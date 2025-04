Horóscopo de hoy domingo 20 de abril: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy domingo 20 de abril para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos astrales para el día de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Si pasas toda la noche fuera de casa, bueno sería que al menos una parte del día la dediques a la familia, que se pasa toda la semana sin verte el pelo. La nueva etapa a la que te enfrentas te traerá un poco de todo, pero las perspectivas son muy favorables especialmente en lo sentimental. Puede que encuentres lo que buscas. El dinero no te va a faltar en los próximos tiempos, pero te conviene moderar un poco tu ritmo de vida. Aprovecha el viento de cola para afianzar el rumbo de esta época.

Tauro

Lee con atención los papeles que tienes entre manos porque puede que hayas entendido mal algo y eso te lleve a cometer un error importante. Cuidado con las quemaduras. Los sentimientos hacia una persona que hasta ahora considerabas un amigo están cambiando y se están convirtiendo en una atracción en toda regla. No te asustes. Es más importante de lo que tú piensas contar con el apoyo de los demás. Es cierto que tú solo puedes hacerlo todo, pero te costará mucho más que si trabajas en grupo.

Géminis

Pones demasiado corazón en lo que haces. Tanto, que al final terminas decepcionado. Procura no entusiasmarte más de la cuenta. En el plano sentimental, todo va como esperabas. La carrera del amor se presenta muy favorable para ti. El viento sopla de cola y podrás alcanzar la felicidad en poco tiempo. Aprovecha los buenos aires lo que puedas. En estos días se mezclan en tu vida la pasión y el juego. De alguna manera estos dos aspectos tienden a unirse. En el terreno económico, pequeños problemas se resolverán.

Cáncer

Si vences la pereza inicial, conseguirás disfrutar de una salida al campo o a hacer deporte. Una vez con las zapatillas puestas, todo cogerá otro color y no te arrepentirás. Si te pones a hacer números te darás cuenta de que has cometido más despilfarros de los que pensabas. Es hora de que pienses en asentar la cabeza de una vez. Hoy será un día especialmente favorable al trabajo en equipo. Conseguirás la colaboración de los demás sin esfuerzo y los engranajes funcionarán a la perfección, sin broncas.

Leo

La mejor defensa casi siempre es un buen ataque. Procura mantenerte alerta y toma la iniciativa siempre que esté a tu alcance, si te quedas esperando te quedarás indefenso. No todas las expectativas de futuro que manejas son realistas y si las tienes en cuenta puede que la imagen del conjunto sea distorsionada. Revísalo todo despacio. Para lograr ahora tus propósitos no puedes caminar en solitario y es preciso que convenzas a los que están a tu alrededor de que contigo pueden ganar muchas cosas.

Virgo

Tu ego te impide pedir perdón incluso cuando sabes que debes hacerlo. Piensa que esa actitud te puede conducir, poco a poco, a una soledad que te hará derrumbarte. No te comprometas con nadie ni con nada que te haga sentir mal o a disgusto. Más vale decir que no en el primer momento que estar lamentándote después todo el día. Aunque la naturaleza de tu espíritu te empuja a ayudar a los demás, evita llegar a los extremos en los que podrías estar a merced de quienes se quieren aprovechar de ti.

Libra

A pesar de la decepción inicial que te causará una persona que se ha introducido en tu vida, pronto verás que la primera impresión no valía y hay posibilidades de conectar. El exceso de trabajo y las tensiones podrían conducirte a un desgaste físico y emocional. Tómate las cosas con un poco de filosofía y descarga tensiones haciendo deporte. Es tiempo de analizar el porqué de tus errores y de tus decisiones desafortunadas. No sigas insistiendo en lo que no puede ser. Buenas noticias en el entorno familiar.

Escorpio

Se desatan tensiones entre tú y la persona amada pero al final el deseo de ambos de mantener la paz prevalecerá y ayudará a que las cosas se calmen, al menos por el momento. Tienes luz verde para los planes de renovación que desde hace tiempo vienes deseando. Si ya tienes pareja disfrutarás como nunca antes de su compañía, día y noche. Vigila un poco más tu manera de hablar, tienes que expresarte con más concreción y sin irte por las ramas si quieres que los demás presten atención y te den credibilidad.

Sagitario

Hoy es un buen día para las iniciativas. Darás el primer paso, tendrás la oportunidad de ser el líder y todos te seguirán. Lo relacionado con la comunicación te favorece. La decisión que te hace falta para dar el salto en el campo profesional puede llegar uno de estos días. Una vez liberado de prejuicios y miedos, lo conseguirás. Los enfrentamientos que has mantenido últimamente con alguien mayor que tú, quizá con tu padre, te han hecho crecer como persona. Ahora te sientes más seguro.

Capricornio

No sería mala idea dedicar un par de horas a mejorar tu imagen, porque tu espíritu te lo agradecerá. Tus amigos estarán hoy dispuestos a ayudarte en lo que necesites. Comienzan a hacerse realidad algunos de tus deseos y eso supone una mejora importante en la calidad de tu vida. Tu mente hará que te enfrentes a traumas del pasado. La primera regla para afrontar los problemas con garantías de éxito es una actitud positiva. Deja ya de pensar que no tienes ninguna posibilidad o fracasarás.

Acuario

Dedica el día de hoy a llevar a cabo actividades en el hogar. Por ejemplo, busca información y planifica las próximas vacaciones, os llenará a todos de mucha ilusión. No pongas excusas a tu familia para pasar más tiempo con ellos. Líbrate de compromisos que no son realmente importantes y destina más momentos a los tuyos. Tu estado de salud mejora y empiezas a ver las cosas con un poco más de optimismo que hasta ahora. Cuídate de aquellos envidiosos que pretenden aguarte la fiesta.

Piscis

Sé directo al pedir lo que quieres pero sin abusar de la bondad de los demás. Lo mejor es que pidas sólo cuando lo necesitas y a quienes te lo pueden dar sin problemas. No vale la pena ponerte a malas con esos seres queridos que a veces te sacan fuera de tus casillas. Si sigues fatigándote con esfuerzos mínimos, acude al especialista. Alguien de tu entorno te está poniendo a prueba sin que tú lo sepas, porque desconfía de ti. Sin embargo, tú te encuentras más seguro de ti mismo que nunca y no vas a fallar.

Ten en cuenta que en ABC también puedes echar un vistazo a las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si prefieres, también puedes revisar las predicciones de tu animal del horóscopo chino y consultar cómo va a ser este año según el animal que seas (de los 12 que existen en el zodiaco chino).

