema, puedes causarte graves perjuicios.

Virgo

Llevas demasiado tiempo posponiendo la finalización de un trabajo importante. Ponte hoy manos a la obra y piensa en el alivio que sentirás al terminar lo que tienes pendiente. Los astros te empujan hoy hacia el disfrute de los placeres que están a tu alcance. No te resistas demasiado, porque tu ánimo puede cambiar en las próximas fechas. Si quieres que tu economía mejore, vas a tener que hacer algunos cambios que podrían afectar a tu ritmo de trabajo. Es la única manera de salir del estancamiento.

Libra

Tu situación económica mejorará merced a un ingreso no esperado. Pero ésta es sólo una buena noticia aislada en una tendencia general delicada. No te entregues a la euforia. Hoy tendrás que elegir entre dos personas en una situación muy interesante y con poco tiempo para decidir. No te dejes llevar por las apariencias y trata de profundizar. Si crees que tu pareja no comparte alguno de tus principales objetivos vitales, es hora de que se lo plantees sin tapujos. Lo más probable es que lleguéis a un acuerdo satisfactorio.

Escorpio

Hasta el día más negro sólo tiene 24 horas. Este será hoy tu único consuelo, porque es poco probable que algo te salga medianamente bien. Pasa la jornada como puedas. A pesar de que no estás teniendo muy buena suerte, al final de la jornada recibirás una noticia que hará cambiar el rumbo de la situación. Un conocido te proporcionará la llave. La depresión por la que crees que atraviesas no es sino el resultado del agotamiento. Trata de descansar, pero no tumbándote, sino relajándote profundamente.

Sagitario

Tu capacidad para tener manga ancha en los momentos oportunos está bajo mínimos. No pasas ni una y eso no es malo en una temporada, conseguirás que te respeten. Empiezas a recoger los frutos de lo que has estado sembrando, algunos de ellos mejores de lo que esperabas. La parte negativa es que quizá no puedas abarcar todo. A pesar de la energía que derrochas, ésta deberá combinarse con las dosis adecuadas de paciencia. Pisa el acelerador sólo en las rectas, reduce en las curvas.

Capricornio

Un cambio en las relaciones de poder que te rodean no te beneficiará en absoluto. Procura adaptarte rápidamente a la nueva situación sin crear crisis que te perjudicarán. La sensación de impotencia ante los problemas puede conseguir que caigas en la apatía y todo te dé igual. Rebélate ante ese sentimiento y trata de mejorar cada día. Pensar que las cosas van a salir mal no ayuda a que salgan bien. Una cosa es ser realista y otra ver problemas donde no los hay y acabar creándolos involuntariamente.

Acuario

Tu salud está bien, aunque no estaría de más que te ocupases un poco más de esos dolores de espalda que no te abandonan. Prueba con un masaje de un profesional. Saber frenar a tiempo en las discusiones te evitará decir cosas de las que te puedas arrepentir. Se presentará la oportunidad de comprar algo que hace tiempo buscabas. Casi todos los días tienes la sensación de que, a pesar de tu disciplina y fuerza de voluntad, los kilos que te sobran no te abandonan nunca. No cejes en el empeño.

Piscis

Tu situación económica, aunque no empeora, sí te enfrentará a decisiones complicadas. Tómate tu tiempo y no te fíes de quienes te proponen chollos increíbles. La noche te traerá hoy oportunidades de contactar con personas que serán muy interesantes para tu futuro profesional. Si alguien de tu trabajo te invita, acéptalo. Es posible que te fallen los nervios en una situación complicada que te surgirá después de comer. Trata de hacer una comida ligera, porque eso te mantendrá más atento.

