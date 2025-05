Horóscopo de hoy domingo 18 de mayo: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Hoy domingo 18 de mayo los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el dominio de movimientos astrales definitivos que van a condicionar algunos aspectos del domingo. Consulta la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sorpresas. A continuación, explora las predicciones para cada uno de los signos zodiacales:

Aries

Cuida de tus intereses asegurándote de estar bien informado en el momento de firmar cualquier contrato en el día de hoy. El factor sorpresa será determinante. Andas siempre de un lado para otro con demasiada prisa y el estrés amenaza con pasarte factura antes de lo que piensas. Frena un poco la marcha y organízate. Si estás pendiente de gestiones relacionadas con asuntos inmobiliarios, no tengas premura, los plazos se alargarán más de lo previsto. La paciencia será la mejor arma.

Tauro

La necesidad de amor que tiene tu espíritu te lleva a una serie de actitudes que pueden hacerte vulnerable ante los ataques de personas sin demasiados escrúpulos. Una discusión con alguien que aprecias te hará dudar del concepto que tenías hasta ahora de ella. Procura no tomar decisiones hasta que pase la tormenta. Tu existencia mejora mucho con el paso de los días, por la influencia de un sujeto que te está haciendo ver las cosas de una manera diferente, más optimista.

Géminis

Los sueños te ofrecen descubrimientos relacionados con la realidad que te espera. Si sabes interpretarlos conseguirás claves para adelantarte a los acontecimientos. Hoy se prevé una fuerte discusión en el trabajo por cuestiones relacionadas con el reparto de tareas y pagos. Tu papel debe ser mantenerte del lado de los más desfavorecidos. Acércate a tus peores problemas con una óptica menos derrotista y con un espíritu más constructivo. Ten en cuenta que si no se puede solucionar, no es una complicación.

Cáncer

Hoy estarás muy sensible ante las críticas de los demás. No dejes que comentarios a veces sin intención ni profundidad afecten a tu autoestima. No es para tanto. Es hora de plantearte la reconciliación con una persona a la que has retirado el saludo por una mala jugada. A pesar de lo ocurrido, su amistad puede aportarte mucho. Las circunstancias están llevando a tu relación sentimental a un segundo plano, no porque ni tú ni tu pareja queráis, sino porque no os queda otro remedio. Mantén la llama.

Leo

La sinceridad y la honestidad son valores que en el fondo nunca se extinguen, a pesar que parezcan no estar de moda. Supera tentaciones que te empujen a otros caminos. Necesitarás de todas tus fuerzas para no derrumbarte ante una situación muy complicada con la que te encontrarás hoy, pero las conjunciones astrales te apoyarán para conseguirlo. Si las cosas no te salen a la primera no te preocupes y vuelve a intentarlo, pero esta vez piensa primero dos veces los pasos que das. Puedes estar pasando algo por alto.

Virgo

Las indecisiones son a veces tan malas como las decisiones equivocadas. Tómate un tiempo razonable para reflexionar, pero luego elige un camino y pisa fuerte. Las pretensiones de tu pareja en el terreno sexual no te gustan demasiado, pero debes darle una oportunidad a sus retozos. Luego, si no te satisfacen, déjaselo bien claro. Desde que te has liberado de una carga emocional vuelas más alto y más veloz. Estás en racha y procura aprovecharla para sentar las bases de un futuro que es prometedor.

Libra

Tendrás que revisar tu actitud para abrir las puertas al amor. La personalidad excesiva y agresiva incita a pensar en los celos. Si tu trabajo es sedentario haz más ejercicio. Una manera efectiva de ganarte el apoyo de los que te rodean es prestar tu ayuda sin hacer preguntas. Hoy tendrás la oportunidad de poner en práctica esta estrategia. Lo relacionado con la economía te favorece hoy si eres capaz de poner en práctica tus conocimientos y ejecutarlos con rapidez y sabiduría. Agotamiento al final del día.

Escorpio

Tu actual forma de ver las cosas te pondrá muchas dificultades a la hora de encarar temas conflictivos. Analiza la situación y no huyas nunca de tus responsabilidades. Los nervios te hacen comer más de lo normal. Ese no es el mejor camino, prueba con ejercicios de relajación, te evitarán los inconvenientes que acarrea el sobrepeso. Aléjate de las personas problemáticas, porque consiguen sacarte de tus casillas. Dolores musculares en la espalda son señal de que no descansas todo lo bien que debieras.

Sagitario

Tu dieta necesita urgentemente eliminar el azúcar, las grasas animales, el café y, de forma especial, el alcohol. Así, a la vez que pierdes peso ganarás mucho en salud. Debes compartir con tus compañeros de trabajo los conocimientos que has adquirido últimamente. Así contribuirás a que el equipo mejore su funcionamiento. Asegúrate de que todos los detalles de un trato que tienes que cerrar en las próximas semanas están preparados. Hazlo con el tiempo suficiente, para no llevarte sorpresas.

Capricornio

Las cosas se tuercen y al final puedes llegar a comprometer asuntos personales por culpa del trabajo. Los intereses cruzados te pueden perjudicar si no mantienes la calma. Debes librarte de los prejuicios relacionados con la validez de las personas. Últimamente te equivocas demasiado en los juicios a primera vista y luego te cuesta retractarte. El regreso de una persona que ha estado ausente durante tiempo alivia el peso con el que has estado cargando. Aprovecha para recuperar los momentos robados a la familia.

Acuario

La dentadura será estos días una de tus principales fuentes de problemas. Te conviene seguir una higiene bucal estricta para evitar dolores innecesarios. Hoy tendrás el carácter muy cambiante, tan pronto estarás radiante de alegría como te enfadarás por la cuestión más trivial. Puede que termines con alguna bronca. Sientes unas ganas terribles de estar en soledad al menos por unas horas, pero te resulta difícil conseguirlo. Intenta explicar a los que te rodean esa necesidad y te entenderán.

Piscis

Tendrás la posibilidad de sentirte parte de un colectivo, porque te brindarán la oportunidad para hacerlo. Acepta la invitación. El destino te vuelve a sonreír. Cambia un poco de ambientes a la hora de divertirte, porque los lugares de siempre te ofrecen cada día menos oportunidades de conocer a gente y pasarlo bien. Se presentan novedades relacionadas con tu madre o tu padre. Después de la sorpresa inicial, te darás cuenta de que los cambios no son tan radicales ni negativos.

