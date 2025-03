Horóscopo de hoy domingo 25 de febrero: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy domingo 25 de febrero para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos astrales para hoy domingo: ¿será un buen día en el trabajo o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Tienes que imprimir un poco más de velocidad a las cosas que haces, van demasiado despacio y pueden terminar por malograrse si las descuidas. Cuida más tu alimentación. En el trabajo te surgirá algún problema pero si te centras lo solucionarás antes de que los jefes se hayan dado cuenta de nada. Actúa con rapidez y todo quedará en un susto. No necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer, tú lo sabes perfectamente. Aunque agradezcas los consejos de los que quieren ayudarte, sigue tu propio camino.

Tauro

Tus clientes y socios apreciarán en estos días las ventajas de tu trabajo y se reconocerá tu capacidad para dirigir. En casa, la pasión pide más que palabras. No pagues con los demás tus frustraciones y aprovecha la energía que te mueve a la venganza enfocándola hacia caminos más constructivos. Resuelve tus problemas con energía, sin vacilar, sin pararte a mirar si tus métodos son aprobados por todos. No obstante, procura no herir a nadie innecesariamente.

Géminis

Es necesario que actúes con rapidez antes un problema que nacerá como una tontería, pero que con el paso del tiempo cogerá dimensiones insospechadas. Es muy importante que trates de dominar al miedo, que controles tus obsesiones y te centres en cosas positivas. Tus imaginaciones te pueden perder. Tu pareja te pide una actitud más responsable. No le falta razón en algunos aspectos, pero adapta sus requerimientos a tus propios intereses, no te dejes dominar en exceso.

Cáncer

A estas alturas de tu vida tienes que aprender a relativizar las cosas, si no te relajas no vives tranquilo y el estrés acabará contigo. Si descargas, te sentirás mejor. No dudes en apoyarte en tus compañeros de trabajo, te pueden ayudar mucho más de lo que tú crees. En el amor alguien se mostrará muy cariñoso. Das la impresión de no estar preparado para afrontar compromisos de calado en el ámbito laboral, no por falta de capacidad, sino porque dudas demasiado. Necesitas decisión.

Leo

Notarás una gran capacidad de retentiva, si estas preparando unos exámenes aprovéchala al máximo. En el trabajo estará el ambiente más relajado. No te fíes de nadie en los asuntos que tienen que ver con el dinero, alguien está intentando engañarte para que trabajes por menos de lo que mereces. No te vendas. No adquieras compromisos emocionales que no quieras asumir. Más vale decir que no al principio que tener que arrepentirte y causar daños innecesarios.

Virgo

La relación de pareja es muy buena, y atravesáis un momento de felicidad casi sin precedentes. En la salud, esta jornada se presenta bastante complicada. Ambicionar lo que sabes que nunca vas a poder conseguir no es más que una fuente de frustraciones. Ajústate a tus posibilidades y serás mucho más feliz. De la mano de la envidia, hay alguien cercano que está cuestionando tu valía profesional y tienes que desenmascararlo antes de que cause daños irreparables a tu imagen.

Libra

Aunque los principales gastos ya han pasado, tu economía todavía se siente bastante resentida por los esfuerzos de los últimos meses. En el amor te irá bastante bien. En el ámbito laboral se ven buenas perspectivas y sobre todo mucho movimiento. Tus apuestas pueden comenzar a dar sus frutos muy pronto. Aprovecha la buena racha. Tu pareja se siente cada día más cerca de ti y eso influye muy positivamente en ti. El apoyo que recibes te impulsa en todos los terrenos. Trata de devolverle ese ánimo.

Escorpio

Si te sientes mal, procura ir al médico o meterte unos días en cama. Si sigues con la actividad normal como si no pasara nada, podrías enfermar gravemente. Es probable que la única posibilidad de que incrementes tus ingresos pase por salir a trabajar fuera de tu ámbito geográfico actual. Medítalo bien si tienes pareja. Es momento de retomar las actividades de ocio que habías abandonado por falta de tiempo, le vendrá muy bien tanto a tu cuerpo como a tu espíritu, que necesitan descanso.

Sagitario

La persona que tienes a tu lado en el trabajo está cargada de energía positiva, te ayudará mucho a ver las cosas desde un punto de vista muy interesante. En el aspecto económico las cosas no mejoran, pero intelectualmente atraviesas un momento como pocos has tenido en tu vida. Dedica más tiempo a tus ideas. Tu eficacia en el trabajo es muy alta, pero todavía te puedes superar más si cuentas con las herramientas adecuadas. Quizá deberías plantearte una renovación de equipos.

Capricornio

Te sientes feliz porque finalmente todo te está saliendo según lo planeado, pero no bajes la guardia antes de tiempo porque te está esperando alguna sorpresa. Aprovecha las energías que imperan en tu entorno para despegar, la armonía de los elementos que te rodean hará que las cosas sean mucho más fáciles. Modificar tu imagen ante los demás también te cambia un poco a ti mismo. Quizá necesitas un poco de renovación para darle algo de alegría a tu existencia.

Acuario

Varios excesos con la comida y la bebida que has cometido en los últimos días te pasaran factura. No podrás evitar una recaída en la salud. Descansa más. Esta es la etapa de tu vida amorosa que debes disfrutar sin peleas ni enfrentamientos. El amor te envuelve con un aura de gran vitalidad y esto te ayuda en todo lo demás. Si tienes dudas sobre lo que siente por ti tu pareja, no esperes más a preguntárselo. Pero no presiones demasiado y respeta aquellas decisiones que tome, aunque no te gusten.

Piscis

Económicamente todo te está marchando bastante bien, pero en el campo del amor necesitarás un empujón que te saque de la monotonía. Falta ilusión. Estás en un tono satisfecho, pero al mismo tiempo cauteloso así que combina la frescura con un toque de experiencia y sensatez para salir adelante. Estás capacitado para salir adelante y superar cualquier obstáculo que se te ponga delante, así que no tengas miedo si los retos te parecen demasiado grandes al principio.

