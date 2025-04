Horóscopo de hoy domingo 6 de abril: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy domingo 6 de abril para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Aunque en ocasiones te sirve de gran ayuda, en otras tu tendencia a comportarte como un padre suscita en los demás recelos. Hoy será uno de esos días. Contrólate. Necesitas plantearte las cosas de manera más realista. Guarda los sueños para momentos más favorables y estudia bien la mejor forma de situarte en la realidad. Los extremos no son buenos, pero si tienes que acercarte a uno de ellos por obligación, procura ponerte en su lugar para tratar de comprender.

Tauro

Los fantasmas del pasado pierden fuerza y pronto el presente se asentará para lanzar un futuro muy interesante. Tendrás que hacer hoy o mañana una visita al médico. Aleja tus miedos con relación a tu vida de pareja, simplemente estáis atravesando una etapa complicada que pasará sin mayores consecuencias. El dialogo os ayudará mucho. Procura que tus hijos sigan al pie de la letra los hábitos de salud que corresponden a su edad. A pesar de que se te hará duro convencerles, será una buena inversión a largo plazo.

Géminis

Puede que los demás no comprendan tus planes y te nieguen su ayuda en un primer momento. Pero si insistes y te muestras convencido, conseguirás muchos apoyos. A pesar de que has dado tu palabra, ahora te entran serias dudas con respecto a un proyecto que está a punto de ponerse en marcha. Tendrás que analizarlo de nuevo. Buena jornada en el terreno profesional, que llevará adosada una mejora en lo que se refiere a la economía. Por la tarde, pasarás ratos agradables con amigos de verdad.

Cáncer

Buen día para salir de compras, pero siempre que tengas en mente qué es lo que necesitas y dónde puedes conseguirlo. No te dejes llevar por falsas ofertas. Desconfía de las personas exageradas, porque sólo tratan de esconder defectos detrás de los fuegos de artificio. Es más de fiar la gente moderada. Comienza por dar independencia a tu pareja antes de exigirle lo mismo a ella. Si sigues cansándote más de lo habitual, hazte los análisis que creas necesarios.

Leo

Tu agenda se llena de compromisos, pronto tendrás que poner un tope. Estás descuidando a la familia, y eso a la larga puede traerte desequilibrios emocionales. Confía en los criterios de tus colegas y déjate llevar por consejos que significan impulsar tus proyectos en campos hasta ahora desconocidos. Ilusión e idealismo. Olvídate de viejos rencores y afronta el futuro con aromas nuevos. Por delante tienes retos que significan esfuerzo, pero también grandes satisfacciones.

Virgo

Disfrutas de una actividad que además te dará interesantes ganancias económicas. No obstante, no pierdas de vista que solamente se trata de un trabajo. Necesitas estar más junto a tu pareja compartiendo momentos que no se van a repetir. Procura aparcar todo lo demás por un tiempo, es imprescindible. Tu deseo de que los demás te acepten te lleva en muchas ocasiones a aparentar cosas que nada tienen que ver con tu forma de ser. No tengas miedo a ser tú mismo.

Libra

Sientes que tu pareja te pide más atención, pero se te hace muy complicado cumplir con todas sus exigencias. Busca el equilibrio adecuado y hazlo cuanto antes. El compromiso es el paso esencial que has de dar si quieres que las cosas funcionen como es debido. Además, no faltará quien te lo reclame insistentemente. Buen momento para afianzar tu buena situación económica. Puede que no incrementes mucho tus ingresos, pero reducirás el número de horas dedicadas al trabajo.

Escorpio

Ha llegado la hora de iniciar actividades de mayor responsabilidad que afirman tu independencia y tu capacidad para labrarte un futuro. Apuesta por nuevas relaciones. No sigas demasiado tiempo con una discusión que no te va a llevar a ninguna parte, y que te consumirá más tiempo y esfuerzo de lo que sin duda merece. Jornada especialmente marcada por lo social, por el encuentro con personas desconocidas, pero muy interesantes para tu futuro. Procura comunicarte con claridad.

Sagitario

Los asuntos económicos centrarán hoy tu atención. Las novedades no son muy positivas, y la tendencia es a pérdidas progresivas aunque no importantes. Asegúrate de que las personas que trabajan contigo están en la misma onda que tú, puede que estéis desperdiciando el esfuerzo que realizáis por falta de sintonía. La mejor manera de cumplir los retos personales es marcar objetivos modestos, que irán creciendo en importancia con el tiempo. Todo y ahora mismo, imposible.

Capricornio

Hoy será una jornada llena de situaciones interesantes con tus amigos. En el trabajo podrás demostrar tu capacidad organizativa y ganarás muchos puntos. Pretenderán engañarte al ofrecerte un buen negocio, pero luego las cosas no serán tan fáciles. El humo y la contaminación perjudican a tu salud. No puedes estar cambiando interminablemente tus decisiones. Una cosa es que rectificar sea de sabios y otra dar imagen de veleta. Atento a los pequeños robos.

Acuario

No vuelvas la vista atrás. Pensar ahora en alguien del pasado no merece la pena. Estás en un momento estupendo para iniciar un romance, no lo dejes pasar. Mucho cuidado con las enfermedades, sal bien abrigado por la noche y cuídate de posibles afonías. Lamentarás tus errores, sobre todo en tu área laboral. Estás atravesando una etapa cargada de inseguridades, en la que puedes triunfar o estrellarte de la misma manera. Alguien llama tu atención, hazle caso.

Piscis

Tu vida profesional se ha estabilizado y no te dará problemas, al menos en bastante tiempo. Aprovecha para dedicarte por completo a tu familia ahora que puedes. No temas insistir hasta que todo quede claro, las confusiones pueden ser el origen de una situación muy desagradable. Sin novedades en el terreno sentimental. Te sientes impulsado a hacer lo que realmente quieres, por encima de las ataduras que te impone el medio en el que te mueves. Esas fuerzas te darán mucha libertad.

Recuerda que en ABC.es también puedes echar un vistazo a las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si prefieres, también puedes echar un vistazo a tu animal del horóscopo chino y consultar cómo pinta este año según el animal que seas (de los 12 que existen en la mitología china).

Más temas:

Horóscopo

Astrología