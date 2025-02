Horóscopo de hoy domingo 16 de abril: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 16 abril de tu signo del zodiaco. Anticípate y averigua qué te preparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en en tu puesto de trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá igual? Y el dinero… ¿cambiará mi situación?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Averigua si la suerte va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no arriesgar y andarse con cuidado. Según parece, hoy puede presentarse algo complicado para algunos signos zodiacales. Pero que no cunda el pánico, los movimientos de los astros siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Concéntrate hoy al máximo en todo lo que hagas para que llegado el momento de reaccionar o tomar decisiones, tengas todos tus sentidos al máximo rendimiento. Las envidias y la competencia mal entendida te causarán hoy más de un problema. Procura llevar las discusiones al terreno del entendimiento para sacar algo en limpio. La solución a un problema que mantiene convulsionada a la familia pasa por una decisión cercana a lo drástico. No valen parches, hay que atajar el problema de raíz.

Tauro

Empiezas a ver la luz después de la época de tinieblas por la que has atravesado. La suerte comienza a cambiar de signo y es posible que recuperes gran parte de lo perdido. Si tienes problemas con tu pareja y te propone solucionarlos, no pierdas el tiempo. Pon todo lo que haga falta para recuperar el equilibrio, porque ahora estás muy tocado. Si tienes tiempo y oportunidad, sería una muy buena idea emprender nuevos estudios, porque tu alma entra en una fase en la que tiene mucha sed de conocimientos.

Géminis

Es posible que estés pasando demasiado tiempo en casa. Salir y enfrentarte con el mundo te dará una oportunidad de vencer. Encerrarte te condena a una soledad destructora, aunque tus problemas sean tuyos y solamente tuyos. No obstante, una cosa es pedir consejo a los que te rodean y otra pretender que sean ellos los que te saquen otra vez las castañas del fuego. Tu forma de pensar y tus principales convicciones se ponen a prueba estos días por la influencia de una persona especializada en crear contradicciones. Mantén tu personalidad.

Cáncer

Tienes en estos días una especial predisposición a caer en una enfermedad, pero pronto pasará esa debilidad. Procura cuidarte más hasta que la fuerza regrese a tu cuerpo. Tu relación de pareja necesita un poco de sal y pimienta. Piensa en algo novedoso en el terreno sexual, puede que reactive la pasión entre vosotros, un poco decaída últimamente. Controla un poco tu agresividad en el trabajo, tus ganas de dominarlo todo, o te saldrán enemigos como setas. En tu familia te echan de menos, dedícales un poco más de tiempo cada día.

Leo

No es el momento de dar grandes pasos en tu vida, y no permitas que nadie te obligue a ello. Procura ser comedido en tus inversiones, espera a tiempos mejores, más seguros. Tu vida atraviesa momentos muy favorables para la diversión. Encontrarás motivos para pasarlo bien en cada esquina, pero no olvides que también tienes obligaciones. Aunque te resulte difícil, no te quedará hoy más remedio que aceptar las responsabilidades que te han confiado. Haz un esfuerzo por superar tus propias limitaciones.

Virgo

El dolor y la desesperación se apoderarán de ti en una buena parte del día, quizá por un accidente de una persona conocida. Te esperan momentos de profunda tristeza. Es muy difícil que alguien consiga hoy hacerte cambiar de idea. Sabes muy bien lo que quieres y cuentas con la energía necesaria para hacer lo que te propones sin ayuda de los demás. Necesitas reconciliarte con una persona con la que hace tiempo que no hablas. Ese distanciamiento te está haciendo mucho daño, porque en el fondo deseas su amistad.

Libra

Este será un buen día para todo aquello que tenga relación con la compra y venta de propiedades para los de vuestro signo. Pon un poco de cuidado con los plazos a los que te comprometes. Tienes en tu poder algo que necesita una persona cercana y debes facilitárselo sin dejar que ella te lo pida. El agradecimiento que sentirá os unirá un poco más en vuestra amistad. El amor toca a tu puerta en un momento poco oportuno, pero no vas a poder resistirte. Los sentimientos que te abordan te alejarán un poco de la concentración que necesitas en el trabajo.

Escorpio

Te conviene mucho descansar, dejar a un lado las cosas que tanto te cuestan y tomar fuerzas para que en los días posteriores puedas desarrollar todo tu potencial. Hoy se presenta un día repleto de oportunidades para relacionarte y progresar tanto en tu trabajo como en los estudios. En asuntos de amor, por el momento no tomes decisiones. Si piensas ir de compras te encontrarás con un dilema a la hora de elegir. El económico debe ser sólo uno de los criterios, pero no el más importante. La calidad tiene que primar.

Sagitario

La suerte te acompañará en todo camino que emprendas hoy. Pero ten cuidado de no volver la vista atrás, porque la nostalgia no será una buena compañera de viaje para ti. Hoy reunirás todo el valor necesario para expresar tus auténticos sentimientos, rompiendo con las ataduras que hasta ahora te limitaban. Afrontas una nueva fase vital. Gastar más de lo que debes es malo, pero no tanto como gastar lo que no tienes. Endeudarte no es una solución a tus problemas económicos. Es mejor que prescindas de lo innecesario.

Capricornio

Una modificación en tu ámbito laboral te proporcionará mayor libertad de movimientos y de horarios. Sales muy beneficiado porque las rutinas se flexibilizan mucho en adelante. Una persona de tu entorno está tratando de manipularte desempeñando el papel de mártir. No caigas en la trampa, por mucha pena que te dé. Los asuntos que parecían imposibles de resolver toman desde hoy un nuevo cariz. Con una dedicación suficiente y un esfuerzo moderado lograrás ingresos considerables en poco tiempo. Cuida tu alimentación por las noches.

Acuario

Si has estado solo hasta ahora, pronto encontrarás a una persona que está dispuesta a compartir su existencia contigo. Debes prepararte, porque el cambio no será nada fácil. Últimamente te estás desviando mucho del camino que tú mismo te has trazado. No está mal cambiar los planes a lo largo del tiempo, pero es posible que te estés pasando un poco. Algún admirador secreto te revelará hoy sus sentimientos y te sentirás halagado. Debes dejarle claro que tus intenciones no son las de iniciar con él ningún tipo de relación profunda.

Piscis

Estás avanzando mucho en tu afán por ponerte al día en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. A poco que te esfuerces conseguirás situarte en primera línea. Vives una etapa de logros personales basados especialmente en la cooperación con las personas que te rodean, incluso con aquellas que no son especialmente de tu agrado. Los problemas económicos de las últimas fechas empiezan a desaparecer o, por lo menos, a perder importancia. Los frutos de tu trabajo se reflejan fácilmente en tu cuenta corriente.

