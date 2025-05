Horóscopo de hoy domingo 25 de mayo: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy domingo 25 de mayo para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para el día de hoy: ¿será un buen día en la oficina o será mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Pierdes demasiado tiempo en el trabajo y eso hace que tu jornada laboral se alargue innecesariamente. Procura organizarte mejor para disponer de más ocio. Necesitas espacios amplios de reflexión, momentos libres de la tensión y el estrés diarios en los que puedas pensar cuáles son los caminos que tienes que tomar a corto plazo. Si te conduces con humildad, los demás sabrán valorarlo. No presumas de lo que haces ni de lo que tienes, ni siquiera de lo que eres. Atención a los fuegos fortuitos.

Tauro

La idea que ronda tu mente tiene más futuro del que le atribuyen tus personas más cercanas. Apuesta por ella y llévala adelante contra viento y marea. Romper con la rutina no es labor fácil, generalmente te sientes cómodo haciendo siempre las mismas cuestiones a las mismas horas. Valóralo todo, pero te conviene un cambio. Todos los caminos conducen al éxito. Con un poco de aportación de tu parte, las cosas te saldrán mucho mejor de lo que esperas. Estás en una racha que durará tiempo.

Géminis

Una vez que has resuelto tus retos económicos, es el momento de afrontar los problemas sentimentales que habías dejado aparcados de manera provisional. Si buscas a personas que hoy puedan servirte de apoyo para pasarlo en grande, hazlo entre aquellas que sean de tu mismo signo. Eso sí, cuidado con los gastos innecesarios. No eres muy dado a morderte la lengua, pero en ocasiones puede reportarte muchos beneficios. Si te callas a tiempo, comprobarás enseguida que has acertado de pleno.

Cáncer

Ahora tu espíritu necesita armonía y paz, evita cualquier enfrentamiento o conflicto que pueda perturbar la tranquilidad que has estado buscando y que al fin has encontrado. Si ante las contrariedades tratas de imponer tu voluntad por la fuerza, sólo conseguirás que quienes antes te apoyaban dejen de hacerlo. Busca el acuerdo y el consenso. A veces tienes que pasar por el mal trago de hablar con una persona que no soportas. Son las obligaciones de tu posición social, no puedes evitarlas. Actúa con diplomacia.

Leo

Ciertos desequilibrios relativos a la alimentación serán el origen de molestos problemas estomacales pasajeros. Las estrellas activan tu vida social, buena suerte en el amor. Necesitas un periodo, aunque no sea demasiado largo, de descanso total, de olvidarte de todo lo que tanto te preocupa o molesta. Bájate del mundo por un tiempo. Día especialmente dado a las tensiones, a los roces con tu pareja y a las discusiones. Los nervios están a flor de piel. Si sigues con molestias lumbares, descansa más.

Virgo

La dieta alimenticia que te has autoimpuesto es muy beneficiosa para tu organismo, pero no resultará definitiva si no la combinas con un poco de ejercicio moderado diario. Hoy será un día de pasiones para ti. No trates de oponerte a las fuerzas que te llevan hacia ellas, déjate arrastrar por la corriente y vivirás momentos de intensidad. Las mejores noticias del día llegarán por la noche en forma de sorpresa que te ha preparado tu pareja. Sentirás que todos los esfuerzos han merecido la pena.

Libra

La mejor manera de que te entiendan es que hables con claridad. No te pierdas en explicaciones inútiles, porque conseguirás que quien te escucha deje de hacerlo. La distancia que te separa de la persona amada hace que la necesidad que sientes por ella crezca y afecte a tus relaciones con los demás. Procura aligerar esa presión. La situación por la que atraviesas en el trabajo no es la que tú hubieras deseado, pero no te desmoralices ni te rindas. Todavía tienes muchas cosas que decir.

Escorpio

Te fastidia que los demás se diviertan mientras que tú estás trabajando. Supera esos momentos de envidia y piensa que pronto te tocará a ti. No descuides los plazos. Debes negociar hasta el último detalle, especialmente con aquellas personas que juegan un papel importante en tu vida, antes de tomar decisiones serias. Es muy posible que se te olvide una fecha relevante. Revisa tu agenda o el calendario, porque pronto deberás acordarte de felicitar a alguien o de acudir a una cita.

Sagitario

Procura que el cansancio no se convierta en abatimiento. Intenta descansar todo lo que te sea posible y dedica más tiempo a ti mismo. Los paseos te sentarán muy bien. No puedes ayudar a todo el mundo a la vez, así que céntrate un poco en los asuntos de más urgencia y deja el resto para más tarde. Además, reserva un poco de tiempo para ti. Te llegan inesperadas ganancias que beneficiarán mucho tus planes de futuro porque dispondrás de la oportunidad de invertir en lo que tanto deseas.

Capricornio

Debes potenciar más tus esfuerzos por comprender a quienes te rodean. No todo es blanco o negro, y en saber distinguir los grises está la base de la sabiduría. Más que en otras ocasiones, hoy llamarás la atención de las personas del sexo contrario. Se trata de una atracción personal que emana de tu confianza en ti mismo. Aunque has avanzado mucho en los últimos tiempos, tus competidores no se han quedado atrás y las cosas están al rojo vivo. No puedes descolgarte ahora.

Acuario

Días muy propensos a los problemas en las piernas, especialmente relacionados con la circulación. Puede que sufras o empieces a notar varices. Acude al especialista. Te plantearás hoy la posibilidad de liberarte de las ataduras sentimentales que crees que frenan tu desarrollo personal. Piénsalo muy bien, porque puedes equivocarte. No te canses de decir la verdad, por mucho que los demás no quieran escucharla. Tu determinación e insistencia terminarán por dar sus frutos. Pronto te lo agradecerán.

Piscis

El ambiente familiar será hoy un poco cargante para ti. Preferirías estar más horas en soledad, sin tener que escuchar broncas y consejos. Pasará en poco tiempo. Del intercambio de ideas pueden surgir grandes proyectos en el ámbito laboral. Procura facilitar encuentros con tu pareja en sitios no habituales, será divertido. Lo mejor que puedes hacer es tomarte las cosas con mucha calma. En el trabajo encontrarás instrumentos que hasta ahora no conocías y que serán muy valiosos.

Además puedes descubrir las predicciones mensuales del horóscopo o, también, las predicciones de los expertos para este año. Averigua toda la información al detalle sobre el amor, la salud, el trabajo y el dinero para cada momento. Prepárate con tiempo ante los los movimientos de los astros, las influencias de la luna y los elementos.

