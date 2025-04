Horóscopo de hoy domingo 13 de abril de 2025

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy domingo 13 de abril para tu signo del zodiaco. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para hoy domingo: ¿será un buen día en el trabajo o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Defiende lo que es tuyo a capa y espada, especialmente tu ámbito privado. No permitas que nadie pretenda meterse en tu vida y molestar a los tuyos. Es lo más importante. Salen a la luz hoy asuntos que habían permanecido ocultos y que ahora hacen que algunas cosas cobren sentido. Hallarás respuestas que nunca sospechaste. Algunas personas podrían aprovecharse de tu cansancio y poca actividad en el trabajo para arrebatarte áreas de influencia que siempre han sido tuyas. Mantente alerta.

Tauro

Todos los consejos que te han dado de cara a un nuevo empleo tienen muy buenas intenciones, pero valen poco más que eso. Tendrás que buscar tus propias fórmulas. La discordia está sembrada en el ámbito familiar y no tardará en germinar en forma bastante violenta. Cuando pase la tormenta puede que queden algunas secuelas. No permitas que el miedo o la falta de decisión hagan temblar tu pulso a la hora de tomar una decisión que puede suponer para ti importantes ingresos económicos.

Géminis

Es muy posible que pases todo el día fuera de circulación, pagando las deudas de los excesos de las últimas horas. Las resacas son cada vez más duraderas, deberías cuidarte más. No te conviene sobresalir, sino pasar desapercibido. Tampoco te inclines por las actividades demasiado arriesgadas, porque pueden darte algún susto importante. Necesitas desplegar mecanismos de defensa que te ayuden a enfrentar situaciones de estrés. Si no liberas la presión que sientes, terminarás por acercarte a la enfermedad.

Cáncer

Las cuestiones que te mantienen en vilo día y noche se van aclarando poco a poco y una detrás de otra. Con un poco de atención, conseguirás regresar a un estado de serenidad. La paz mental regresa a tu ser después de tiempos más que tormentosos. Comenzarás la jornada con nuevos ánimos y mucha energía que te permitirán solucionar problemas. Una de las cosas que más has buscado se pone hoy al alcance de tu mano. Mantén una actitud positiva para que la buena suerte se sienta cómoda y te sea favorable.

Leo

Tu carácter impulsivo te meterá hoy en más problemas de los que tu capacidad para la diplomacia puede resolver. Procura contar hasta diez antes de decir lo que piensas. A veces caes en el esperpento en tu intención de autoafirmarte llamando la atención de los demás a través de comportamientos o actitudes poco habituales. Mesura. Atraviesas un período de cambios acompañados por la lógica inseguridad. Tendrás que tomarte más tiempo de lo normal para analizar las situaciones.

Virgo

No es fácil hacerse con las riendas del hogar, hay oposición y mucho espíritu libre. Pero, sobre todo en los asuntos económicos alguien tiene que poner todo en orden. Tu círculo de amistades crece mucho estos días. Hoy podrías encontrarte con personas con las cuales habías perdido contacto. El entusiasmo te arrastra hacia la diversión. Tu preocupación por un asunto familiar te está llevando a niveles de angustia que pueden afectar a tu salud. Relájate un poco y enseguida verás las cosas claras.

Libra

El empeño que pones en las cosas demuestra que tu fortaleza interior está intacta a pesar de los golpes recibidos. Si sigues así, pronto darás la vuelta a la situación a tu favor. Algo a lo que tienes auténtico pavor está a punto de suceder, pero cuando haya ocurrido te darás cuenta de que no tenía la importancia que le habías dado. Los obstáculos relacionados con la salud que te estaban frenando desaparecerán muy pronto, permanece preparado para rendir al máximo en asuntos profesionales.

Escorpio

Te atrae todo lo relacionado con los viajes, con romper las fronteras que te impone tu ritmo diario de vida. Haz lo posible por conseguir una tregua y coger el primer avión. El tiempo pasa sin que te des cuenta y está llegando el momento de ponerte manos a la obra si no quieres llegar tarde a tus compromisos profesionales. Espabila un poco. Las personas que te rodean se empeñan en pedirte consejos y en esta ocasión quien más los necesitas eres tú mismo. Busca la intimidad y en soledad hallarás respuestas.

Sagitario

La salud entra por la boca, así que debes cuidar al máximo tu alimentación para que tu cuerpo pueda seguirte en el ritmo en el que te ha metido tu actividad profesional. Te encontrarás un accidente importante que no afectará directamente a tu persona, pero que requerirá de tu ayuda. No te lo pienses dos veces para echar una mano. Desconfía de las cosas que oigas por ahí y pasa por tu propio filtro las informaciones que te llegan. Será la mejor manera de mantener tu espíritu independiente.

Capricornio

Si no controlas tus nervios hoy te pueden jugar una mala pasada. La tensión hace que no aguantes antes de saltar y podrías hacerlo en el momento equivocado. Aunque no te lo diga, la persona que amas está preocupada por ti y por tus sentimientos hacia ella. Procura sacar tiempo de tu apretada agenda para que se sienta amada. En una época de muchas dificultades, te sentirás muy arropado por la familia. Puedes contar con ella para solucionar problemas, pero no abuses de su confianza.

Acuario

No te olvides ni un solo momento de cuidar a tus seres queridos, porque para ti ellos son lo más importante. Especialmente uno de ellos necesita ahora de todo tu apoyo. Se avecina un periodo de crisis en la pareja, motivada por el cansancio. Se trata de un problema pasajero, pero que necesita de toda vuestra atención para solucionarlo. Tu estómago no está en su mejor ocasión, así que ten más cuidado de lo habitual, especialmente con lo que bebes. Pequeñas disputas en el trabajo enrarecen el ambiente.

Piscis

Si tienes quejas con respecto al trabajo, piénsatelo dos veces antes de dirigirte a tus superiores. Debes reflexionar mucho sobre la forma de plantear tus reivindicaciones. Recuerda que todavía no has agradecido como es debido un gran favor a una persona que quieres mucho. Hazlo sin pensarlo más. Cuidado con el reuma, puede amargarte. Si te atrae el mundo de las leyendas y de lo que no es estrictamente científico o socialmente aceptado, este será un buen fin de semana para acercarte a lo oculto.

