Horóscopo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy domingo 23 de noviembre para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y averigua qué ... te deparan los movimientos astrales para el día de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

En estos días te enfrentarás a una variedad de intereses y demandas que se cruzarán en tu camino, tanto en el ámbito profesional como personal. No será posible atenderlos todos, así que tendrás que hacer un ejercicio consciente de selección y priorización. Evalúa cuáles compromisos son realmente importantes y cuáles puedes posponer o delegar, ya que dispersar tu energía solo hará que pierdas efectividad. Permítete cerrar puertas secundarias y enfoca tus fuerzas en lo que realmente aporta valor a tu vida.

Tauro

Tu talento para transformar obstáculos en desafíos personales atractivos es una de tus mayores fortalezas, y gracias a esa mentalidad logras avanzar y destacarte en el trabajo. Sin embargo, este ímpetu necesita ir acompañado de descanso responsable. La fatiga puede pasar factura si no das prioridad a la recuperación; agenda pausas, respeta tus límites y recuerda que la energía renovada es clave para mantener el ritmo de crecimiento y éxito.

Géminis

Si te encuentras al inicio de una nueva relación, trata de no caer en el error de evaluarla solo desde la lógica o la conveniencia. El amor florece guiado por el corazón y la espontaneidad: dejarte llevar por las emociones será fundamental para que la conexión tenga fuerza y futuro. Una actitud fría o demasiado calculadora solo llevará al desencanto y podría sabotear lo que podría haber sido algo valioso.

Cáncer

El avance profesional sostenido no depende solo del esfuerzo, sino de la actualización y el control profundo de los conocimientos necesarios en tu campo. Reconoce humildemente si hay áreas donde necesitas aprender más; invierte en formación, busca mentores o cursos, y verás cómo tu seguridad crece junto con tus oportunidades. Estar abierto al aprendizaje continuo es la mejor garantía de solidez y respeto.

Leo

Para mantener viva la tensión amorosa no bastan sólo las palabras: será imprescindible que tus acciones respalden lo que sientes. Los gestos, la atención y los detalles renovarán la magia y evitarán que la rutina debilite la relación. Aprovecha para sorprender y cuidar a tu pareja; la confianza y la pasión se alimentan de hechos, no solo de promesas.

Virgo

Si en una situación sabes que tienes razón, exprésalo con claridad y firmeza, pero desde el respeto. Guardar silencio solo servirá para distorsionar la realidad y crear más conflictos a largo plazo. Es importante que quienes te rodean comprendan tu perspectiva; tu voz puede marcar la diferencia en la resolución de problemas comunes.

Libra

Puede que alguien cercano comience a desconfiar de tu fidelidad o compromiso debido a algunos comportamientos recientes. No dejes pasar el tiempo: aclara malentendidos, ofrece transparencia y tranquiliza a esa persona con hechos y diálogos sinceros. Reforzar la confianza evitará que las dudas crezcan y pongan en peligro vuestro vínculo.

Escorpio

En temas de movilidad y transporte, la prudencia deberá ser el mantra del día, especialmente en zonas con mayor tráfico. Aunque no sea por tu culpa, podrías verte implicado en situaciones imprevistas en la carretera, así que mantente alerta, evita distracciones y extrema precauciones para garantizar tu seguridad.

Sagitario

Tu faceta más sensible aflora y te acerca al calor familiar, favoreciendo una convivencia más armoniosa y comprensiva. Si canalizas esa sensibilidad hacia la empatía y el apoyo, lograrás bienestar y estabilidad emocional. Sin embargo, cuida de no dejarte arrastrar por pensamientos negativos o exceso de melancolía, pues podrías caer en episodios de tristeza o depresión. Comparte tus emociones y busca apoyo si lo necesitas.

Capricornio

El entorno familiar será una fuente destacada de satisfacción: una celebración o conmemoración especial te brindará felicidad y renovará tu ánimo. Disfruta el momento, agradece la compañía y almacena recuerdos positivos que fortalezcan tu espíritu para los días más exigentes.

Acuario

Evita tomar parte en luchas de poder en el trabajo: aún si identificas fallas, ahora no es el momento de cuestionar o desafiar el estado actual de las cosas. Analiza el entorno, adapta tu estrategia y espera la ocasión adecuada para proponer cambios. La paciencia será tu mejor aliada para proteger tu posición y evitar conflictos innecesarios.

Piscis

Por último, con ciertos amigos necesitarás una dosis extra de paciencia, ya que no siempre comprenderán tus ritmos o prioridades. Si se trata de alguien valioso para ti, intenta mantener la calma y el entendimiento. La tarde te ofrecerá la oportunidad de relajarte y hallar esa tranquilidad que tanto anhelas después de un día lleno de exigencias y movimientos.

Además del horóscopo diario, en ABC también puedes echar un vistazo a la predicción mensual para tu signo zodiacal. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su predicción mensual disponible para averiguar al instante sus previsiones sobre la salud, los temas del amor, vida profesional o el dinero. Y si también quieres averiguar cómo te va a ir este 2025, también puedes echar un vistazo y adelantarte a los designios del destino.