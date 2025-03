Horóscopo de hoy miércoles 23 de agosto de 2023

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy miércoles 23 de agosto para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para hoy miércoles: ¿será un buen día en la oficina o es mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Tienes que empezar a tomarte las cosas con un poco más de calma, últimamente no has parado nada y empiezas a notar el cansancio. Ponle algo de freno a tu vida. Atraviesas una etapa de tu vida que invita a la precaución, aunque no a la preocupación. Si tienes un poco de cuidado, los problemas no irán demasiado lejos. En los momentos delicados por los que atravesáis, es importante que proyectes una imagen de confianza para que quienes están a tu alrededor no se desmoronen.

Tauro

Aprovecharás mucho más el tiempo si planificas con más cuidado tu jornada. Pasas demasiado tiempo sin hacer nada y luego se te amontonan los problemas. Aparece la oportunidad de cambiar en el terreno profesional, de modificar aspectos importantes en el trabajo que pueden darte mucho dinero en el futuro. Cuando señalan a la Luna no te quedes mirando el dedo, deja las cuestiones menores para otro momento y afronta los grandes problemas con todas las garantías.

Géminis

Hazte cargo personalmente de un asunto que te importa mucho, no dejes que sean otros los que lo hagan. Dirigir tu vida es algo que sólo te incumbe a ti. Cuidado con prestar dinero, a corto plazo puede no suponer problemas, pero pronto podría convertirse en un escollo en una relación de buena amistad. Vives un momento muy tranquilo en tu vida personal y eso te facilita mucho las cosas en el resto de los ámbitos. Conseguirás pronto interesantes logros profesionales.

Cáncer

Hoy tomarás una decisión muy importante, trata de que sea fruto de la reflexión y no de la ambición. Muchas veces es mejor ser un poco precavido, aunque no conservador. Nada puede detenerte en el camino hacia las cosas que persigues, tu fuerza es ahora superior a la de tus competidores y eso será lo que incline la balanza a tu favor. No puedes desperdiciar ninguna de las oportunidades que se te presentan en estos días, cada una de ellas tiene mucho valor en tu futuro. Tendrás mucho trabajo.

Leo

Tu vida sentimental es mucho más sencilla ahora que has decido romper las ataduras que no te dejaban desarrollarte. La libertad y la independencia te sientan bien. El ejercicio deportivo sigue siendo imprescindible para tu organismo, procura mantenerlo a pesar de que cada vez tienes menos tiempo disponible. Cuida también tu alimentación. Cae sobre tu espalda una responsabilidad nueva, que durará un tiempo. Tendrás que aprovechar ese tiempo para demostrar que eres capaz de afrontar retos importantes.

Virgo

Las personas que apoyan tus iniciativas son aquellas que debes tener más en cuenta, si cuidas a quienes te cuidan conseguirás que los respaldos sean muy duraderos. Te conviene ser consciente de tus propias limitaciones, si pretendes abarcar un bocado demasiado grande terminarás por atragantarte. Sé moderado en tus ambiciones. Te encontrarás hoy o quizá mañana ante una decisión importante en tu vida. Las dudas no serán pocas, pero debes afrontar con entereza la situación, no tiembles.

Libra

Tienes que ser un poco más conservador en los gastos. No se trata de parecer rácano ni avaricioso, pero sí de evitar derrochar lo que tanto tiempo y esfuerzo te cuesta ganar. No te dejes vencer por la tentación de la desidia, aunque ahora no tienes los plazos demasiado cerca, pronto te verás agobiado por la falta de tiempo. No es este el momento de vacilar, porque estás muy cerca de las metas que siempre has perseguido. Con un esfuerzo final podrás alcanzar el descanso que necesitas.

Escorpio

Tienes que dejar a un lado tu timidez, aunque te cueste un esfuerzo. Es la única manera de encontrar la relación que tanto estás buscando. Abre tu corazón. Se hace necesario compartir el trabajo con los demás, tú sólo no podrás hacer frente hoy a la carga que tienes encima. Por la noche, tendencia a la discusión. La vida no es fácil y te estás empezando a dar cuenta ahora. Piensa que cada golpe que te das te sirve para aprender y prevenir nuevos errores en el futuro.

Sagitario

Es momento de cuidarte de los enemigos, atraviesas una situación delicada de debilidad que pueden aprovechar aquellos que te pisan los talones en el trabajo. Tu situación laboral todavía no camina por la senda de la seguridad, debes dedicar más tiempo a la consolidación para poder estar tranquilo en el futuro. Algunas amenazas que penden sobre ti irán desapareciendo poco a poco, pero otras se mantendrán e incluso se agravarán. Con trabajo, saldrás al final victorioso.

Capricornio

Pasas por momentos de especial creatividad e imaginación, te servirá para avanzar en el terreno personal, pero también (¿por qué no?) para ganar algún dinero extra. No te desanimes si algunas cosas no están saliendo demasiado bien, pronto cambiará el signo de tu suerte. Soplan aires muy interesantes en el terreno profesional. Se acercan a ti oportunidades que hasta ahora ni siquiera habías soñado, aprovéchalas sin dudarlo.

Acuario

Toma con mayor seriedad los sentimientos de los demás si quieres que los demás tomen en serio los tuyos. A veces las bromas duelen mucho más de lo que piensas. No se perciben demasiados cambios en tu futuro, y eso no es una buena noticia, porque necesitas renovación. Sobre todo, procura no caer en el pesimismo. Si sigues haciendo bien las cosas, cada vez te costará menos conseguir lo que deseas. Los demás empiezan a confiar en ti y eso sirve para que recibas apoyos.

Piscis

Tus ansias de libertad son positivas, pero en ocasiones colisionan con tu relación sentimental. Hoy será uno de esos días en los que te será difícil compatibilizar ambos. El humor puede ser la mejor medicina, contemplar las cosas con desenfado puede ayudarte a liberarte del estrés. Pronto las cosas serán más fáciles. Hasta ahora has gozado de una excelente forma física sin apenas cuidarte, pero de ahora en adelante tendrás que vigilar tus hábitos para mantenerte bien.

