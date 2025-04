Horóscopo de hoy domingo 24 de diciembre de 2023

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 24 de diciembre para tu signo zodiacal. Anticípate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para hoy domingo: ¿será un buen día en la empresa o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

En este momento parece que no sabes muy bien qué es lo que quieres, date un tiempo para reflexionar y aclararte. Mientras tanto, no te comprometas a nada. Busca liberar tensiones a través de la meditación en soledad. Alcanzarás la libertad espiritual con la única compañía de tu alma, profundizando en el conocimiento de ti mismo. Te sentirás muy influenciado por las cosas que pasan a tu alrededor, a pesar de que las circunstancias sean pasajeras. No te dejes arrastrar por el pesimismo, todo pasará.

Tauro

Ocurrirán muchas cosas estos días, procura mantener la dirección sin torcerte pese a que en ocasiones te veas desbordado. No permitas que nadie te mangonee. Los planes son para cambiarlos. Si te aferras al camino trazado sin variarlo un ápice te colocarás al margen de la realidad cambiante y el éxito se alejará pronto de ti. Actúa de manera pausada, sin precipitaciones que te pueden perjudicar, especialmente en el terreno amoroso. Todas las cosas tienen su tiempo adecuado.

Géminis

La intermediación de una persona que te quiere hará que ganes muchos puntos en tus pretensiones amorosas. En breve podrías ver los frutos. Haz más deporte. Tienes bastante más capacidad que los que te rodean para afrontar los problemas que se presentan. Ten cuidado, eso puede suponer que te caiga más trabajo del que te corresponde. Los celos pueden empañar tu relación amorosa, que hasta ahora ha sido muy satisfactoria. Procura no dar motivos para que tu pareja se sienta insegura de ti.

Cáncer

Las cosas no dan para más en un asunto profesional que tienes que ir pensando seriamente en abandonar. Si sigues por ese camino perderás mucho dinero. Reflexiona antes de hablar, porque las cosas dichas sin pensar te pueden meter hoy en problemas. Casi mejor si escuchas y callas, y habla sólo cuando no te quepa duda. Tu sentido de la realidad te ayudará a desestimar un proyecto que aparenta ser muy rentable en el plano del diseño, pero que a la hora de ponerlo en práctica fallará.

Leo

Si administras bien tus ingresos y reordenas los gastos verás cómo conseguirás un nuevo punto de vista con respecto a tus finanzas. Y no necesitas trabajar más horas. Te espera hoy una buena noticia que no llegará hasta primera hora de la tarde y que te convertirá en la envidia de los que te rodean. Alguien contestará afirmativamente a una propuesta. Atraviesas por un ciclo de tu vida en el que los obstáculos se suceden uno detrás de otro y apenas te queda tiempo para disfrutar. Ten paciencia, no te queda más remedio.

Virgo

Tu libertad de actuación mejora con la desaparición de la escena de un personaje que hasta ahora te estaba perjudicando. Tienes vía libre para avanzar a pasos agigantados. Hoy aparecerá de repente la persona que tanto estabas esperando y que hace tiempo que no veías. Vivirás momentos de intensa emoción por el ansiado reencuentro. La felicidad llama a tu puerta y no puedes hacerte el sordo. No tengas miedo a los fracasos, si no lo intentas nunca llegarás a conocer la satisfacción plena.

Libra

Los planes para el próximo fin de semana se presentan muy atractivos, date prisa en terminar los trabajos pendientes antes de que te veas agobiado por los mismos. Todo lo que dices influye mucho en una persona que tienes cerca. Eso significa para ti una gran responsabilidad, porque puede tomarse en serio lo que tú piensas que es sólo una broma. De cómo manejes tus armas a la hora de comunicarte dependerá el resultado de los planes que tienes. Si hay algún error en ese sentido, todo puede complicarse mucho.

Escorpio

Aparece un dato económico en tu futuro inmediato que mejora mucho tus expectativas; no obstante, no debes echar aún las campanas al vuelo, sé prudente. Eres capaz de descubrir la belleza allí donde se halla, por muy escondida que se encuentre. A veces eso hace que aparezcas ante los demás como un poco raro. Elige el momento más adecuado para pedir una cosa que te interesa mucho. No tengas prisa ni seas demasiado exigente. Tu salud puede sufrir ligeros trastornos.

Sagitario

Has cumplido con tus compromisos y eso tiene que hacer que te sientas satisfecho. Es posible que algunos aspectos sean mejorables, pero el resultado general es bueno. No te pierdas hoy en los detalles y concéntrate en el asunto más importante del día. Necesitarás toda tu atención para poder resolverlo, no te despistes con tonterías. Los cambios que se producen en tu entorno laboral significan el aumento de los ingresos, pero también de la presión diaria. En el amor, momentos de mucha ternura.

Capricornio

Ha llegado el momento de esforzarte al máximo para terminar ese proyecto que tienes entre manos. Luego ya tendrás tiempo para dedicarte a disfrutar del tiempo libre. Procura administrar mejor tus momentos de ocio. Estar sin hacer nada puede valer para un día, pero si no haces planes, al final tendrás la sensación de estar perdiendo oportunidades. No tendrás dificultades para lograr superar los problemas que surgen en la relación de pareja, sobre todo si optas por ceder un poco en tus posiciones más extremistas.

Acuario

La pasión se apodera de tu vida y te hace disfrutar de cada momento. Es como si estuvieses soñando con los ojos abiertos. Pero es una realidad palpable, no hay ficción. Un romance te está esperando en un viaje que estás a punto de iniciar. Prepárate para vivir momentos de gran intensidad, pero no esperes que se prolonguen para siempre. Procura ahorrar un poco, sin obsesionarte, pero teniendo en cuenta que vienen meses cargados de gastos que te será difícil afrontar si no tienes reservas de atrás.

Piscis

Tu ritmo ágil y decidido contagia a los que te rodean. A casi todos. Tendrás que poner atención en ciertas personas que están retrasando y perjudicando los resultados. Los planes que has ideado en las últimas semanas chocan con los de una persona muy importante en tu vida. Tendrás que optar entre tus propios intereses y los de esta. Estás en el punto de mira de alguien con altas dotes de conquista y persuasión. Te será muy difícil resistirte a sus encantos. Te sentirás el centro del universo.

