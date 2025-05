Horóscopo de hoy domingo 4 de mayo de 2025

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy domingo 4 de mayo para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Tu autoestima atraviesa momentos de euforia, tanto que te lleva a burlarte de los demás o a despreocuparte de los problemas de los que te rodean con facilidad. Puedes sentir cosas que el resto no percibe, y que tú mismo nunca habías experimentado hasta ahora. Buscas inconscientemente personas y lugares positivos. Las complicaciones familiares te ponen hoy contra las cuerdas. Vas a arrepentirte de cosas que dijiste en el pasado, tendrás que cumplir con tu palabra y no tienes ganas.

Tauro

Este es un muy buen momento para viajar, para moverte y conocer nuevas realidades. Sin embargo, ten cuidado si lo que exploras son negocios. Te pueden engañar. Cambios imprevistos te obligarán a tomar una decisión para la que no estás preparado. Piensa solamente en ti y en lo que quieres, no en lo que luego puedan decir los demás. Si buscas una persona con la que compartir tu vida, aprende de los errores anteriores y huye de relaciones basadas en las limitaciones. Las cadenas no te convienen.

Géminis

Toda actividad que tenga alguna relación con el desarrollo intelectual te será muy favorable hoy. Buscarás siempre la perfección y te acercarás mucho a ella. Tienes todo de tu parte para lograr convencer a una persona que hasta ahora se había negado a participar de tus proyectos de una manera activa. Es un buen momento para lanzarte a buscar pareja. Tu atractivo personal aumenta y tu sola presencia será una excelente carta de presentación para la conquista.

Cáncer

No permitas que la ansiedad te empañe un día feliz como el de hoy. Manténte en lo tuyo, en lo que tú conoces bien y sobre lo que tienes control. Huye de aventuras arriesgadas. La claridad con la que funciona ahora tu mente no tiene antecedentes. Has entendido que lo material es accesorio, que lo importante es mantener los lazos emocionales. El regreso a tu vida de una persona del pasado te crea un profundo desasosiego. Ten en cuenta que, de lo antiguo, habitualmente sólo nos acordamos de lo bueno.

Leo

Tu vida social se multiplica y hoy será un día cargado de actividad. Tantos compromisos podrían poner presión en tus últimamente delicadas relaciones familiares. El dinero llega a tu vida de una manera inesperada y te libera de algunas de las incomodidades con las que te estabas acostumbrando a vivir. Procura invertir sobre seguro. Ir en contra de tus ideas es muy doloroso. Hazlo sólo cuando creas que puedes asumir el precio, porque si no te puedes enfrentar a una severa crisis de identidad.

Virgo

De vez en cuando procura darte una satisfacción personal, un lujo, un capricho. Aunque sea una cuestión sin apenas importancia, mantiene vivo tu fuego interior. Necesitas un periodo para adaptarte a la nueva situación a la que te enfrentas, así que no tomes decisiones precipitadas que luego no tengan marcha atrás. Tienes las emociones a flor de piel. Los sentimientos están ganando la partida al sentido común y no puedes permitir que eso siga así por mucho tiempo.

Libra

Te recuperas completamente en salud y entras en un período de tu vida en que debes tomar importantes decisiones que te llevarán posiblemente a un cambio de domicilio. Si tienes hoy una cita social relacionada con el trabajo debes huir tanto de permanecer siempre callado como de hablar más de la cuenta. Busca el intermedio. Intenta hacer todo lo posible por ver las cosas desde un punto de vista diferente, más optimista. Ponerte en lo peor puede resultar precavido, pero te agria mucho el carácter.

Escorpio

Si hasta ahora has estado dependiendo económicamente de tu pareja, hoy te surgirá una oportunidad de trabajo que te reportará importantes ingresos. Acepta sin dudar. Recuerda las promesas que te hiciste hace ya mucho tiempo. Te toca cumplirlas, así que no trates de buscar excusas. Es una cuestión de dignidad personal. La energía ha desembarcado en tu cuerpo y te recuperas con facilidad de la debilidad física que te ha afectado en la última época. Remontas con facilidad.

Sagitario

Con las labores domésticas te aburrirás extraordinariamente. Tenderás a buscar otras formas de expansión ajenas al hogar, posiblemente recibas la visita de un amigo. Antes de poner en marcha tus proyectos, asegúrate de tener un plan B. Por muy seguro que estés de triunfar, las circunstancias pueden cambiar mucho. La aparición de una persona nueva en tu trabajo ha estimulado tu capacidad de creación esta semana. Su influencia te hace sentir deseos de superarte a ti mismo.

Capricornio

Prepárate para afrontar algunas de las consecuencias de las cosas que has hecho en el pasado. Si creías que no te iban a pasar la factura estabas equivocado. Tu aburrimiento viene directamente de la rutina. Te cansas de hacer siempre lo mismo, aunque aparentemente sea más cómodo. Busca la aventura y disfrutarás. Los que tienen autoridad sobre ti van a ser pronto tus mejores aliados. Tus jefes, o uno de ellos, te proporcionará una oportunidad de oro para mejorar tu posición.

Acuario

No culpes a nadie de lo que te sucede, porque solamente tú eres el responsable. Si haces frente a esa responsabilidad, comenzarás un camino más recto hacia tu futuro. En Internet puedes encontrar la solución a uno de los problemas que no consigues resolver desde hace tiempo. Con un poco de paciencia hallarás las respuestas. Cuando peor veas las cosas, te convendrá calmarte y contar hasta cien. La excitación no será una herramienta válida en esta ocasión. Son probables complicaciones de la piel.

Piscis

Son buenos momentos para el amor y es posible que estén relacionados con una persona que acabas de conocer. Cuidado, todos tenemos algunos defectos. Lánzate a la piscina en una situación relacionada con el terreno amoroso. Si lo haces con decisión, todo te saldrá bien. Puedes tener pronto problemas con la boca. A veces las cosas no son lo que parecen, y esos espejismos son los que hoy pueden hacerte tomar una decisión precipitada. Debes pensártelo dos veces y contrastar informaciones.

Aparte del horóscopo diario puedes consultar las predicciones mensuales del horóscopo o, incluso, los pronósticos de los astrólogos para este año. Echa un vistazo a toda la información al detalle sobre el amor, la salud, el trabajo y el dinero para cada momento. Prepárate con tiempo ante los los movimientos de los astros, las influencias de la luna y los elementos.

