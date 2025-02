Horóscopo de hoy miércoles 12 de julio de 2023

Ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 12 julio de tu signo del zodiaco. Anticípate y consulta qué te preparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en en tu puesto de trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá igual? Y el dinero… ¿cambiará mi tesitura?, ¿es buen momento para jugar a la lotería? Descubre si la fortuna está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no aventurarse y andarse con diligencia. Según parece, la jornada puede presentarse algo complicado para algunos signos. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son fértiles y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Si te rindes ante el primer revés, nunca conseguirás saber si el camino que habías emprendido era el más adecuado. Insiste un poco, de manera razonable. No descuides tu salud, cuando menos te lo esperes puede darte un buen susto. En tu vida familiar surgen problemas que no está en tu mano resolver, de momento. Alguien que te importa mucho te pedirá algo que te parecerá imposible de conceder. Trata de buscar un término medio entre lo que te pide y lo que tú puedes dar.

Tauro

No todas tus ideas son geniales y empeñarte en desarrollarlas por encima de todo te puede llevar a una pequeña crisis económica. Estudia el caso con cuidado. Tarda en llegar una cosa que desde hace tiempo estás deseando, pero no te preocupes porque al final la espera habrá merecido la pena. Comparte lo que tienes con los demás. Procura devolver los favores de la forma más inmediata posible o te ganarás fama de desconsiderado. Compartir es el secreto de las grandes amistades.

Géminis

La claridad de ideas estará hoy en la base de un gran logro profesional que sólo se podría abortar en el caso de que tu ambición sea demasiado exagerada. Que las cosas no te salgan tal y como tú quieres no es una excusa para que estés de mal humor todo el tiempo. Tienes que convivir también con las situaciones negativas. La razón debe imponerse sobre el corazón en un problema de tinte económico. Si quieres regalar el dinero, hazlo, pero no te engañes, porque no lo recuperarás.

Cáncer

Algún asunto que se tratará hoy ampliamente en la prensa o la televisión te afectará, así que permanece atento a todas las noticias que te puedan llegar. Tu inteligencia te dice dónde está la puerta para el éxito, no dudes en atravesarla cuanto antes. Si sigues perdiendo el tiempo, algunas oportunidades pueden desaparecer. Tienes que ser un poco más espontáneo. Tu tendencia a planificarlo todo y a controlar hasta la más mínima reacción te da un aspecto demasiado frío.

Leo

La intuición suele ser una buena herramienta, pero trata de apoyarte hoy en elementos más concretos que tus corazonadas, te podrías equivocar mucho. Antes de ponerte metas demasiado ambiciosas tienes que calcular muy bien tus fuerzas, porque podrías fracasar por exceso de ambición. Ya habrá tiempo en el futuro. Hoy se materializará una mejora sustancial en tu vida. Quizá una renovación parcial o la compra de un elemento necesario, que te devolverá la ilusión.

Virgo

Te sentirás culpable de una situación negativa ocurrida cerca de ti. Piensa que no todo lo que pasa tiene que ver contigo y que los factores son muy diversos. Muéstrate accesible para las personas que trabajan contigo, no te subas en un pedestal al que nadie pueda alcanzar. Mirar por encima del hombro a los demás no te ayudará. Buscar pareja no es la solución a tus problemas personales. Es mejor que trates de vivir a gusto en soledad y esperar a que la persona adecuada llegue.

Libra

Tienes que ponerte al día en ciertos asuntos. Trata de revisar tus rutinas, porque puede que casi sin darte cuenta te estés quedando demasiado atrás. Estás demasiado agobiado por las cosas que todavía no has tenido tiempo de hacer, y porque los plazos se te echan encima. Se imponen esfuerzos sin tregua. Hoy sé tú mismo y evita que te marquen el camino por el que tienes que avanzar. Si no defiendes con energía tu propia personalidad, estarás perdido.

Escorpio

Tener miedo a lo que todavía no ha pasado no es una actitud demasiado positiva. Funciona con certezas y no con hipótesis poco fundadas. Últimamente parece que vivieras en una nube, estás muy alejado de la realidad. Procura poner los pies en el suelo, o podrías caerte de golpe y no recuperarte en mucho tiempo. Si los demás no hacen las cosas como a ti te gustaría es porque quizá tú no te has sabido explicar. Trata de mejorar cuanto antes los canales de comunicación.

Sagitario

Si estás pensando en hacer una fiesta, más vale que la vayas preparando con tiempo. Si lo dejas todo para última hora, la operación se convertirá en un problema. No podrás parar a descansar en toda la jornada. Irás, vendrás, subirás, bajarás... sin ni siquiera tomarte un respiro. Al final del día tendrás el merecido descanso. Hoy debes dejar clara tu postura de una vez y esperar a que los hechos te den la razón con el tiempo. Las peleas inútiles no te servirán para absolutamente nada.

Capricornio

Este no es el mejor momento para reivindicaciones laborales. Las aguas están un poco revueltas y puede que la corriente te arrastre a donde no puedas defenderte. No te dejes arrastrar por una persona que no conoce sus propios límites y que quiere embarcarte en una empresa que no tiene ningún viso de alcanzar el éxito. Se presentan fuertes desafíos para tu intelecto, pero sabrás resolverlos con un poco de paciencia. Presta un poco más de atención a las cuestiones relacionadas con el dinero.

Acuario

Tú te mereces lo mejor, así que lucha por ello y lo conseguirás. Sólo te hace falta un poco de fe en ti mismo y perseverancia aun en los tiempos más difíciles. No es éste el momento de las lamentaciones, sino el de las soluciones. Tienes que ser un poco más positivo si quieres que la suerte no te dé la espalda. Problemas atrasados cobran importancia estos días. Lo que estaba dormido despierta y se convierte en un dolor de cabeza. Tendrás que pedir ayuda para solucionarlo.

Piscis

Hablar de algunas cosas que sólo conoces por referencias ajenas te puede buscar hoy un compromiso nada agradable. Será mejor que te calles a tiempo. Incluso toda tu energía será poca para luchar hoy contra elementos de mucha fuerza que te rodearán. Trata de jugar con inteligencia y, si es necesario, no dudes en retirarte. Puede aparecer la tentación estos días en el terreno sentimental, y la relación podría llegar a ponerse en riesgo. Entra en escena una tercera persona con mucho poder.

