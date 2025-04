Horóscopo de hoy domingo 9 de junio: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy domingo 9 de junio para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para hoy: ¿será un buen día en el trabajo o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

El ciclo de prosperidad por el que atraviesas está a punto de verse truncado por cambios estructurales contra los que nada puedes hacer. Deberás afrontar problemas serios, prepárate. Busca la felicidad en ti mismo, no necesitas a nadie para encontrar la paz interior y disfrutar de la vida. Debes curar las heridas sentimentales y olvidarte de momento del amor. No estás estos días en la mejor situación para llevarle la contraria a tus superiores. Es aconsejable que no intentes imponer tu voluntad y que esperes a otros tiempos mejores.

Tauro

Para ser honesto, tienes que empezar por serlo contigo mismo. Debes reconocer tus limitaciones para poder mejorar y escaparte de tus vicios. Pero será poco a poco. Es importante que hoy sepas decir que no en el momento adecuado. Afrontar esa negativa puede resultar duro, pero a la larga te evitará muchos problemas. No aceptes chantajes. Debes tener muy claros tus objetivos laborales a largo plazo, porque cada paso que des debe estar encaminado en la misma dirección. No confíes en quien te adula sin razón aparente.

Géminis

Cambios imprevistos te obligarán a tomar una decisión para la que no estás preparado. Piensa solamente en ti y en lo que quieres, no en lo que luego puedan decir los demás. No te amargues la vida con pensamientos negativos, o terminarás atrayendo a la mala suerte hacia tu persona. Simplemente deja que las cosas ocurran y afróntales con entereza. Una de las batallas contra quienes pretenden relegarte en tu actual status se decantará a tu favor. Pero no cantes victoria demasiado pronto, porque enseguida habrá nuevas.

Cáncer

Tu autoestima atraviesa momentos de euforia, tanto que te lleva a burlarte de los demás o a despreocuparte de los problemas de los que te rodean con demasiada facilidad. La impaciencia es muy mala consejera, así que no te dejes llevar por la precipitación a la hora de iniciar nuevos proyectos. Cada cosa tiene un tiempo y un ritmo, no fuerces la máquina. Esta no es la ocasión de dar marcha atrás en tu vida, porque los resultados, aunque han tardado, están a punto de llegar. El final feliz por el que has luchado está muy cerca.

Leo

No es la primera vez que te pasa, pero podrías volver a hacerlo: no prometas aquellas cosas que luego no vas a poder cumplir, incluso cuando lo hagas con buenas intenciones. Las personas que te han estado criticando tendrán hoy que callarse la boca y rendirse ante la evidencia de tus aciertos. No actúes movido por la venganza y celebra tus triunfos con modestia. Debes planificar muy bien la jornada, porque tienes demasiadas cosas importantes que hacer y puede que alguna de ellas se te pase por alto. Al final del día, sal a la calle, no te encierres.

Virgo

Algo acaba a la vez que algo comienza en tu vida. Se avecina una transformación física y emocional. Casi sin quererlo, te estás acercando mucho a una persona que te conviene. Hazte hoy una pregunta: ¿estás conforme con el rumbo que tiene tu existencia? Antes de seguir por el camino que has tomado, debes aclarar esa cuestión, porque el viaje es muy largo. Todo lo estable se sacude. Es posible que se acerque un cambio de domicilio o acaso una modificación en las relaciones que mantienes con tu familia o con tu pareja.

Libra

De vez en cuando procura darte una satisfacción personal, un lujo, un capricho. Aunque sea una cuestión sin apenas importancia, mantiene vivo tu fuego interior. Pronto llegará la ayuda que tanto has esperado, gracias a tus buenas relaciones tanto con tus amistades como con tu familia. Tienes razones para sentirte optimista. Hoy serás el centro de atención de aquellos círculos en los que te muevas. Todos quieren hablar contigo porque tienes el don de atraer y de entretener con mucha facilidad.

Escorpio

Huye de los excesos, especialmente los que te supongan un cansancio excesivo en lo físico. Necesitas muchas fuerzas para renovar tu espíritu y salir de la crisis que atraviesas. La paz mental regresa a tu ser después de situaciones más que tormentosas. Comenzarás el día con nuevos ánimos y energía que te permitirán solucionar problemas. Tienes la mente especialmente abierta y receptiva al aprendizaje de nuevas habilidades. Todo lo relacionado con los estudios será un acierto, aprenderás mucho en poco tiempo.

Sagitario

Hay una persona que continuamente se está metiendo contigo. No permitas que lo siga haciendo, no porque te moleste más o menos, sino porque los demás pueden perderte el respeto. Tu entorno profesional está realizando una fuerte intimidación sobre ti y esto te mantiene al borde del agotamiento. Procura liberar estrés, porque la presión se mantendrá mucho tiempo. Ten mucho cuidado hoy con los amigos de lo ajeno, porque podría desaparecerte algo muy valioso de un lugar que hasta ahora tú creías que era seguro. Tampoco prestes nada hoy.

Capricornio

Las alegrías por los triunfos y las ganancias económicas no te durarán mucho. Los problemas se acercan ahora por el flanco de los sentimientos. Posibilidad de abandonos. Puedes sentir cosas que los demás no perciben, y que tú mismo nunca habías experimentado hasta ahora. Buscas inconscientemente personas y lugares positivos. Tu vida se dirige hacia nuevos intereses relacionados con la ciencia y la tecnología. Económicamente la estabilidad promete mantenerse e incluso podrían mejorar tus ingresos.

Acuario

Las relaciones con las personas del sexo opuesto toman mucha importancia en los días que se avecinan. Tendrás más de una oportunidad de entablar relaciones interesantes. Tu vida social se activa de una manera excepcional en estas fechas. Debes aprovecharlo si tu actividad profesional se relaciona con el mundo del comercio o la representación. Lo más sensato ahora es recuperar la paz interior a través de los acuerdos con tu pareja. Vale la pena tragarte un poco el orgullo para volver a una situación de equilibrio.

Piscis

Tienes todo de tu parte para conseguir convencer a una persona que hasta ahora se había negado para que participe de tus proyectos de una manera activa. Lo hará con entusiasmo. No tomes las cosas tan en serio y pasa por alto esos pequeños detalles que sólo podrán afectarte si tú les das demasiada importancia. Piensa un poco más en ti mismo hoy. Tú no estás en este mundo para complacer a los demás, aunque a veces lo parezca. Haz lo que tú crees que es justo pero no sacrifiques tu salud ni tu tranquilidad por las otras personas.

